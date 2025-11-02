«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762080679

сегодня, 13:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов « ПСЖ » – «Бавария», который состоится 4 ноября 2025 года.

« ПСЖ »

Парижский гранд, равно как и «Бавария» подошли к ключевому матчу сезона на данный момент, к их личной встрече. « ПСЖ » выиграл все три тура Лиги чемпионов, как и мюнхенский клуб и именно в их встрече буде решаться кто стане лидером в Лиге чемпионов, зотя не стоит забывать об еще трех клубах с максимальными результатами. Тем не мене, как бы не завершился поединок, обе команды будут иметь отличные шансы на места в топ-8.

1 ноября « ПСЖ » вырвал победу на своем поле у «Ниццы» (1:0), а 29 октября потерял очки на выезде с «Лорьяном» (1:1).

«Бавария»

«Бавария» является единственной командой, которая выиграла все 16 официальных поединков в этом сезоне и допустить первую потерю очков сейчас у команды самый большой шанс. Коллектив играет на выезде против чемпиона Европы, но не собирается сдаваться. Клуб уже не раз обыгрывал « ПСЖ » на его стадионе и имеет опыт подобных выступлений. Определенно один из лучшим матчей всего тура, который не стоит пропускать.

1 ноября «Бавария» не оставила шансов «Байеру» полурезервным составом (3:0), а 29 октября в кубке Германии разгромила «Кельн» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит « ПСЖ » – 2.3

» – 2.3 Ничья – 4

Победит «Бавария» – 2.7

Статистика

«Бавария» выиграла более 15 поединков подряд во всех турнирах

« ПСЖ » одержал восемь побед в основное время в десяти матчах при двух ничьих

» одержал восемь побед в основное время в десяти матчах при двух ничьих Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей и вариантом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что статистика не подведет в этой игре и обе команды будут сосредоточены на безопасности своих ворот и только потом на реализации моментов.