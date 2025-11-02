«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762078835

сегодня, 13:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» Мадрид, который состоится 4 ноября 2025 года.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится не в лучшей форме и добывает лишь редкие победы, которые пока не оправдывают поражения, которые навалились на клуб в последнее время. Команда набрала шесть очков в трех турах и принимает на своем поле мадридский «Реал», который идет без потерь. Победа над «сливочными» возможно помогла бы вернуться к прежней форме «красным», но набрать три очка в этой встрече будет очень сложно.

1 ноября «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Астон Виллу» (2:0), а в кубке лиги проиграли «Кристал Пэлас» (0:3).

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид проводит отличный сезон и имеет хорошее преимущество в Ла Лиге, опережая «Барселону» на пять очков. В Лиге чемпионов мадридский клуб выиграл все три игры и намерен обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде», а учитывая не лучшую форму англичан, сделать это на данный момент вполне возможно. Встреча будет одной из самых интересных в этот игровой день и не оставит равнодушными зрителей от просмотра.

1 ноября «Реал» Мадрид обыграл на своем поле «Валенсию» (4:0), а ранее одолел в важном поединке «Барселону» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ливерпуль» – 2.55

Ничья – 3.9

Победит «Реал» Мадрид – 2.5

Статистика

«Ливерпуль» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти выездных матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл один из пяти последних матча со «сливочными» при трех поражениях

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что более стабильный мадридский клуб найдет быстрее свои шансы у ворот «Ливерпуля» и сумеет их реализовать.