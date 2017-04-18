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«Галатасарай» хочет предложить Луческу пост генерального директора

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Галатасарай, Зенит, Луческу Мирча , Луческу Разван
Сегодня, 07:23 | Источник: fotospor.com | Редакция: Павел Молочный

Руководство «Галатасарая» намерено предложить главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу должность генерального директора клуба. Источник сообщает, что если наставник сине-бело-голубых будет отправлен в отставку, турецкий клуб возглавит его сын Разван, а сам Мирча займёт пост гендиректора и станет заниматься трансферной политикой клуба.

Отмечается, что в «Галатасарае» высоко оценивают селекционную работу Луческу в донецком «Шахтёре». По информации источника, президент турецкого клуба Дурсун Озбек уже обсуждал с Луческу возможность работы в «Галатасарае».

Ранее Луческу заявил, что нормально примет решение руководства «Зенита» об отставке румынского специалиста с должности главного тренера.

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