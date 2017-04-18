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Слуцкий может возглавить «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Зенит, Слуцкий Леонид , Луческу Мирча
Сегодня, 11:56 | Источник: xsport24.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий является основным кандидатом на замену Мирче Луческу в петербургском «Зените». Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Слуцкий в последнее время проходил стажировку в Англии. Тренер заявлял, что хотел бы поработать на Туманном Альбионе, но пока не получал предложений. В связи с этим, по словам источника, Слуцкий совсем не против вернуться в Россию.

В то же время руководство «Зенита» недовольно работой Луческу. Под руководством румынского тренера команда на ранней стадии вылетела из Лиги Европы, а также практически лишилась шансов на чемпионство. 

Контракт Луческу с «Зенитом» был подписан в мае 2016 года по схеме 2+1. До его расторжения официальное предложение возглавить клуб Слуцкому сделано не будет.

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