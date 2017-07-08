Сын Роналдо вызван в сборную Бразилии U-18 на Маккабианские игры

17-летний сын легендарного бразильского нападающего Роналдо отправится со сборной Бразилии в составе футбольной команды U-18 в Израиль на Маккабианские игры-2017. Маккабианские игры – международные спортивные соревнования по образцу Олимпийских игр, проводящиеся раз в 4 года в Израиле. Роналдо в своём Instagram опубликовал несколько фотографий команды своего сына.

«Это бразильская команда, которая представит нас на Маккабианских играх-2017. Крепко обнимаю своего сына Рональда Лиму, который сыграет за футбольную команду U-18. Удачи, парни! Вперёд, Бразилия!» — подписал фото двукратный чемпион мира.

Напомним, 17-летний сын легендарного нападающего «Милана» и сборной Либерии Джорджа Веа недавно подписал контракт с ПСЖ.