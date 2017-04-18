Слуцкий может возглавить «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий является основным кандидатом на замену Мирче Луческу в петербургском «Зените». Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Слуцкий в последнее время проходил стажировку в Англии. Тренер заявлял, что хотел бы поработать на Туманном Альбионе, но пока не получал предложений. В связи с этим, по словам источника, Слуцкий совсем не против вернуться в Россию.

В то же время руководство «Зенита» недовольно работой Луческу. Под руководством румынского тренера команда на ранней стадии вылетела из Лиги Европы, а также практически лишилась шансов на чемпионство.

Контракт Луческу с «Зенитом» был подписан в мае 2016 года по схеме 2+1. До его расторжения официальное предложение возглавить клуб Слуцкому сделано не будет.