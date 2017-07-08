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«Ювентус» вышел из отпуска

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Ювентус
Сегодня, 10:57 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

«Ювентус» начинает подготовку к новому сезону.

Пресс-служба «бьянконери» сообщает, что сегодня игроки команды выйдут из отпуска и пройдут медобследование в Виново, а уже завтра подопечных Массимилиано Аллегри ждут две тренировки.

Болельщики чемпионов Италии, раскупившие 29300 абонементов на матчи «Юве» всего за несколько часов, уже в предвкушении старта новой кампании. 

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