«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария», который состоится 4 ноября 2025 года.
«ПСЖ»
Парижский гранд, равно как и «Бавария» подошли к ключевому матчу сезона на данный момент, к их личной встрече. «ПСЖ» выиграл все три тура Лиги чемпионов, как и мюнхенский клуб и именно в их встрече буде решаться кто стане лидером в Лиге чемпионов, зотя не стоит забывать об еще трех клубах с максимальными результатами. Тем не мене, как бы не завершился поединок, обе команды будут иметь отличные шансы на места в топ-8.
1 ноября «ПСЖ» вырвал победу на своем поле у «Ниццы» (1:0), а 29 октября потерял очки на выезде с «Лорьяном» (1:1).
«Бавария»
«Бавария» является единственной командой, которая выиграла все 16 официальных поединков в этом сезоне и допустить первую потерю очков сейчас у команды самый большой шанс. Коллектив играет на выезде против чемпиона Европы, но не собирается сдаваться. Клуб уже не раз обыгрывал «ПСЖ» на его стадионе и имеет опыт подобных выступлений. Определенно один из лучшим матчей всего тура, который не стоит пропускать.
1 ноября «Бавария» не оставила шансов «Байеру» полурезервным составом (3:0), а 29 октября в кубке Германии разгромила «Кельн» (4:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «ПСЖ» – 2.3
- Ничья – 4
- Победит «Бавария» – 2.7
Статистика
- «Бавария» выиграла более 15 поединков подряд во всех турнирах
- «ПСЖ» одержал восемь побед в основное время в десяти матчах при двух ничьих
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей и вариантом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 3.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что статистика не подведет в этой игре и обе команды будут сосредоточены на безопасности своих ворот и только потом на реализации моментов.