Даже Роналду не страшен. Скандальный король Артуро

Видаль сказал, что не боится «Бабая» Криштиану, а «Соккер.ру» впечатлен, что чилийский Артуро умудрился выжить и сохранить форму, учитывая его привычки и историю.

Король из конюшни

Согласно киноверсии британского режиссера Гая Ричи, легендарный король Артур провел детство в борделе. Роль исполнил британский актер Ханнэм, известный футбольным фанатам по фильму «Хулиганы Зеленой улицы», но Чарли не из низов вышел, а вот Артуро – классика жанра, только из Чили. Всегда был дерзким и хулиганистым. Но не пошел в криминал, а стал работать.

В детстве Видаль зарабатывал первые копейки, убирая за лошадьми на ипподроме, ведь его мать Жаклин Пардо без поддержки сына не могла прокормить пятерых детей. Ночами толком не спала от стресса и мыслей, днями убирала дома богачей, вечерами ухаживала за своими детьми, работая еще и прачкой. И так по кругу. В 13 лет Артуро пообещал, что вытащит семью из нищеты, сделает маму королевой.

Через семь лет Видаль слово сдержал, когда подписал контракт с «Байером» и стал миллионером. Мама Жаклин всегда плачет, рассказывая эту историю, ведь ее сын из конюшни выбился в люди. И прошлое не забыл. У Видаля и его партнеров по бизнесу почти пять десятков лошадей. Артуро в них разбирается и даже зарабатывает на чутье – скакуна «Иль Кампеоне» купил за 60 тысяч фунтов, а продал за 1.8 миллиона. Именно после успехов в бизнесе получил в Чили прозвище «Царь Мидас».

Криминальная семейка

Мама в прошлом трудолюбивая домработница, откуда у Видаля уклон в мир латиноамериканского криминала и азарта? Как сказали бы в России – яблоко от яблони недалеко падает. Артуро назвали в честь дедушки, но второе имя – Эразмо, как у отца. Старший Видаль был бездельником и алкоголиком. И когда мать Артуро собралась его выгнать, то пришел домой пьяным, чтобы сжечь семью.

Крошечная Жаклин Пардо, конечно, проворная женщина – спросонья ночью вытащить пятерых детей из горящей комнаты не каждый пожарник смог бы, сработали инстинкты. Не исключаем также, что историю о поджоге детей немного приукрасили – например, у Артуро нет ожогов на теле, но судебные записи не врут. Эразмо Видаль недавно получил срок в полтора года за незаконное хранение оружия. А два года тому назад его задержали вместе с родной тетей Артуро с наркотиками и холодным оружием.

Отец, с которыми Видаль не общается, оправдывался, что «вышел пива попить», но в апреле этого года чилийские полицейские получили еще одно доказательство, что родственники Видаля связаны с сомнительными делами. Сестра Артуро по имени Эмбер в 27 лет стала вдовой. Шурина хавбека Игнасио Гуэрру расстреляли из соседнего автомобиля в пригороде Сантьяго, жена Видаля Мария ездила на опознание. Убитому был всего 31 год, осталось двое маленьких детей.

Кому не угодил родственник Видаля? Говорят, наркоторговцам, поскольку сам Игнасио был из этого «бизнеса». Можно поверить, «почерк» убийства криминальный. Хочется верить, что Артуро хватает ума ни копейки из футбольных денег не давать родне на начало такой деятельности, но понятно, почему хавбек такой бешеный. Вышел из сложных мест. Нередко люди оправдывают взрослую безответственность детскими проблемами, но бывают исключения – парня из трущоб проще вывезти, чем трущобы из парня.

Например, когда Артуро начал заниматься футболом, то предпочитал тренироваться чаще всех – в два-три раза. Почему? Потому что в клубе могли подкормить, вкусные протеиновые коктейли давали, а домой идти не хотелось – там младшие, за которыми просят присмотреть. И пустой холодильник. Футбол, как признается Артуро, был отдушиной, Видаль не думал о деньгах, ради игры молодой фланговый защитник – начинал не в центре, был готов даже пробежать пару миль до базы клуба, если не было денег на автобус.

Худший пример для детей

В Чили, как во многих светских, но преимущественно католических странах, сочетается поклонение криминалу и публичное порицание греховности. Поэтому Видаля после каждого нового скандала предлагают отлучить от сборной, он ревет, когда извиняется, но при этом для местных детей Видаль – большой герой, как и Санчес. Но Артуро умеет разозлить чилийцев. Например, местные педагоги запрещали детям приходить в школу с ирокезами «под Видаля».

Многих юных чилийцев дома наказывали за татуировки, чтобы как у футболиста. Также большой скандал случился, когда в сеть попала запись, как Медель и Видаль в видео-чате просили у знакомой Гари колумбийки «показать прелести» и намекали на совместное развлечение с моделью, причем усердствовал именно Артуро, у которого дома жена Мария и двое детей. Поведение и репутация стали причинами, почему два года тому Флорентино Перес отказался от идеи с покупкой Видаля.

В том же 2015-м году Артуро сыграл в Милевского – разбил «Феррари». Говорили, Видаль проиграл много денег в казино, напился и не догадался вызвать такси – посадил матерь своих детей рядом и пьяным отправился домой. Спасли подушки безопасности, жена Мария отправилась в больницу, а пьяного Артуро сразу арестовали. Суд лишил прав, Видаля заставили отмечаться в консульстве Чили в Италии, а «Ювентус» принял решение расстаться с Артуро. Отдали хавбека «Баварии», отклонив еще до аварии предложение «Арсенала». А теперь Видаль заявил, что звезда «канониров» Санчес усилит мюнхенцев – вербует напарника по сборной.

