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Фил Невилл: «Поздравляю Лукаку с переходом из одного великого клуба в другой»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Эвертон, Ман Юнайтед, Челси, Невилл Фил, Лукаку Ромелу
Сегодня, 05:56 | Источник: Инстаграм Фила Невилла | Редакция: Павел Молочный
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл на своей странице в Instagram выложил фотографию нападающего «ирисок» Ромелу Лукаку в форме МЮ.
«Покинул один великий клуб и присоединился к другому. Мои поздравления Ромелу Лукаку», — подписал фото Невилл.
Официального подтверждения трансфера Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» ещё нет. Ранее появилась информация о том, что «Челси» повторил предложение «красных дьяволов» в размере 75 млн фунтов за бельгийского форварда.
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