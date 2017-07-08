Вилья, Швайнштайгер и Кака сыграют за сборную всех звёзд МЛС против «Реала»

Болельщики выбрали 11 футболистов, которые выйдут в основном составе сборной МЛС на матч всех звёзд чемпионата против мадридского «Реала». Встреча состоится 2 августа в Чикаго.

В стартовый состав сборной всех звёзд МЛС вошли: вратарь Тим Ховард («Колорадо Рэпидс»); защитники Грегори Гарса («Атланта Юнайтед»), Дамаркус Бизли («Хьюстон Динамо»), Грэм Зуси («Спортинг Канзас-Сити»); полузащитники Бастиан Швайнштайгер («Чикаго Файр»), Майкл Брэдли («Торонто»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Кака («Орландо Сити»); нападающие Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»), Себастьян Джовинко («Торонто»), Неманья Николич («Чикаго Файр»).

Помимо основного состава команды позже будут названы 13 запасных игроков. 11 из них выберет наставник сборной всех звёзд — главный тренер «Чикаго Файр» Велько Паунович, а оставшихся двух назовёт комиссионер лиги Дон Гарбер.

Напомним, два клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Монреаль Импакт» ведут переговоры с полузащитником «Галатасарая» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдером.