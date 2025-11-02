«Лацио» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762069715

сегодня, 10:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Кальяри», который состоится 3 ноября 2025 года.

«Лацио»

Команда не радует своих поклонников стабильностью и на данный момент вполне закономерно занимает лишь 12 место. В активе клуба 12 очков, и он опережает нынешнего соперника «Кальяри» всего на три пункта. Тем не менее, для «Лацио» сезон не потерян и если римляне начнут стабильно побеждать, они смогут подняться гораздо выше. Такой соперник как «Кальяри» является лучшей возможностью для старта.

30 октября «Лацио» сыграл вничью с «Пизой» (0:0), а 26 числа на своем поле одолел «Ювентус» (1:0).

«Кальяри»

У «Кальяри» не выходит игра в нынешнем сезоне и команда очень близка к зоне вылета. В активе клуба лишь девять баллов, но зону вылета он опережает на четыре очка. Выездная игра с «Лацио» будет очень сложной, ведь именно на своем поле римляне более сильны, поэтому любой результат, кроме поражения будет воспринят как неожиданность и радость для гостей.

30 октября «Кальяри» уступил на своем поле «Сассуоло» (1:2), а 26 числа сыграл вничью с «Вероной» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лацио» – 1.58

Ничья – 3.9

Победит «Кальяри» – 6

Статистика

«Лацио» не знает поражений уже пять поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей «Кальяри» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.58. Предполагаем, что даже если «Кальяри» не уйдет без забитого мяча, то римский клуб все равно забьет больше и заберет три очка.