«Галатасарай» хочет предложить Луческу пост генерального директора

Руководство «Галатасарая» намерено предложить главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу должность генерального директора клуба. Источник сообщает, что если наставник сине-бело-голубых будет отправлен в отставку, турецкий клуб возглавит его сын Разван, а сам Мирча займёт пост гендиректора и станет заниматься трансферной политикой клуба.

Отмечается, что в «Галатасарае» высоко оценивают селекционную работу Луческу в донецком «Шахтёре». По информации источника, президент турецкого клуба Дурсун Озбек уже обсуждал с Луческу возможность работы в «Галатасарае».

Ранее Луческу заявил, что нормально примет решение руководства «Зенита» об отставке румынского специалиста с должности главного тренера.