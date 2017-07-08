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Сын Роналдо вызван в сборную Бразилии U-18 на Маккабианские игры
Сегодня, 04:04 | Источник: Goal.com | Фото: Инстаграм Роналдо | Редакция: Павел Молочный
17-летний сын легендарного бразильского нападающего Роналдо отправится со сборной Бразилии в составе футбольной команды U-18 в Израиль на Маккабианские игры-2017. Маккабианские игры – международные спортивные соревнования по образцу Олимпийских игр, проводящиеся раз в 4 года в Израиле. Роналдо в своём Instagram опубликовал несколько фотографий команды своего сына.
«Это бразильская команда, которая представит нас на Маккабианских играх-2017. Крепко обнимаю своего сына Рональда Лиму, который сыграет за футбольную команду U-18. Удачи, парни! Вперёд, Бразилия!» — подписал фото двукратный чемпион мира.
Напомним, 17-летний сын легендарного нападающего «Милана» и сборной Либерии Джорджа Веа недавно подписал контракт с ПСЖ.
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