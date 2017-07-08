10 матчей сборных, которые шокировали мир

Ровно три года назад сборная Германии разорвала бразильцев на их домашнем ЧМ со счетом 7:1. «Соккер.ру» вспомнил другие поединки сборных, которые заставили вздрогнуть.

ЧМ-1950. Групповой этап. США - Англия - 1:0

В это настолько невозможно было поверить, что англичане, скупившие на следующее утро газеты, недоумевали: «Должно быть, здесь опечатка, и Англия выиграла 10:1, иначе просто невозможно!» Американцы проиграли свои предыдущие семь матчей с общим счетом 2:45, их тренер перед игрой сравнил своих подопечных со скотом, идущим на убой, а английские журналисты соревновались в благородстве: «Парни, трех мячей в ворота сборной США будет достаточно, не нужно унижать противника!» В итоге родоначальники футбола оконфузились и даже попали в кино о подвиге американских «соккеристов» - «Игра их жизней».

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ЧМ-1950. Матч за «золото». Уругвай - Бразилия - 2:1

Тот чемпионат мира проводился по уникальной формуле, поэтому встреча между Уругваем и Бразилией не была финалом в прямом смысле, но имела статус решающего матча. Эта игра вошла в историю из-за своей аудитории – почти 200 тысяч человек собрались на «Маракане», чтобы увидеть главное до избиения Германией разочарование бразильского футбола. Уругвай одержал волевую победу и во второй раз в истории стал чемпионом мира, а Бразилия ждала своего первого титула еще восемь лет. «Мараканасо» долго еще был ярким примером жестокого крушения футбольных надежд.

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ЧМ-1954. Финал. ФРГ - Венгрия - 3:2

Не шокирует победа немцев? Просто нужно понимать, что в тогдашней реальности венгры были королями мирового футбола, так и оставшимися без титула чемпионов мира благодаря везучей и волевой сборной ФРГ и Хельмуту Рану в частности. На групповом этапе венгры размазали немцев со счетом 8:3, Пушкаш и Цибор забили по голу в стартовые 8 минут финального матча, но следующие три мяча влетели в ворота Грошича. Матч вошел в историю под названием «Чудо Берна», есть одноименный художественный фильм, рассказывающий о немецкой победе глазами 11-летнего Маттиаса.

ЧМ-1966. Групповой этап. Северная Корея - Италия - 1:0

В заключительном матче группового этапа итальянцам достаточно было сыграть вничью с северными корейцами, чтобы пробиться в четвертьфинал, вслед за сборной СССР, но гол Пак Ду Ика, забитый незадолго до перерыва, так и остался единственным в матче. Так состоялась одна из главных сенсаций на чемпионатах мира. В четвертьфинале Северная Корея вела со счетом 3:0 к 25-й минуте матча с Португалией, но затем Эйсебио проснулся и вывел свою команду в полуфинал – 5:3.

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Евро-1992. Финал. Дания - Германия - 2:0

Датская сказка 1992 года не оставила равнодушных: кто бы мог подумать, что команда, игроков которой в последний момент выдернули из отпусков, станет сильнейшей в Европе? В успех подопечных Мёллера-Нильсена не верили до последнего, и уж точно никто не сомневался, что действующие чемпионы мира немцы победят в финале. Однако Йенсен и Вильфорт забили по голу, а Петер Шмейхель повесил замок на свои ворота. Грандиозная сенсация состоялась!

ЧМ-2002. Групповой этап. Сенегал - Франция - 1:0

В матче открытия азиатского Мундиаля сошлись французы, действующие чемпионы мира и Европы, и сборная Сенегала, впервые пробившаяся в финальную стадию ЧМ. Звездная сборная Франции проиграла африканским выскочкам, положив начало жалкому выступлению на том турнире, где «трехцветные» не смогли преодолеть даже групповой этап.

ЧМ-2002. 1/8 финала. Южная Корея – Италия - 2:1

Сборная Италии на чемпионатах мира вылетела после встреч и с северными, и с южными корейцами. В 2002-м году сборная Южной Кореи под руководством Гуса Хиддинка добралась до полуфинала, убрав со своего пути в плей-офф сборные Италии и Испании. Конечно, много разговоров ходило о неадекватном судействе хозяйских матчей, но факта сенсации это не отменяет. На 117-й минуте Ан Джун Хван забил «Золотой гол», и Италия, как и 36-ю годами ранее, завершила выступления на чемпионате мира после схватки с корейцами.

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Победа сборной Греции на Евро-2004

Сложно выделить какой-то конкретный матч сборной Греции на Евро-2004, здесь важен сам факт победы на крупном турнире. Победы, такой же сенсационной, как успех датчан двенадцатью годами раньше. В плей-офф турнира команда Отто Рехагеля поочередно обыграла со счетом 1:0 французов, чехов и португальцев.

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ЧМ-2014. Бразилия - Германия - 1:7

Такого просто не могло случиться. Хозяева чемпионата мира и его главные фавориты не просто проиграли в полуфинале будущим чемпионам, они были разбиты в пух и прах. Думаю, все, кто видел ту игру, запомнили ощущение нереальности происходящего на футбольном поле. Немцы уничтожали пентакампеонов, в ворота которых между 11-й и 29-й минутами матча влетело 5 голов!

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Евро-2016. Исландия – Англия - 2:1

А вот история из прошлого лета, когда бравые исландцы влюбляли в себя футбольную Европу. Сборная страны с населением в 322 тысячи человек уже сотворила подвиг, выйдя в плей-офф первенства континента, но исландцам этого оказалось мало, и они сенсационно переиграли родоначальников футбола, которым не помог даже ранний гол Уэйна Руни.

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