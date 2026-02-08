«Ювентус» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770534134

сегодня, 10:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Лацио», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Ювентус»

«Ювентус» находится сейчас на самом стабильном отрезке сезона и набирает очки почти в каждом поединке. Коллектив на данный момент находится уже на четвертом месте с 45 баллами и проигрывает десять пунктов лидеру «Интеру». На своем поле против «Лацио» букмекеры отдают хозяевам большое преимущество, которое «зебры» попытаются оправдать на футбольном поле.

5 февраля «Ювентус» проиграл «Аталанте» в кубке Италии (0:3), а первого числа в чемпионате крупно обыграл на выезде «Парму» (4:1).

«Лацио»

«Лацио» проводит откровенно слабый сезон и вряд ли у команды будет возможность пробиться на высокие места. Команда идет только на восьмом месте с 32 баллами, а результаты на выезде оставляют желать лучшего. Гости сделают все, чтобы набрать очки в Турине, но шансов на это совсем мало, учитывая нынешнюю отличную физическую форму соперника.

30 января «Лацио» на своем поле обыграл «Дженоа» (3:2), а 24 января поделил очки с «Лечче» (0:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Ювентус» — 1.45

Ничья – 4.3

Победа «Лацио» — 7.9

Статистика

«Лацио» выиграл три из десяти последних матчей на выезде

«Ювентус» выиграл семь из десяти домашних матчей при трех ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.45. «Зебры» находится в отличной форме и должны спокойно обыгрывать «Лацио», который очень слабо играет на выезде.