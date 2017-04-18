Слуцкий и непростой «Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга пригласит бывшего наставника ЦСКА, ведь чем он хуже Семака? «Соккер.ру» рассматривает вариант замены Луческу на Слуцкого.

У Луческу было мало времени?

Если спросите самого Слуцкого, то Леонид Викторович согласится со Спиваком. Игроки должны делить ответственность с тренером, у Мирчи было мало времени, а в наследство получил проблемы Виллаш-Боаша и не получил Халка. Это правильная и скучная оценка. Но даже Дик Адвокат на дне тренерской карьеры в «Зените», или ветеран клуба Давыдов так ужасно на бровке не смотрелись. Фанаты «Зенита» уже и не помнят, чтобы наставник был в таком диссонансе с командой. У Мирчи не создана вертикаль власти. Захватил контроль над трансферами – ошибки новичков записывают на его счет.

Любит играть в атакующей манере – оборона подставляет Лунева. Миллер и компания после всего – вылеты из Кубка России, ЛЕ и неудача в чемпионате, желают видеть румына тренером? И хочет сам Мирча оставаться в коллективе и клубе, если альтернатива – свобода и компенсация? Румын может почувствовать облегчение после провала вроде поражения от «Урала» с дублем Ильина на «Крестовском», если по горло сыт «Зенитом». На публике будут дежурные фразы. Но каково моральное состояние Мирчи? Возможно, на днях Луческу позвонили из «Галатасарая» и для себя уже решил – уходит. Тогда нужен новый тренер.

Почему Слуцкий может подойти «Зениту»?

- знаком с чемпионатом и его спецификой, нет иллюзий, как у Виллаш-Боаша, давно изучил «Зенит» и всех соперников от корки до корки;

- опытнее Семака – тренера, которого «Уфа» по контракту отпустит обратно в «Зенит». Вот только Сергей Богданович тоже не отличается жесткостью и взрывным характером. Имея двух Слуцких на выбор, могут подписать проверенного человека;

- выигрывал чемпионские титулы в равной борьбе, в кубках тоже успешнее, чем наставники из Санкт-Петербурга. Слуцкий берет трофеи, он это умеет;

- не раз отыгрывал отставания и удерживал лидерство в сложных ситуациях – если назначать до конца сезона, то может пригодиться в борьбе за второе место;

- отдельно и досконально знает методы управления ЦСКА, а ведь армейцы останутся конкурентами «Зенита» и в следующем сезоне;

- невзирая на очевидную мягкость, в его коллективах не было таких громких и мерзких скандалов, как в «Зените». А Дзюба – капитан питерцев, называет Слуцкого «тренещире»;

- в отличие от любого иностранца, понимает психологию российских игроков, а их эффективность в «Зените» срочно надо поднять;

- отдохнул и набрался новых знаний в Англии, настраивался на серьезный вызов в Чемпионшипе, который по уровню конкуренции часто еще сложнее, чем высшие лиги. Значит, морально готов к работе;

- всегда трудится с теми, кто есть. Слуцкий максимально не требовательный к составу. Но что для менеджеров «Зенита» - преимущество кандидата, то порой играет против самого Леонида Викторовича;

- тактически Слуцкий куда лучше, чем можно подумать, если смотреть только игры сборной России на Евро-2016. Рациональный и не отказывающий в голах футбол – его любимый, так что стилистически приглашение Леонида Викторовича не покажется шагом в сторону цементирования обороны. Впрочем, это и плюс, и минус.

Почему наставник не подходит?

- в последние годы Слуцкий и не пытался казаться строже, чем есть. Этим никого не убедит, но успешно работать с пугливой нервной системой и порой излишней мягкостью к непослушным футболистам не всегда может. Есть команды, которым Леонид Викторович не подходит. Возможно «Зенит» - одна из таких;

- хочет работать за рубежом, мечтает об этом давно. И нет причин не верить, что в ближайшее время такая работа не подвернется. Не в сильном клубе, конечно, но средний коллектив из Чемпионшипа может возглавить;

- в еврокубках Леонид Викторович успешно играл только на заре карьеры в ЦСКА, а «Зенит» любит прорубить окно в Европу – Слуцкий в этом смысле часто не помощник;

- имея стабильные сочетания в обороне и качественных опытных исполнителей, Слуцкий не создал непробиваемую защиту, даже у Ганчаренко лучше получается весной. Акинфееву сейчас живется спокойнее, чем раньше;

- сборная и ее провал подкосили Слуцкого – не знаем, отошел полностью, или просто слегка отдохнул и подучился;

- неумение правильно и мгновенно выбрать состав и тактику должно насторожить боссов «Зенита» - возможно, у Леонида Викторовича глаза будут разбегаться от богатства и сложности выбора в «Зените», ведь игроков Луческу набрал немало;

- стратегически «Зенит» в том же непростом положении, что армейцы – бывшие чемпионы порой не могут вернуться обратно на вершину сразу же, проблемы усугубляют, даже если они не ограничены именем тренера. Возможно, Слуцкий не горит желанием пытаться спасти этого пациента;

- у ЦСКА был шериф Гинер, который ловил бандитов. В «Зените» такой подстраховки нет, Слуцкому надо будет покорить непростую команду. И не факт, что ветераны и опытные бойцы поверят ему сильнее, чем жесткому Луческу.

Зачем Слуцкому «Зенит»?

Учитывайте, что Леонид Викторович может вежливо отказаться. Ведь из аргументов, представленных выше, понятно, зачем «Зениту» Слуцкий. Даже с известной объективной оговоркой – учитываем, какой там непростой коллектив. Но не понятно, зачем тренеру так рисковать? Надо оказаться не жестким, не мягким, идеальной крутости. Впрочем, оцениваем перспективы «Зенита» без сказочных вариантов. Реальной альтернативой является или средний иностранец, или Семак без опыта. Но если ждать, то Леонида Викторовича еще и Галицкий может перехватить при определенном стечении обстоятельств. Так что клубу из Санкт-Петербурга лучше не зевать.

Атакующий аналог Диего Симеоне – пожалуй, вот нужный типаж, в «Зенит» с их трансферным бюджетом и составом не поедет. Ни один именитый, молодой, перспективный и по-настоящему ценный зарубежный наставник не придет. А если придет, то покажет, что не настолько умный, как казался. И намекнет, что его уровень амбиций – личный контракт и последующий перелет в Шанхай или Бухарест. Сейчас не те времена, чтобы ждать подписаний новых Халка и Гарая. И академия «Зенита» не нагонит полсостава в основу. Тут «Барселону» не создашь, хотя порядок хорошо бы навести – деньги на ветер выбрасывают. Раньери, возможно, и смогли бы убедить, но кто вам сказал, что у Клаудио получится в России?

В таких условиях отдохнувший Слуцкий может показаться для менеджеров «Зенита» не идеальным, но оптимальным вариантом. В ЦСКА в конце пути тренер выглядел ужасно, поскольку морально выгорел – сам признавал. Но если стажировка в Англии освежила, а связи Абрамовича не делают его ближе к солидному контракту в Чемпионшипе, то Слуцкий согласится на «Зенит». Не так давно специально уточнил, что принципиально отказываться от подобного предложения не станет. Значит, переговоры возможны сразу после ухода Луческу. А официально это расставание могут оформить и через час, и через неделю. Может, уже оформили. У Мирчи в «Зените» мало соратников, пора оценивать сменщиков.