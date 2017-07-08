«Шахтёр» продолжает добиваться дисквалификации Зинченко

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что клуб продолжает судебную тяжбу по поводу полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, который минувший сезон провел в аренде в ПСВ. Дело тянется с 2015 года, когда хавбек перешел в «Уфу» против воли «Шахтера». Тогда ФИФА ограничилась штрафом в размере 8 тысяч евро в отношении Зинченко, но «Шахтер» обратился в суд Лозанны.

«Никто и не скрывал, что „Шахтер“ продолжает добиваться дисквалификации Зинченко. Изначально, когда произошла эта ситуация, мы сказали, что будем обращаться в определенные инстанции. Вопрос рассмотрения достаточно долгий, он растягивается на месяцы. Такие дела быстро не решаются. Сначала проходит заседание, и лишь через два-три месяца принимается решение».