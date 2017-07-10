Всегда говорят «нет». Фалькао для «Зенита»

Клубу из Санкт-Петербурга отказывали футболисты разного уровня – от студента из Аргентины до суперзвезд. «Соккер.ру» собирает целую команду с Суаресом во главе!

Плохо, что защитнику «Эстудиантеса» Фойту всего девятнадцать лет, а маленький хулиган заявляет, что в РФПЛ ни ногой, даже если получит щедрое предложение от «Зенита». Такие интервью и истории – как с Маноласом, устроившим скандал на переговорах по поводу валюты оплаты, создают не лучший имидж российскому футболу.

Впрочем, что нам Фойт, если были куда более значимые персоны? Все, как говаривал бывший тренер «Спартака» Карпин – Фалькао к нам не поедет. Конкретно Радамеля в «Зенит» вроде бы не звали, в отличие от многих звезд, из которых без лимита – чтобы представить для вас лучших, исключив соратников Глушакова по четкому «нет», можно собрать серьезную команду.

Вратарь

Сослан Джанаев («Ростов»*)

* - здесь и далее указаны клубы на момент отказа.

Почему отказался? Иностранными вратарями в силу понятных причин не интересовались давно – хотя приценились к Перину и Лено до Лодыгина, так что выберем из двух российских отказников. К ним «Зенит» подбивал клинья, но Селихов пошел в «Спартак», а Джанаев по дороге в «Рубин». Клуб из Санкт-Петербурга заполучил Лунева – итог у истории для них удачный, но Александр и Сослан отказались, поскольку в разное время предпочли «Спартак» - врагов «Зенита».

Защитники

Сократис Папастатопулос («Милан»)

Почему отказался? Надо повесить на видном месте в офисе главного тренера «Зенита» табличку с предупреждением, что греческие защитники в клубе играть не хотят. История не такая новая, как у Маноласа, но будущий игрок основы «Боруссии» в юности безуспешно пытался заиграть в «Милане». Галлиани предложил ему вариант в России, но Папастатопулос отказался от денег – уровень чемпионата не устроил.

Костас Манолас («Рома»)

Почему отказался? Потому что не сильно хотел в Россию. Параллельно его хитрый агент запудрил мозги слухами о «Челси» - и они не подтвердились, Конте подписал Рюдигера, а не грека. В итоге Манолас, чья жена после переговоров с питерцами должна была родить, опоздал на осмотр в «Зенит». Все детали сделки между клубами уладили, но звезда «Ромы» отказался подписывать контракт с оплатой в рублях.

Тоби Алдервейрелд («Аякс»)

Почему отказался? Потому что звезды «Аякса» мечтают играть в больших клубах из топ-5. И хотя на Тоби не сразу обратили внимание – отыграл четыре полноценных сезона в Голландии, бельгиец наотрез отказался от любых предложений из России. «Спартак», «Динамо» и «Зенит» не заполучили Алдервейрелда. Затем в «Атлетико» не заиграл, а в «Тоттенхэме» стал звездой.

Сальваторе Боккетти («Рубин»)

Почему отказался? Случай, который нужен, чобы показать – даже в РФПЛ есть иностранцы, выбравшие не «Зенит». Сальваторе с детства мечтал стать чемпионом России в составе «Спартака» и дойти до Италии пешком. А серьезно можно предположить, что Боккетти выбирал между Санкт-Петербургом и Москвой с помощью своей российской жены. Не каждому игроку «Рубина» и Бердыева дан талант отказа «Зениту», но Боккетти выбор сделал.

Полузащитники

Раджа Наингголан («Рома»)

Почему отказался? Если Мхитаряна не отпустил в «Зенит» «Шахтер» – Луческу сам рассказывал, то здесь Раджа был против. Потому что амбиции и характер. Его даже в МЮ или «Челси» тяжело заманить – странный парень. Из лучшего игрока в истории народов Океании Спаллетти мечтал слепить лидера центра поля «Зенита», однако полузащитник сборной Бельгии отказался даже категоричнее, чем россияне Дзагоев и Глушаков – из «Кальяри» ушел в «Рому».

Уэсли Снейдер («Интер»)

Почему отказался? Тогда голландский полузащитник играл за «Интер», и хотя прошло пару лет после его изумительного выступления в 2010-м году на ЧМ и в составе команды Моуриньо в победной Лиге чемпионов, тот Уэсли еще был ничего так футболистом. И хотя понимал, что больше, чем «Зенит», никто не предложит, тем летом выбрал «Галатасарай» - денежно, но юг ему нравится сильнее, чем север.

Кристиан Эриксен («Аякс»)

Почему отказался? По той же причине, что его тогдашний коллега по «Аяксу» и современный по «шпорам» - как и Тоби, Кристиан мечтал о большом вызове. Из Голландии сообщают, что «Зенит» каждое трансферное окно использовал, чтобы предложить Эриксену все лучшие и лучшие условия, но датский аналог Зырянова-Широкова, только готовый к АПЛ, дождался «Тоттенхэма» - и получается у него замечательно! Как и у Пьянича в «Ювентусе», хотя Спаллетти сам сказал – пытался заманить Миралема.

Нападающие

Карлос Тевес («Манчестер Сити»)

Почему отказался? «Я от Гинера ушел, я от Миллера ушел», - поет колобок Карлос. В 2012-м году Тевес еще помнил, как его на заре карьеры таскали из клуба в клуб, как цирковую обезьянку на представлении. Сейчас вы скажите, что «Зенит» просто мало предложил «горожанам» и Тевесу, поэтому он и отказался – после отъезда в Китай такая версия имеет право на существование. Но коллега Халка по лиге в итоге дождался приглашения «Ювентуса». Значит, сделал правильный выбор.

Эдин Джеко («Рома»)

Почему отказался? Обратите внимание, что в этом списке все как на подбор представляют футбольные стили тех, кто в «Зените» в итоге играл. Манолас – Гарай, Эриксен – Широков или Зырянов, Тевес с его любовью брать игру на себя – Халк, а Джеко, который отказал этим летом – улучшенный и проверенный в АПЛ и Серии А вариант Дзюбы. Манчини хотел сильного центрфорварда, но Эдин наотрез отказался. Считает, что РФПЛ – не его уровень.

Луис Суарес («Аякс»)

Почему отказался? Дело было не сейчас, конечно же, а семь лет тому назад. Молодой уругваец Суарес получил невероятное денежное предложение из России, но форвард «Аякса», хоть и не зарабатывал тогда много, а отзывы о его игре были противоречивее, чем сейчас, гордо отказался. Таланты такого уровня амбиций обычно говорят одно и то же: «Приятно, что предлагаете миллионы, но мы хотим в топовую лигу, где тоже заплатят в итоге».

Понятно, что с такими знатными и качественными игроками команда из Санкт-Петербурга играла бы успешнее. Но интереснее, как сложились бы судьбы всех футболистов, выбери они «Зенит»? Прибавил бы Суарес в РФПЛ настолько, чтобы его забрали к Месси в «Барселону»?