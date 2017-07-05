Футболисты с клюшками и на ринге

Легенда «Милана» - теннисист, звезда «Интера» - волейболист, «Барселоны» - бейсболист. Были футболисты в хоккее, и «Соккер.ру» рассказывает их истории.

Лев Яшин – хоккей и хоккей с мячом

В истории советского футбола достаточно выдающихся хоккеистов в двух видах этого спорта – с шайбой и с мячом. Николай Старостин скорее баловался, Численко играл серьезнее, Гранаткин успел тут и там. Каждый раз футбольные тренеры ругали молодых «совместителей», просили сделать выбор. Бенди – хоккей с мячом, многие отказывались оставить, собирая титулы, причем в основном это были игроки московского «Динамо».

Так что молодой Лев тоже ловил шайбы, а порой и мячики – играл в хоккей с мячом. Но и в привычном хоккее получалось неплохо, с «Динамо» был бронзовым призером чемпионата СССР, выиграл Кубок, но поскольку полностью переключился на футбол, то в заявку сборной на ЧМ-54 по хоккею не попал. Наверное, зря, даже в роли запасного стал бы чемпионом мира, как еще один великий футболист и лучший нападающий чемпионата мира, на котором советские хоккеисты впервые стали лучшими в мире.

Всеволод Бобров – хоккей и хоккей с мячом

Легендарный армейский форвард – тот самый нападающий, упомянутый выше, был признан лучшим в амплуа на чемпионате мира по хоккею в Стокгольме. В последнем туре – победителя определяли в групповом раунде, грохнули Канаду 7:2, Чехословакию обыграли 5:2, финнов – 7:1, норвежцев – 7:0. Сильная была сборная, а футболист Бобров - ее лучший хоккеист.

Семь раз был чемпионом СССР по хоккею, дважды – мира, раз – Олимпийским чемпионом. Также в составе в Стокгольме был футбольный защитник Бычков – хоккейный нападающий, форвард в обоих видах Шувалов, хавбек с мячом и защитник с шайбой Виноградов. Им бы еще Яшина – получили команду футболистов, бравших «золото» в хоккее. Удивительная история, представить сейчас Акинфеева вратарем хоккейной сборной сложно, как и Дзюбу с клюшкой.

Йохан Неескенс – бейсбол

Ждали, что венесуэльские, японские или американские футболисты окажутся сильными профессиональными бейсболистами? А тут один из величайших игроков сборной Голландии всех времен, которому лучшим стать мешал тезка Кройф, в юношестве был признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы по бейсболу в Риме. А затем Неескенс выиграл с «Аяксом» и «Барселоной» шесть еврокубков в футболе!

Симен Агдестейн – шахматы

Восемь матчей за сборную Норвегии по футболу, игра на протяжении девяти сезонов в атаке, но при этом Симен больших успехов добился в шахматах. В пятнадцать стал чемпионом страны, потом еще шесть раз выигрывал, в начале восьмидесятых обыграл экс-чемпиона мира Спасского, стал первым в истории Норвегии гроссмейстером, помогал воспитывать действующего чемпиона мира по шахматам Карлсена – вот откуда у Магнуса, фаната «Реала», любовь к футболу!

Клайв Аллен – американский футбол

Английский нападающий, рожденный в Лондоне, сыграл за семь разных столичных клубов – КПР, «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм», «Челси», «Вест Хэм» и «Миллуол». Дядька не из пугливых, ходил из состава в состав клубов с недружелюбными фанатами. В восьмидесятых Клайв играл за сборную Англии по футболу, а потом пошел в американский футбол. Стал кикером – тем, кто бьет овальный мяч ногой. Правда, его профессиональный клуб «Лондон Монакс» через год распался, и теперь Аллен – тренер молодежной команды «Тоттенхэма», не затерялся.

Брюс Арена – лакросс

О лакроссе слышим, когда смотрим американские фильмы, где фигурируют студенты. Игроки в лакросс выставляются в основном заносчивыми подонками из богатых семей. Тренер сборной США по футболу родился в Бруклине, но рос на Лонг-Айленде и мечтал поступить в колледж как американский футболист. Оказался слишком хилым, поэтому пошел в команду по соккеру – в защиту, но профи стал как вратарь. Футболистом был так себе, зато в 1974 году выиграл чемпионат мира по лакроссу – ловил мячик клюшкой с сеткой на конце.

Хенрик Ларссон – флорбол

Флорбол это не интерпретация детской забавы «пол – это лава», а вид спорта. Уже более двадцати лет разыгрывают чемпионаты Европы и почти двадцать лет – мировые первенства. Это как хоккей полым мячом с дырками, но в зале. Спорт популярен в Скандинавии, и когда Хенрик Ларссон завязал с футболом, то вспомнил о юношеском увлечении. Флорбольный «Хельсинборг» принял форварда, и Хенрик в первой же игре сделал два ассиста, став игроком матча!

Кертис Вудхаус – бокс

Не стыдно быть продвинутым футбольным болельщиком и впервые слышать о Кертисе, поскольку Вудхаус сыграл лишь три матча в АПЛ за «Бирмингем», бегал за «Шеффилд Юнайтед» в «трясине». Зато был профессиональным игроком без оговорок – 347 сыгранных матчей, бегал за английскую молодежку в девяностых. А интересное началось в 2006 году – Вудхаус стал боксером с прозвищем «Охотник на троллей»! На профи ринге уступил 7 раз, но выиграл 22 поединка (13 нокаутов). Неплохо для боксера, который параллельно играл в футбол!