Дебошир и выпивоха

Забавно, что Видаль дебоширит и развлекается, если находится за океаном в Чили или в расположении сборной. Хочется верить, что через год не узнаем, что российская девушка родила Артуро сына после Кубка Конфедераций, ведь в Европе он часто держится в рамках. Но королю Артуро сложно быть паинькой. Еще десять лет тому назад вместе с напарниками по молодежной сборной шел к «бронзе» на чемпионате мира в Канаде, но уже считал себя особенным.

Сначала накинулся на арбитра и был удален, а после другого матча подрался на улице с канадскими полицейскими. В США масса шуток о родине актера Джима Керри, но если американцы говорят о канадцах серьезно, то отмечают, какие там добрые и воспитанные ребята, пока не играют в хоккей. Артуро Видаль умудрился вывести из себя даже канадцев – его забрали в участок, составили протокол.

Там двадцатилетний Артуро орал, что он звезда футбола, пристал к чернокожему полицейскому с расистскими репликами, в результате против него применили слезоточивый газ и «помяли». Сочлись с дипломатами из Чили, что жесткость полиции и поведение футболистов компенсируют друг друга – Видаль не сел в тюрьму, смог уехать в «Байер», чтобы стать открытием в Бундеслиге. А ведь если бы посадили – мог и не стать звездой!

Артуро дерзкий с юности, и другим вряд ли будет. Уже во взрослой сборной вместе с нынешними напарниками по сборной Видаль так бурно крестил сына Хорхе Вальдивии, что на утреннюю тренировку футболисты приехали с опозданием и прямо с вечеринки. В результате чилийцы официально заявили, что игроки были нетрезвыми. Артуро, Босежура и Хару дисквалифицировали на 10 матчей. Теперь вся тройка на Кубке Конфедераций и дважды взяли Копа Америка.

«Бабай» не страшен

Сопротивление канадской полиции – правда. Пьяная езда за рулем и авария, когда любитель азартных игр Артуро едва не убил себя и жену Марию – часть глупой истории. Гулянка, в результате которой Видаль приполз вместе с напарниками на тренировку сборной пьяным – правда. Опоздание на самолет в Турин из-за попойки после выхода на ЧМ-14 – реальность.

Штраф в 100 тысяч евро от Аллегри за драку Видаля в ночном клубе – редкий инцидент в Европе, еще один штрих к пестрому портрету. За все известные и неизвестные проделки Артуро наказывали коротким евро, но последний скандал с Роналду, когда чилиец якобы назвал португальца «шулером» и заявил, что для него таких людей не существует – неточность перевода. Видаля спросили, боится ли он португальского нападающего? Тот ответил, что у соперника «много тертых калачей», что дословно звучало как «у них не одна „кукушка“, одной не существует».

Хотя слово «cuco» имеет и другое значение, не только «кукушка», «жулик» или «умудренный опытом». «Эль Куко» - американский аналог «Бабая». Но даже против тех, кем пугают чилийских детей, можно сыграть, если повторы не дадут забить после метрового офсайда. Артуро и сам – самоуверенный парень, но обратите внимание, что к футболисту неплохо относились Хайнкес, Конте, Аллегри, Сампаоли, Гвардиола и Анчелотти – не последние тренеры мира. Все потому, что Артуро развлекается, но при этом на тренировках пашет за двоих. И все умеет – играл во всех линиях, кроме вратарской.

Отличный опытный футболист

Видаль, как многие из разбогатевшей шпаны, в жизни добавляет окружающим проблем. В нем немного привычек от уголовников и много от парней, которые любят гулянки. Отсюда скандалы. Представитель «старой школы», когда мировые звезды пили, курили чаще, чем Верратти, и отличались завидным здоровьем.

Видаль – смелый, но подлый игрок, собиратель карточек и симулянт, но идеально подходит своей сборной. У Чили есть два вида героев. В составе важны и нужны положительные, как Алексис Санчес с его добрыми поступками и собачками. А есть Жан Босежур – парень с именем плохого порноактера и пузом Игуаина, есть Гонсало Хара – мерзкий защитник с ужасным поведением и странными решениями. Также в наличии король банды, которая сегодня попробует огорчить Криштиану Роналду – Видаль.

Причем чилийцы только хотят, чтобы их считали дикими, на деле у них идеально налажен разбор соперников и тактически сильны. Класс игроков высокий, но Видаль выделятся. Путь он не лучший хавбек «Баварии» прошлого сезона, но при нем точный пас, умение забить и отдать мяч. В свои тридцать лет понимает футбол и обладает бойцовскими качествами. Как техничный Гаттузо – характерный игрок, который нужен, чтобы получилась грозная команда. Видаль шикарно отбирает мячи, неплох впереди, сменит три позиции по ходу одного матча и не моргнет глазом.

У Артуро, не считая недисциплинированности, мало минусов как у футболиста. Видаль – один из лидеров сборной Чили, предводитель «злой» части чемпионов, дважды отобравших у Месси титул футбольного короля Южной Америки, мечтает сыграть в финале Кубка Конфедераций. И поскольку чилийские игроки золотого поколения никогда не сдаются без боя, Артуро «Воин» Видаль сегодня может пригодиться. У Роналду тоже расчетливая и сильная команда, но Чили – хулиганистые профессионалы, а такие всегда приковывают внимание.