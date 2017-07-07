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«Фиорентина» поздравила с днем рождения 110-летнюю болельщицу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Фиорентина
Вчера, 23:52 | Источник: Твиттер ФК "Фиорентина" | Редакция: Роман Мельник

Сегодня исполнилось 110 лет знаменитой болельщице «Фиорентины» — Валеске Танганелли. Итальянский клуб решил отметить это событие и преподнес имениннице праздничный торт.

Валеска считается второй долгожительницей Тосканы и с молодости болеет за «фиалок». Любовь к клубу привил ей муж Франческо Пироло, который ушел из жизни 40 лет назад. После смерти мужа всегда бодрая и веселая женщина не пожелала стать обузой для детей и внуков, продолжив жить отдельно и согласившись на сиделку.

До 90 лет Валеска регулярно ходила на стадион и не пропускала ни одного матча своей любимой команды. Когда стало подводить здоровье, женщина продолжила смотреть матчи по телевизору. Даже сегодня, говорит один из внуков, его бабушка постоянно интересуется, когда играет ее команда.

Напомним, на днях «Фиорентина» представила экипировку на следующий сезон.

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