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Ганчаренко: «Предпосылки, чтобы выжать гол, у ЦСКА были»

Матч: ЦСКАЦСКА0 : 0РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 17:21 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко дал комментарий после поединка 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).

«Мы знаем, что в матчах с „Ростовом“ в первую очередь тяжело атаковать. При этом сами они гораздо лучше атакуют у себя дома. Поэтому не могу сказать, что сегодня нам пришлось тяжело обороняться. Предпосылки, чтобы выжать гол, у нас были, но нам не хватило точности в конечной стадии. То же самое было в Краснодаре. Чтобы выигрывать, мы должны увеличить количество моментов. Мне сложно оценивать турнирную таблицу, но мы должны сделать всё возможное, чтобы не терять очков».

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