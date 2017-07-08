Рейтинг@Mail.ru

Сын Роналдо вызван в сборную Бразилии U-18 на Маккабианские игры

Соккер.Ру // Заграница: события, Роналдо
Сегодня, 04:04 | Источник: Goal.com | Фото: Инстаграм Роналдо | Редакция: Павел Молочный

17-летний сын легендарного бразильского нападающего Роналдо отправится со сборной Бразилии в составе футбольной команды U-18 в Израиль на Маккабианские игры-2017. Маккабианские игры – международные спортивные соревнования по образцу Олимпийских игр, проводящиеся раз в 4 года в Израиле. Роналдо в своём Instagram опубликовал несколько фотографий команды своего сына.

«Это бразильская команда, которая представит нас на Маккабианских играх-2017. Крепко обнимаю своего сына Рональда Лиму, который сыграет за футбольную команду U-18. Удачи, парни! Вперёд, Бразилия!» — подписал фото двукратный чемпион мира.

Напомним, 17-летний сын легендарного нападающего «Милана» и сборной Либерии Джорджа Веа недавно подписал контракт с ПСЖ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:53 Вилья, Швайнштайгер и Кака сыграют за сборную всех звёзд МЛС против «Реала» 1
00:55 «Шахтёр» продолжает добиваться дисквалификации Зинченко 1
Вчера
23:52 Фото «Фиорентина» поздравила с днем рождения 110-летнюю болельщицу 4
22:35 Коринтианс не продаст Арану в ЦСКА за 10 млн евро 11
19:52 Тюремное заключение Месси заменено штрафом в €250 тысяч 50
18:20 Юный болельщик «Сандерленда» ушел из жизни
18:11 Фокет провалил медосмотр в «Аталанте» из-за проблем с сердцем 4
17:47 Дзампарини: «Я один из самых честных людей в итальянском футболе» 4
17:11 В офисе «Палермо» полиция провела обыски 4
14:25 Месси пожертвовал остатки еды и напитков со своей свадьбы 83
все материалы по этой теме
Турниры