Лучший бомбардир в FIFA 17. Как попасть в команду «Звёзды MLS»

Момент, когда фанаты MLS голосуют за игроков, которые должны попасть в команду звезд – это проявление уважения к футболистам, радующим публику своими выступлениями. Ежегодная встреча приковывает внимание американской общественности, но, к сожалению, на просторах Старого Света о ней практически не говорят. А ведь для многих участников этой игры вечер в Чикаго будет особенным.

Когда в «Манчестер Юнайтед» у Бастиана Швайнштайгера возникли явные проблемы с игровым временем, он ждал и до последнего надеялся, что сможет быть полезным для своей команды. Но, как говорится, не сложилось, и немец переехал в Америку. А вот главной причиной, по которой он выбрал Соединенные Штаты, стало желание испытать что-то новое, погнаться за новыми ощущениями.

«Чикаго Файр» – это клуб, который преобразился в лучшую сторону с появлением в нем одной из самых титулованных европейских звезд. Прошло не так много времени с момента дебюта, а Бастиан уже приглашен в команду «Звезд MLS». Фанаты сами выбрали полузащитника для стартового состава коллектива, представляющего интересы заокеанского футбола.

Игра пройдет в Чикаго на стадионе «Солджер Филд» 2 августа, встретиться команде «Звезд MLS» предстоит с «Реалом».

Важно отметить, что до этого момента полузащитники «Файр» долгое время не приглашались в стартовый состав на матч такого уровня. Пусть европейскому болельщику это кажется ерундой, но для футболистов, играющих в «Стране свободы» – это важный знак доверия со стороны фанатов.

«Это особенное чувство. Быть приглашенным на игру в Чикаго – здорово», - так прокомментировал Швайни новость о том, что его отнесли к лучшим звездам чемпионата.

Конечно, для такого игрока это будет новым приключением, поскольку подобное слияние представителей разных клубов в Европе – непривычное явление. А в Америке такие вещи по душе всем, кто неравнодушен к соккеру. В течение долгих лет выступлений по ту сторону океана Бастиан никогда не видел подобного.

MLS All-Star Game проводится с 1996 года, и сама игра не несет никакой турнирной ценности. Это просто яркое событие, на радость болельщикам. И если бы в Европе было нечто подобное, то это, безусловно, вызвало бы огромный интерес среди публики. Увидеть Месси, Роналду, Гризманна в одной команде – это, как минимум, интересно.

Мощную американскую силу вместе с Бастианом дополнят Кака, Давид Вилья, Тим Ховард, Майкл Брэдли и, конечно же, одни из лучших форвардов лиги – Неманья Николич и Себастьян Джовинко.

Американские любители футбола привыкли к шоу и обожают праздники подобного рода. Еще больше они любят искать, пусть и не большие, но интригующие, лирические моменты. Данный матч не обошелся без такого, ведь возвращение в Чикаго будет особенным для капитана «Торонто» Майкла Брэдли.

«Для меня это всегда большая честь играть в таких матчах, представляя наш чемпионат и наших фанатов. Это отличный шанс вернуться в Чикаго и сыграть на особенном стадионе, и мне не хотелось бы терять такую возможность».

Не стоит в этих словах искать попытку привлечь внимание или раздуть из мухи слона, ведь высказывание Брэдли связано с его прошлым. В молодости капитан национальной сборной США проводил много часов на «Солджер Филд», наблюдая, как его отец Боб работал тренером с 1998 по 2002 годы.

Для голкипера крутой команды Тима Ховарда это будет третье появление в игре подобного уровня. «Звезды MLS» не видели в своем составе американца с 2002 года. Пока что вратарь никак не прокомментировал выбор фанатов, однако его окружение утверждает, что он очень рад такой симпатии со стороны публики и горд, что будет представлять лигу.

Да, Кака, Вилья и Николич отобрались онлайн-голосованием и будут чрезвычайно полезными с точки зрения результативности и организации атак, однако хотелось бы рассказать, каким образом был приглашен на матч экс-игрок «Ювентуса» Себастьян Джовинко, ныне выступающий за «Торонто».

Десять участников были установлены на официальном сайте Major League Soccer, a последний – как автор наибольшего количества голов, забитых болельщиками в FIFA 17. Именно итальянец оказался лучшим снайпером в симуляторе среди других форвардов.

Запасные игроки (11 футболистов) будут позже вызваны тренером, который возглавит «Звезд MLS». В этом году им станет наставник «Чикаго Файр» Велько Паунович.

Стоит сказать, что стадион, где пройдет праздник соккера, вмещает 61 000 человек, и, как утверждают организаторы поединка, ожидается аншлаг. По данным многочисленных опросов в соцсетях, заокеанские поклонники футбола больше всего хотели бы увидеть Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Гарета Бэйла.