Рейтинг сыгранности. ЦСКА – первый в Европе

Исследовательский центр CIES Football Observatory порадовал очередным любопытным рейтингом: определены самые сыгранные команды Европы. «Соккер.ру» не остался в стороне.

Как составлялся рейтинг?

Исследователи взяли временной отрезок с 1 декабря 2016 года по 1 июня 2017-го и подсчитали, какие футболисты выходили на поле в футболке каждого клуба, также было определено их среднее время в игре. Затем вспомнили, сколько времени каждый игрок находится в команде, после чего путем подсчета среднего значения был выведен коэффициент стабильности. Простой пример: футболист Петров выступает за клуб 9 сезонов, Иванов – 6, а Сидоров – 2. При условии, что на расчетном отрезке они имели одинаковое количество игровой практики, их коллективная сыгранность составляет 5.67 (сезонов).

Самые сыгранные команды Европы: ЦСКА на первом месте!

ЦСКА. 6.28 – таков коэффициент сыгранности армейцев, и это лучший результат во всем Старом Свете. Ни для кого не секрет, что у ЦСКА самый стабильный состав в России, а в последнее время изменения в составе стали совсем редки. Кроме того, в команде выступает ряд футболистов, чей стаж стремится к 15-ти сезонам: Игнашевич, братья Березуцкие, Акинфеев. Теперь мы знаем, что и в европейских масштабах армейская стабильность котируется,l причем очень высоко: ближайшего преследователя «красно-синие» опережают почти на целый коллективный сезон.

Сыгранность – один из главных козырей ЦСКА, но все-таки здесь не такая корреляция «чем больше цифра – тем лучше». Есть такое понятие, как «застой крови», любой спортивный коллектив нуждается в регулярном обновлении, иначе жди внутренние кризисы идей и мотивации. Зимняя смена тренера, Ганчаренко вместо Слуцкого, потребовалась, в том числе, чтобы встряхнуть чересчур стабильный коллектив. При этом, скажем так, «погасить» коэффициент стабильности до максимально продуктивного уровня можно в течение одного трансферного окна, проведя точечное обновление команды, а вот для набора сыгранности нужно время, грамотная селекция, прогресс футболистов и терпение.

Ближайший преследователь. «Йёнчёпингс Сёдра» (Швеция). Второе по сыгранности место в Европе с показателем 5.34 занял скромный шведский клуб, который был 12-м по итогам Аллсвенскан-2016, а в текущем первенстве занимает ту же строчку (из 16-ти участников). Сыгранный – не обязательно успешный, впрочем, в данном случае еще и класс футболистов необходимо учитывать. Хотя, как знать, может, именно стабильность состава помогает «Йёнчёпингс» держаться на плаву?

10 самых сыгранных клубов Старого Света

1. ЦСКА (Россия) – 6.28

2. «Йёнчёпингс Сёдра» (Швеция) – 5.34

3. «Барселона» (Испания) - 4.97

4. «Шахтер» (Украина) – 4.9

5. «Реал» (Испания) – 4.86

6. «Бавария» (Германия) – 4.7

7. «Атлетик» (Бильбао, Испания) – 4.36

8. «Маттерсбург» (Австрия) – 4.34

9. «Реал Сосьедад» (Испания) – 4.16

10. «Ювентус» (Италия) – 3.96

Какой коэффициент сыгранности следует считать идеальным?

Здесь нет каких-то жестких правил и математически выверенного алгоритма успеха, да и при формировании составов менеджеры и спортивные директора не отслеживают параметр сыгранности, а просто меняют ненужных или «закисших» футболистов на полезных и мотивированных ребят. Хотя, если при таком подходе редкая птица задерживается в составе дольше, чем на 2-3 сезона, то стоит задуматься о профессионализме менеджмента. В общем, идеального коэффициента сыгранности не существует, но есть опыт успешных команд, который подскажет ориентиры, к которым следует стремиться. Так, у победителя Лиги чемпионов и Ла Лиги мадридского «Реала» стабильность состава 4.86, у мюнхенской «Баварии» - 4.7, а у «Барселоны» - 4.97. Если говорить только о топ-5 чемпионатах, то эти три команды, которые называются в числе фаворитов перед стартом каждого розыгрыша Лиги чемпионов в последние 7-8 лет, занимают три первых строчки. Гранды стремятся к «пятерке», что, пожалуй, следует признать правилом хорошего тона. А какие показатели у других больших клубов?

«Ювентус» - 3.96, МЮ – 3.72, «Ман Сити» - 3.66, «Арсенал» - 3.47, «Атлетико» - 3.35, ПСЖ – 3.23, «Тоттенхэм» - 2.98, «Челси» - 2.61, «Монако» - 2.13.

Другие российские клубы в топ-100 рейтинга

Помимо ЦСКА в опубликованную сотню рейтинга сыгранности попали еще несколько российских команд:

17. «Локомотив» - 3.58

40. «Ахмат» - 3.09

59. «Зенит» - 2.82

68. «Ростов» - 2.72

75. «Оренбург» - 2.66

Отметим, что в первой сотне нет действующего чемпиона России, московского «Спартака», так как «красно-белые» в принципе не блещут кадровой стабильностью в XXI веке, а в предыдущие два трансферных окна команда серьезно обновилась. Но раз удалось завоевать титул, значит, это было удачное обновление. Определенно, летняя революция в «Зените» серьезно понизит коэффициент сыгранности, рассчитанный в предыдущие полгода, о «Ростове» и говорить не приходится – там уже новая команда. И только ЦСКА не планирует расставаться с титулом самой сыгранной дружины не только в России, но и в Европе.