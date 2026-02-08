«Ювентус» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Лацио», который состоится 8 февраля 2026 года.
«Ювентус»
«Ювентус» находится сейчас на самом стабильном отрезке сезона и набирает очки почти в каждом поединке. Коллектив на данный момент находится уже на четвертом месте с 45 баллами и проигрывает десять пунктов лидеру «Интеру». На своем поле против «Лацио» букмекеры отдают хозяевам большое преимущество, которое «зебры» попытаются оправдать на футбольном поле.
5 февраля «Ювентус» проиграл «Аталанте» в кубке Италии (0:3), а первого числа в чемпионате крупно обыграл на выезде «Парму» (4:1).
«Лацио»
«Лацио» проводит откровенно слабый сезон и вряд ли у команды будет возможность пробиться на высокие места. Команда идет только на восьмом месте с 32 баллами, а результаты на выезде оставляют желать лучшего. Гости сделают все, чтобы набрать очки в Турине, но шансов на это совсем мало, учитывая нынешнюю отличную физическую форму соперника.
30 января «Лацио» на своем поле обыграл «Дженоа» (3:2), а 24 января поделил очки с «Лечче» (0:0).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Ювентус» — 1.45
- Ничья – 4.3
- Победа «Лацио» — 7.9
Статистика
- «Лацио» выиграл три из десяти последних матчей на выезде
- «Ювентус» выиграл семь из десяти домашних матчей при трех ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.45. «Зебры» находится в отличной форме и должны спокойно обыгрывать «Лацио», который очень слабо играет на выезде.