«Галатасарай» хочет предложить Луческу пост генерального директора
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Галатасарай, Зенит, Луческу Мирча , Луческу Разван
Сегодня, 07:23 | Источник: fotospor.com | Редакция: Павел Молочный
Руководство «Галатасарая» намерено предложить главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу должность генерального директора клуба. Источник сообщает, что если наставник сине-бело-голубых будет отправлен в отставку, турецкий клуб возглавит его сын Разван, а сам Мирча займёт пост гендиректора и станет заниматься трансферной политикой клуба.
Отмечается, что в «Галатасарае» высоко оценивают селекционную работу Луческу в донецком «Шахтёре». По информации источника, президент турецкого клуба Дурсун Озбек уже обсуждал с Луческу возможность работы в «Галатасарае».
Ранее Луческу заявил, что нормально примет решение руководства «Зенита» об отставке румынского специалиста с должности главного тренера.
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Или войдите через
Аааа,наверное по этому и берут на пост гендиректора
Чувствую мы на пороге грандиозного шухера игроков между Галочкой и Зиночкой.Текучка игроков будет ой-ой-ой какая