«Тоттенхэм» – «Копенгаген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762102287

сегодня, 19:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Копенгаген», который состоится 4 ноября 2025 года.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» не проиграли ни одной игры в этом розыгрыше Лиги чемпионов, но два ничейных результата дают им лишь пять очков и текущее 15 место. На своем поле в этот раз «Тоттенхэм» принимает «Копенгаген», который опережает на четыре пункта и надеется, что никаких ситуацию в этом матче не случится, чтобы забрать три пункта и подняться гарантированно на несколько строчек выше.

1 ноября «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Челси» (0:1), а 29 октября в кубке английской лиги уступил «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Копенгаген»

Команда из столицы Дании не лучшим образом стартовала в Лиге чемпионов и уже сейчас можно сказать, что пробиться в топ-24 ей будет сложно. «Копенгаген» ждет очередной сложный матч в Лондоне, где набрать очки будет сложно, если соперник разве что не продолжит «сыпаться» после недавних поражений. В любому случае поединок не имеет яркой вывески, но для многих болельщиков будет интересен.

1 ноября «Копенгаген» обыграл «Фредерисию» (3:2), а 29 октября на выезде разгромил «Хобро» (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Тоттенхэм» – 1.35

Ничья – 5.1

Победит «Копенгаген» – 8.5

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Копенгагена» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Тоттенхэм» не может выиграть уже три поединка подряд на своем поле

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что у хозяев не будет больших проблем с соперником и он одержат победу в 2-3 мяча.