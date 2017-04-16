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Ананко: «Есть желание поработать главным тренером и функционером»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры
Сегодня, 06:19 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко ответил на вопросы о своей будущей карьере:

«Сейчас занимаюсь семьёй. Всё-таки жизнь — это не только футбол. Есть ещё много ценностей, которым, к сожалению, когда работаешь, уделяешь меньше времени, чем хотелось бы.

Были ли предложения по работе за последние месяцы? Не хочу это пока комментировать. Когда всё будет, тогда и узнаете. В ближайшее время? Всё возможно.

Планирую ли продолжать работать помощником главного тренера? Всё зависит от клуба и цели, поставленной перед ним. В принципе, есть желание поработать главным тренером. И в должности функционера – развивать клуб. Открыт для всех направлений».

С 2011 года Ананко являлся тренером в штабе Дмитрия Аленичева в тульском «Арсенале». В 2015 году вместе с Аленичевым и Егором Титовым перешёл в тренерский штаб московского «Спартака». В начале июня 2016 года, по обоюдному согласию с клубом, Ананко покинул «Спартак».

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