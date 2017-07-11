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ЦСКА. Максимум из минимума

Командный дух // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Ганчаренко Виктор
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру"

Виктор Ганчаренко подготовил ЦСКА к первому своему полноценному сезону у руля армейского клуба. «Соккер.ру» задает вопросы и оценивает перспективы москвичей.

Сборы. Ганчаренко доволен

14 июня ЦСКА вышел из отпуска, на 15 июля назначен первый официальный матч сезона против «Анжи». Месяц подготовки прошел для футболистов в хорошей работе, а для болельщиков пролетел незаметно, ведь календарь нашего чемпионата устроен парадоксальным образом: пауза между двумя частями одного розыгрыша зимой продолжительнее, чем просвет, отделяющий один сезон от другого. Виктор Михайлович после заключительного контрольного матча с «Краснодаром» выразил удовлетворение объемом и качеством проделанной работы: «Думаю, мы очень хорошо потрудились. Да, это не то же самое, что на зимних сборах, но мы поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм».  

Ганчаренко обращает внимание на отсутствие травм не случайно: ЦСКА снова вступит в большую драку с узкой обоймой футболистов, у «армейцев» каждый игрок на счету. Впрочем, о составе поговорим ниже, а пока пару слов о контрольных матчах. В первой игре на сборах «красно-синие» уступили австрийскому «Штурму» - играли далеким от оптимального сочетанием, находились под нагрузками. Тренер получил свою порцию пищи для размышлений, но не более того. Далее последовали уверенные победы над «Партизаном», «Вииторулом» и «Нафтой», а «выпускным экзаменом» стала игра против «Краснодара», состоявшаяся в закрытом режиме. Результат – 1:1, причем за «армейцев» в дебюте встречи забил Алан Дзагоев, а «быки» ответили голом нового Вандерсона в самой концовке.

Тренер. Ганчаренко вступает в полосу рутины

«Медовый месяц» Ганчаренко и ЦСКА удался: «армейцы» перестроились на новую схему, встряхнулись после семи лет работы со Слуцким, выдали хорошую весну и сумели пробиться в Лигу чемпионов, опередив на вираже «Зенит». Есть соблазн написать, что Виктор Михайлович грамотно распорядился наследством, которое ему досталось, а вот сейчас-то начинается история лично его и ничьей больше команды. Но команда-то все та же, вернее, даже «меньше» той, что была весной – учитываем кадровые потери при отсутствии приобретений. На спринтерской дистанции Ганчаренко показал, что по меркам РФПЛ ресурсы у ЦСКА по-прежнему внушительные, теперь нам всем предстоит испытать стайерские способности белорусского специалиста. Как он будет использовать и мотивировать футболистов в условиях ограниченной кадровой обоймы? Какими нитками станет латать кафтан в случае травм и дисквалификаций? ЦСКА – особенный коллектив, которому нужен тренер с особенными качествами. Весна останется приятным конфетно-букетным периодом в отношениях «армейцев» и Ганчаренко, теперь начинается полная бытовых проблем семейная жизнь, и тренеру предстоит с честью выйти из многих испытаний, к которым невозможно подготовиться заранее.

Состав и трансферы. А воз и ныне там…

Из года в год говорим о том, что ЦСКА необходимо обновление состава, а «армейцы» каждый раз доказывают, что для успешного выступления в РФПЛ и так сойдет. Что ж, пока результаты на их стороне – клуб прав, хотя нужно понимать, что такой подход осознанно-вынужденный: ЦСКА живет в режиме тотальной экономии. Зато на стороне «армейцев» такой козырь как сыгранность. Недавно даже обсуждали, как «красно-синих» признали самой сыгранной командой Европы: если объединить опыт всех футболистов, а потом распределить его равномерно, то получится, что каждый игрок в среднем играет за ЦСКА 6.28 сезонов. Семь полных лет было на счету Зорана Тошича, который покинул команду, на полгода дольше работал на «армейцев» верный заместитель Игоря Акинфеева – Сергей Чепчугов, отправившийся в «Енисей». Не продлена аренда Алексея Ионова, который много играл в прошедшем сезоне, футболист вернулся в «Динамо».

Кого можно считать усилением? Молодой центральный защитник Никита Чернов, который при Фабио Капелло даже за сборную России пару матчей сыграл, в прошлом сезоне набирался опыта в ФНЛ, выступая за «Енисей». Теперь он в обойме центрбеков наряду с Игнашевичем, братьями Березуцкими и Васиным. Также вернулся из командировки в «Тосно» Александр Макаров, но сейчас обсуждается вопрос о повторной аренде. На самом деле, у ЦСКА есть сильные исполнители на каждую позицию, стартовый состав собирается серьезный, другое дело, что нет глубины. Впрочем, есть одна проблемная зона: Ганчаренко хочет сравнимого по возможностям с Марио Фернандесом левого латераля. «Армейцы», которым лимит ничуть не страшен, ищут усиление в Бразилии. Говорят о 10-миллионом предложении по Гильерме Аране из «Коринтианса». Если сделка состоится, то ЦСКА закроет последний очевидную лакуну в стартовом составе, а Кирилл Набабкин, скорее всего, отправится в другой клуб.

Как выглядит основа ЦСКА прямо сейчас (3-5-2): Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий – Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Щенников – Дзагоев, Витиньо.

Трудный сезон. Расстановка приоритетов

Любой представитель любого клуба скажет вам, что борьба будет вестись на каждом из фронтов, что все турниры по значимости равны. Однако в действительности некоторые «равнее» других. Для ЦСКА так уж точно. Главная задача «армейцев» здесь и сейчас – пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, чтобы рассчитывать на деньги от УЕФА. И это не блажь, а необходимость для клуба. Конечно, это не означает, что «армейцы» будут с прохладцей относиться к играм внутреннего чемпионата – ничего подобного, разговор о тонких настройках и организации. Расчет физических пиков, кадровая ротация, особые мотивационные приемы будут нацелены именно на игры квалификации Лиги чемпионов. А вот когда или если эта задача будет решена, РФПЛ и ЛЧ, как минимум, уравняются в правах, потому что тогда проснется новая цель – высокое место по итогам чемпионата и путевка в главный турнир Старого Света. Это такой порочный круг ЦСКА в последние годы, учитывая стабильные четвертые места в групповых этапах, но, может быть, у Ганчаренко выйдет лучше, чем у Слуцкого, сработать на два больших фронта? Впрочем, для начала нужно пробиться в основную сетку, что сделать совсем просто. Так пожелаем «армейцам» удачи.    

Прогноз «Соккер.ру»: 2-3 место. Сложно давать прогноз на выступление ЦСКА в сезоне, который завершится через десять месяцев, потому что даже ближайшие события повлияют на расклад. Пробьются «армейцы» в групповой этап Лиги чемпионов, очутятся в Лиге Европы или вовсе освободятся от еврокубков – это три разных реальности, каждая из которых может дать свой результат в РФПЛ. Выиграть чемпионство без усиления будет сродни подвигу, тем более конкуренты не дремлют.  Осторожно предположу, что ЦСКА финиширует в тройке, но не на первом месте, хотя «Рубин» и «Краснодар», не говоря о «Спартаке» с «Зенитом», будут активно работать локтями. Кстати, если кто забыл, третье место по итогам грядущего чемпионата – это пропуск в квалификацию Лиги чемпионов.

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