Кто ваш любимый вратарь?

«Соккер.ру» после десяти сэйвов Нойера, сохранивших для «Баварии» шансы на полуфинал ЛЧ, предлагает поговорить о сильнейших и ваших любимых вратарях.

Саперы от футбола

Вратарем быть круто, пока ты в ударе. Хотя если у голкипера столько сэйвов в сезоне, как у вчерашнего школьника Доннаруммы, то простят даже нелепый промах. Недавно Джанлуиджи не смог принять пас назад и пропустил смешной мяч. Монтелла заявил, что если бы «Милан» выиграл, а не сыграл вничью, в команде просто бы посмеялись. Ведь кто будет говорить после одного ляпа, что Джиджи - слабый бесталанный голкипер?

Или кто делает акцент на ошибках Нойера? Впрочем, у Мануэля оплошности сложные, невзирая на частую игру ногами и риск. Ему и Буффону всегда прощали ляпы, ведь их промахи непростой конфигурации – вратари высокого уровня редко «привозят» без ошибок защиты. Впрочем, все зависит от уровня матча и его важности. Голкипер – тот, кому всего один, но решающий провал могут не простить. Или вообще приписать вину, которой не было. Такие истории важно помнить, ведь вратарем быть морально сложно.

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Чем Нойер уникален как вратарь?

У любимого миром вратаря должно быть отличие. Нойер не первый голкипер, который смело играет за пределами штрафной и ногами. Были, например, Шмейхель и ван дер Сар, то есть тренд принадлежит скорее сэру Алексу Фергюсону, чем тренерам «Баварии» последних лет или Йоахиму Леву. Однако ни латиноамериканские вратари – они любят обводить нападающих, ни предшественники из Европы не были последним защитником так явно, как Мануэль.

Иногда перегибали – как против Алжира на ЧМ-14, то есть откровенно пользовались классом соперника, который позволял «дурачиться». Но тенденция понятная. Несколько лет, особенно при Гвардиоле, росло количество передач Нойера на напарников, причем в Бундеслиге у Мануэля была средняя точность передач в 87-88 %. Но показательно, что сейчас ситуация поменялась. То есть тренер направляет вратаря, и Анчелотти не Гвардиола.

В 2014-м году Нойер отдавал по 31 передаче за игру в среднем в Бундеслиге. Через год – целых 33, выше уже некуда, особенно с учетом, сколько раз вратарь «Баварии» вообще встречает мяч. В Лиге чемпионов ситуация была такой же. В прошлом году – те же 33 передачи за матч в чемпионате Германии. Но что сейчас? При Анчелотти Нойер заметно снизил количество рискованных передач. При этом упала точность пасов. Другими словами, аккуратность дальних выносов не выросла.

Зато на линии Нойер стал играть, не сказать что сильнее – и раньше был хорош, но чаще. Анчелотти он нужен в режиме «традиционный голкипер». И Мануэль справляется. В ЛЧ у Нойера 3.8 сэйвов за матч – его личный рекорд. Представить себе, как Буффон отказывается в тридцать лет от своих привычек и меняет подход, весьма сложно. Определен стиль Чеха, Де Хеа и Льориса. А Нойер уникален – он и «последний защитник», и «гандбольный голкипер» на линии, переключается из режима в режим.

Теперь даже важнее для «Баварии»?

Нойер играет не так высоко, как раньше, поскольку сама линия защиты у Анчелотти ниже. При этом «Бавария» забивает даже по пять-восемь голов в самый удачный и легкий вечер, почти не пропуская. В таких условиях любой сэйв важен, даже тот, который не спас от поражения, как вчера. Ведь обратите внимание на парадокс. Нойер сильнее, поскольку оборона не прибавила! В тридцать один год он в отличной форме – физически крепкий, с прекрасными рефлексами, умением отражать удары в упор.

Высокий, прыгучий, играющий ногами на линии лучше всех – на шпагат садится, как гимнаст. Пасы тоже толковые, без нервов. Концентрация на высоте. При этом «Бавария» не идеальная в защите. Как так получается? Загадка нехитрая – только Хуммельс из защитников в этом сезоне хорош, хотя он не всегда играет. И вы видели, какой была защита «Баварии» без Матса в Ростове (поздно вышел на замену) или против «Реала» (не играл). Боатенг показательно сдал, Алаба притих, хотя и рассчитывал прибавлять так быстро, как раньше.

