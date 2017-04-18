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Черчесов: «Сегодняшний уровень Кокорина не до конца устраивает, но у него есть месяц»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: тренеры, Россия, Черчесов Станислав , Кокорин Александр
Сегодня, 02:18 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» рассказал о шансах нападающего «Зенита» Александра Кокорина вернуться в национальную команду:

«Кокорин? Я не большой любитель обсуждать персоналии. Тренерский штаб смотрит на игроков, на команды, делает свой анализ, после чего принимает то или иное решение. Невозможно сказать, почему у какого-то конкретного игрока что-то не получается.

Что сейчас потерял Кокорин? Он перешёл из „Динамо“ в „Зенит“. Наверное, другие требования, другие партнёры, его внутреннее состояние. Понятно, что были некоторые нюансы, связанные не с футболом. Но я оцениваю его только как футболиста. Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на сборе. У него есть месяц до конца чемпионата – так же, как и у всех. Мы никого не вычёркиваем и не вписываем специально. Есть вполне конкретный анализ. Невозможно на протяжении всего сезона играть нестабильно».

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