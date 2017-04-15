Виссер: «Игроки „Крыльев“ доказали, что они настоящие мужики»
Матч: Анжи1 : 3Крылья Советов
Сегодня, 20:12 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Тренер «Крыльев Советов» Йоханнес Виссер в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ с «Анжи» (3:1).
«Сейчас такая ситуация, что любая игра для нас имеет очень серьёзное значение. Ребята бились, показали желание бороться и доказали, что они настоящие мужики. Нам очень нужны были три очка. К тому же эта победа даёт нам определённое настроение на следующую игру».
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