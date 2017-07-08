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«Ювентус» вышел из отпуска
Сегодня, 10:57 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
«Ювентус» начинает подготовку к новому сезону.
Пресс-служба «бьянконери» сообщает, что сегодня игроки команды выйдут из отпуска и пройдут медобследование в Виново, а уже завтра подопечных Массимилиано Аллегри ждут две тренировки.
Болельщики чемпионов Италии, раскупившие 29300 абонементов на матчи «Юве» всего за несколько часов, уже в предвкушении старта новой кампании.
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