Будевейн Зенден – дзюдо

Зенден выбрал с юности «мягкий путь». Увлечение сделало будущего футболиста «Челси», «Барселоны» и «Ливерпуля» мастером дзюдо неплохого уровня - в четырнадцать лет добрался до черного пояса, хотя понятно, что дан там был не самый высокий. Будевейна величали талантом в боевых искусствах, выигрывал местные турниры. На футболе, как знаем, сказалось – драться Зенден умел, хотя мяч пинал лучше, чем делал подножки на татами.

Луис Энрике – триатлон и марафонский бег

Бывший тренер «Барселоны» трижды подряд – с 2006 по 2008 год, участвовал в Франкфуртском марафоне, и хотя обычно на нем побеждают кенийцы – примерно в те времена начали свою серию из тринадцати побед подряд, любопытно, что испанец оказался таким выносливым. Более того, на счету Луиса десятки марафонов по всему миру, результаты более чем приличные для любителя. Энрике даже на дикие марафоны согласен, однажды пробежал в сумме 250 километров по Сахаре со снаряжением. Правда, его отношение к карьере тренера марафонским не назовешь – не любит длительный бег по бровкам в одном клубе.

Фабьен Бартез – автогонки

Как и еще один голкипер – Ежи Дудек, Фабьен обожает большую скорость. В этом году на гонке «24 часа Ле Мана» из-за технических проблем он вынужден был сойти с дистанции, хотя шел шестым. В первый раз на этом соревновании рекордсмен по количеству «сухих» матчей на чемпионатах мира по футболу – 10 штук, пришел тридцатым из-за ливня. Зато в списке автогонщика Фабьена есть титул чемпиона Франции в одном из классов – «Гран Туризмо». Не Шумахер, но очень неплохой результат для человека, который поздно открыл для себя гонки.

Златан Ибрагимович – тхэквондо

Черный пояс в Швеции, почетный черный – в Италии. Его боевые навыки позволяют троллить крошек Мейвезера и Макгрегора - мол, приходите к Златану и закупайте палаты в больницах. Ибра – хитрый, ведь сильный любитель может в драке навредить профи, если тот легче на 30 килограммов и ниже на двадцать сантиметров, один размах рук и ног многое решит. Но даже без шуток о Мейвезере – его бой со Златаном мог получиться забавнее, чем с Макгрегором, шведские мастера тхэквондо высоко оценивают навыки Златана. Почему? Серьезно подходит к тренировкам.

Джо Харт – крикет

В молодости будущий голкипер сборной Англии и «Торино» играл в крикет. Рослый, с прекрасным ударом, мяч летел со скоростью 85 миль в час – тренеры говорят, что Джо был среди самых крутых молодых крикетистов Англии. Но в 2005 году окончательно выбрал футбол, как в восьмидесятых Гари Линекер, так что три года в региональной лиге – его профессиональный юношеский максимум. Может, надо было стать звездой крикета? С Гвардиолой не пересекался бы точно.

Паоло Мальдини – теннис

Паоло, который занимается бизнесом и поисками приключений после завершения великой футбольной карьеры – один из самых крутых защитников в истории с изумительными подкатами, не потерял интерес к движению и тренировкам. В конце июня Паоло начал и сразу завершил карьеру в профессиональном теннисе. В парном разряде в миланском «челлендже» предсказуемо проиграл 1:6, 1:6. Паоло 49 лет, многовато для спортивного старта, но за любовь к теннису можно Мальдини похвалить.

Иван Перишич – пляжный волейбол

Перишич с детства оказался в эпицентре игры с мячом руками на песке. Хорватский хавбек «Интера» - контракт стоит 50 млн. евро, на секундочку, стартовал в пляжном волейболе. Принял участие с напарником Никшей Дель’Орко в профессиональном турнире, проиграл все три матча, поскольку рубился с приличными волейболистами. Но доволен, как слон – сбылась мечта детства. А «Интер» рассматривает возможность серьезного штрафа, ведь был риск получения травмы. Поздно спохватились – Перишич каждое лето в Сплите готовился к волейбольной карьере.

Бонус. Американский футболист в нашем футболе

Усейн Болт – самый быстрый спринтер в истории, тренируется с «Боруссией» из Дортмунда, мечтая в солидном для футбола возрасте стать профессионалом. Но посмотрите, что бывает, если на поле в европейском футболе появляется Маршон Линч – стокилограммовый раннингбэк:

NFL star Marshawn Lynch went full #BeastMode when he tried the other kind of football 😂 🎥 @soundersfc pic.twitter.com/kXoJyN3wcs — B/R Football (@brfootball) 3 июля 2017 г.

В каком спорте могли бы проявить себя Роналду, Месси и компания?

Пожелаем Перишичу, Мальдини и каждому футболисту, открывающему в себе другие спортивные таланты, получать удовольствие от игры. Приятно, что и в двадцать первом веке, задравшем стандарты в каждом из видов, находятся мультиспортивные атлеты. Может, Роналду позже воспитает в себе португальского чемпиона мира по прыжкам с трамплина? А Месси станет аргентинским бобслеистом? Осталось только выяснить, в каких видах спорта смогли бы проявить себя футболисты сборной России…