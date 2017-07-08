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Фил Невилл: «Поздравляю Лукаку с переходом из одного великого клуба в другой»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Эвертон, Ман Юнайтед, Челси, Невилл Фил, Лукаку Ромелу
Сегодня, 05:56 | Источник: Инстаграм Фила Невилла | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл на своей странице в Instagram выложил фотографию нападающего «ирисок» Ромелу Лукаку в форме МЮ.

«Покинул один великий клуб и присоединился к другому. Мои поздравления Ромелу Лукаку», — подписал фото Невилл.

Официального подтверждения трансфера Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» ещё нет. Ранее появилась информация о том, что «Челси» повторил предложение «красных дьяволов» в размере 75 млн фунтов за бельгийского форварда.

 

Left one great club and joined another @rlukaku9 congratulations

Публикация от Philip Neville (@philipneville18)

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