Какими должны быть зарплаты в РФПЛ?

Президент УЕФА рассматривает введение потолка зарплат в футболе, а «Соккер.ру» находит аргументы «за» новые правила и «против», которые помешают ограничить траты.

За потолок. Резкий рост зарплат

Зарплаты в футболе растут нереально быстро, что легко доказать. Берем цифры 2012 года – всего пять лет назад, и фиксируем, что самый доходный игрок года Месси получал в виде зарплаты 10.5 миллионов евро. В «Анжи» Это'О дарили целых 20 миллионов – частный случай, а сейчас у нас есть целый Китай таких Самуэлей. Роналду тогда получал 13 миллионов евро.

А не старый Руни выбил 250 тысяч фунтов в неделю и был в АПЛ самым богатым. Сейчас постаревший Уэйн доит из МЮ по 300 тысяч. Всего за пять лет зарплата Месси с 10.5 миллионов евро поднялась более чем в два раза. Лионель отказывается от 30-35 миллионов евро в год – ему мало. Роналду подписал с «Реалом» контракт, где значится сумма в 23 миллиона евро, не считая бонусов и спрятанных оффшорными хомяками перечислений. Было 13 миллионов у молодого – стало 23 миллиона сейчас.

Но сравните динамику по доходам клубов, откуда и берут зарплаты. В 2012-м первым в мире был «Реал» - 512.6 миллиона евро собрали, дальше шли «Барселона» - 483 миллиона, и МЮ – 395 млн. евро. Сейчас МЮ первый – 689 млн. евро. «Барселона» вторая – 620.2 млн. евро. А «Реал» третий – 620.1 млн. евро. Тенденция налицо – в отличие от доходов клубов, которые только в АПЛ заметно выросли, а так поднимаются плавно, где-то на 20 % за пять лет, зарплаты подскочили в пару раз.

Причем зарплаты и Месси, и Андре Гомеша, и футболистов «Леванте»! Что там, лет шесть назад в РФПЛ было всего два десятка игроков с окладом выше 2 миллионов евро. Сейчас в лиге полсотни игроков, у которых оклад свыше 2 миллионов – а сейчас это уже 132 млн. рублей, а не вдвое меньшая сумма. В отдельных случаях зарплаты выросли в национальной валюте в десять раз! Один и тот же игрок постарел, стал играть хуже, но получает в десять раз больше. Где логика?

Расходы у всех ведущих клубов Европы так заметно поднялись, что МЮ не может радоваться своим 689 миллионам – раздают эти деньги каждый год футболистам, агентам и тратят на клуб. Также необходимо учитывать, что даже гранды уровня МЮ, «Милана», «Реала» и «Барселоны» часто жили или живут в кредит. И если случится, например, системный финансовый кризис или конкретный банковский – всякое бывает, то кареты превратятся в тыквы. В России достаточно отказа спонсоров и проблем с бюджетом – будет в лиге 8 команд вместо 16.

За потолок. Отсутствие привязки оклада к результату

Как думаете, если бы сборная России была на месте Чили по уровню – даже не побеждала бы на чемпионатах континента, а хотя бы выходила в четвертьфиналы стабильно, а иногда – в полуфиналы, вам было бы дело до их зарплат? Или если бы не было лимита, российские футболисты получали много, но адекватно? Потолок зарплат нужен во многих лигах для контроля роста, а в РФПЛ – чтобы создать привязку к отдаче.

Это понятно любому, кто в курсе, что молодому Аршавину в самом футбольном соку платили меньше, чем Кокорину сейчас. В 2014 году по оценкам британских СМИ РФПЛ была на шестом месте в мире по средней зарплате футболистов. А на шестом месту по доходам, организации и качеству футбола была? Тогда на одного человека тратили целых 900 тысяч фунтов в год, а в АПЛ средний годовой оклад был 2.2 миллиона, следом шла Бундеслига – 1.4 миллиона. При этом РФПЛ почти не уступала Лиге 1 и сильно обгоняла бразильскую Серию А.

Сейчас ситуация точно изменилась из-за курса рубля, но не изменился лимит – российским игрокам безбожно переплачивают. В результате гробим таланты, в результате привязываем Головиных к РФПЛ – и зря, а Дзюба получает больше, чем многие сильные форварды в Серии А. Впрочем, Погребняк, Дядюн, Портнягин и многие нападающие вообще практически без голов, но их зарплаты форвардам «Лацио» и «Торино» лучше не озвучивать – не поймут.

Тут давно и все доказано – потолок зарплат не только для молодых ребят в РФПЛ не помешал бы. Ведь разница с топ-лигами есть, и она заметная. Английские клубы бездарно играют в Европе? Зато их переоцененные в финансовом смысле игроки зарабатывают деньги в АПЛ. И Бундеслига – прибыльная контора, а в РФПЛ за последнее время только игроки «Ростова» сами себе зарплату премиальными отбили, и то не всю. На самоокупаемость выйти можно только на бумаге.