Лам уходит на пенсию потому, что умеет вовремя остановиться. Но это значит, что причины для такого решения Филипп нашел. Вчера ведь не поймал опекаемых. А после удаления самого банального защитника «Баварии» - Хави Мартинеса, стало еще сложнее. Испанец из тех игроков, которые могут исполнить простые приказы, он высокого уровня игрок. Но не для защиты мечты Нойера. До начала сезона думали, что четверка будет Лам – Боатенг – Хуммельс – Алаба. Жизнь внесла коррективы и лучше не стало. Значит, супергерой в воротах нужен, как никогда!

У Нойера в мире не осталось конкурентов?

Буффон называет Мануэля великим вратарем, и вряд ли он не разбирается в предмете. Но почему в последние годы, даже не играя так заметно и на кураже, как в 2014-м, Мануэль неизменно становится голкипером года по различным версиям? А потому что играет стабильно, умеет все – игра ногами, руками, сносные выходы – за редкими исключениями, шикарная реакция. Морально он тоже не хуже Буффона, хотя не такой эмоциональный. Нойер не может выручать «Баварию» всегда – вчера увидели, но зато играет прекрасно!

Говорят, голкиперам под частыми обстрелами даже проще, а стоять весь матч и ждать того самого удара за тайм – сложнее. Но Нойер в любой игре может оставить позади конкурентов. Касильяс и Буффон заканчивают играть, у Доннаруммы ноль матчей в Лиге чемпионов – не проверен, тер Штеген, Трапп и Лено проигрывают Мануэлю конкуренцию в сборной. Облак и Чех точно не сильнее по сумме параметров. Льорис и Де Хеа хороши, но при сравнении лицом к лицу Нойер их опередит.

Тем более, Мануэль не только собирает титулы, но и проигрывает красиво. Притягательность подвигов Нойера против «Реала» в том, что он сражался, как лев, но уступил. Проиграл, но герой. Пропустил между ног – вырванный из контекста стереотип мог бы запутать человека, который не смотрел матч, но при этом тот самый сэйв вытянутой правой рукой – символ надежды «Баварии» на камбэк. «Реал» ведь, как и их немецкий соперник, с минусами в защите.

И хотя первый раунд за Зиданом – выездная победа с двумя забитыми Роналду мячами делает «Мадрид» фаворитом в паре, немцы не сдаются. А игроки «Реала» говорят о Нойере. Криштиану, забивший в ЛЧ впервые с сентября, его огорчил, но не победил окончательно. За Мануэлем так внимательно в Бундеслиге не следят, но у него даже на Евро-2016, хотя турнир в итоге завершился для Германии неудачей, был «сухой» рекорд. А поскольку вратарь на восемь лет моложе Буффона, то понятно, почему для многих Нойер – вне конкуренции.

Кто для вас лучший и любимый?

Нередко любимый вратарь для человека и есть лучший. Например, голкипер с легендарным статусом и трофеями голкиперу года, как у Шмейхеля, Кана, Касильяса, Буффона или самого Нойера. Порой любимый это самый яркий – вроде Чилаверта или Кампоса, а лучшим считают тех, кого выбирают эксперты. Также нередко лучшим вратарем люди считают того, кого видят чаще всего. Поэтому для некоторых фанатов «Челси» долгое время самым крутым был Петр Чех – легенда АПЛ. А для поклонников «Атлетико» - Облак.

Порой народ, выбирая, пытается немножко опередить время, считая лучшим Де Хеа, хотя испанцу еще многое надо доказать и выиграть. Наверное, найдутся те, кто без ума от Доннаруммы просто потому, что он юный, новый и впечатляющий не по годам. Эпоха сменяет эпоху, уходят и приходят легенды, но вратари – уникальное амплуа. Ведь человек, дебютировавший в 1995-м году, может тренироваться в сборной Италии вместе с вратарем, который легко способен играть на высоком уровне до 2035-го года. И прекрасно, что охват эпох такой широкий! Вам проще будет назвать любимого и сильнейшего голкипера в вашей футбольной жизни.