Против потолка. Действующие контракты

Помните историю, когда Комбаров собирался в суд, если «Спартак» привяжет его зарплату к рублям? Если забыли – точно не успела остыть новость о Маноласе, который в «Зенит» не пошел, поскольку ему предложили не евро и доллары, а местную валюту. Если такое мелкое изменение гонит в суд или подальше из РФПЛ, то что будет при потолке зарплат?

В футболе многие контракты подписывают на четыре-пять лет, реже – на три года, в этом случае речь скорее о продлении. И многие критики идеи с потолком зарплат указывают именно на юридическую сторону. Вот как заставите Роналду согласиться на понижение оклада, если он много лет на любых переговорах с «Реалом» делает то же самое, что отец Месси при встрече с боссами «Барселоны»? Все в мире футбола требуют увеличение зарплаты с годами, не уменьшения или заморозки.

Чтобы внедрить идею, надо будет убедить десятки тысяч профессионалов, что им необходимо урезать свои оклады. Более того – никогда больше в зоне УЕФА не претендовать на рекордные личные сделки. Что будет в случае резкого введения закона? Все пойдут в суд. И там докажут то, что доказал Босман – футболисты не рабы. В конкретной стране с жесткими законами потолки зарплат возможны. В рамках живой системы на полсотни участников – вряд ли.

Против потолка. Обходные пути

Народ сгенерировал немало точных афоризмов для описания жизни, и одна из них звучит так: закон – как дышло: куда повернешь – туда и вышло. Дышло это то, что в повозке между лошадьми, и как его повернешь – туда и катится повозка. Можно придумать массу отличных законов, можно через день говорить о борьбе за все хорошее против всего плохого, но важны только дела, а не слова.

На деле все ведущие клубы РФПЛ найдут способ обхода любых ограничений. Причем юридически законные методы. На бабушку игрока оформят бизнес, или она по дешевке купит акции нефтяной компании. И, о чудо, прибыль совпадет с зарплатой, на которую ее внучок рассчитывал. Причем в случае с РФПЛ прелесть в том, что проверять-то схемы некому. По закону – и тут не подкопаешься, Новосельцев стоил 8 миллионов рублей.

А Полоз и Ерохин разорвали контракты с «Ростовом». Юридически именно так и было. Никто ничего не хочет менять. В лиге, где бюджетные деньги кормят различные клубы – от «Ростова» до «Арсенала», нет открытых данных хотя бы по среднему окладу. Даже по сезонной смете собираем цифры по крохам. Истории «Сатурна» и «Томи» ничему не научили. В конце многие приходят с протянутой рукой, а если миллионы «пропадают», их никто не ищет.

В любой стране – от Испании до Китая, слишком просто организовать незаконные выплаты, и плевать все будут на мнение какого-то перца из УЕФА. Вы ведь понимаете, что почти у всех футболистов Ла Лиги деньги в оффшорах? Просто Месси и Роналду судить интересно для политической карьеры прокурора, а остальных никто не проверяет – хлопотно, долго, накладно для бюджета.

Мнение читателей. Потолок зарплат поможет?

Бывают случаи, когда десяток «за» можно перекрыть одним «против». Идея с потолком зарплат здравая, в теории может принести пользу, а на практике ее невозможно полноценно реализовать. Карта клубной футбольной Европы слишком пестрая и неоднородная. Вот введут потолок, а в Турции и России сразу отменят налоги на зарплаты игроков – сохранят то, что было.

И никто не будет выполнять требования извне. Например, фактически лично вы платите с помощью налогов зарплаты футболистам многих клубов, но вам никогда не сообщат, куда пошли деньги. Все рассказы о щедрых спонсорах, покрывающие дикие оклады игроков «Рубина» прошлого сезона – бред. А вот налоговые махинации Месси и Роналду – реальность. В таких условиях потолок зарплат принесет такую же нулевую пользу, как финансовый «фэйр плей» - изначально интересная идея.

Почему же президент УЕФА вспомнил о потолке окладов? Чеферин – неопытный политик. Поэтому старательно ищет грабли. Он зря наступил на горло идее Инфантино с повторами – Джанни ему обязательно отомстит за такую публичную позицию. Можно сколько угодно говорить о несовершенной реализации из-за низкого класса арбитров Кубка Конфедераций – в России мало кто из судейской элиты на поле, но сама идея с повторами полезная.

В УЕФА боятся, что с повторами надо будет отменить голы «Реала» из офсайдов в Лиге чемпионов. Надо будет поставить пенальти в ворота «Барселоны» в ответной игре с ПСЖ – и придется ставить. Речи Чеферина про оклады из той же оперы – боязнь потерять возможность контроля. Это как разговоры Прядкина о потолке зарплат в РФПЛ – раньше главы УЕФА об этом вспомнил, но толку не будет, поскольку официально зарплата у игроков «Зенита» и «Спартака» станет 10 000 евро в месяц, а реальность не изменится.