Немецкая пристань для Хамеса

Засидевшийся на скамейке «Реала» Родригес принял необходимое решение для своей карьеры – перебрался в «Баварию». «Соккер.ру» - о большом трансфере.

«Бавария», гениально!

Как мюнхенскому клубу удаются такие фокусы?! Вы же понимаете, что если бы мы сейчас обсуждали переход Хамеса в какой-нибудь английский клуб, то речь бы шла о трансфере за 70+ миллионов евро! А «Бавария» так спокойно берет звездного игрока, чья ориентировочная стоимость составляет 50 миллионов евро, в двухгодичную аренду за 10 миллионов евро, после чего может выкупить колумбийца за 35.2 миллиона. А может и не выкупить. Насколько понимаю, есть опция, а не обязательство. И это при условии, что Родригесом интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», причем манкунианцев возглавляет Жозе Моуриньо, который клиент влиятельного Жорже Мендеша, как и Хамес.

Но в чем заключается интерес «Реала», который наверняка мог выручить за полузащитника большую сумму и на более выгодных условиях? Ничем иным, кроме как очень хорошими отношениями между клубами, объяснить эту сделку не удается. На правах догадки не исключу, что Перес, пойдя на уступки, выторговал себе и «Мадриду» на будущее право на приглашение понравившегося игрока из «Баварии». Или, напротив, «вернул должок» за Тони Крооса, которого «сливочные» приобрели за год до истечения контракта с мюнхенцами за скромнейшие для игрока такого калибра 30 миллионов евро.

Три года Хамеса в «Реале». Удачи и разочарования

Однозначно оценить выступления колумбийца в Мадриде проблематично, на территории полутонов возможны разнообразные мнения. Пожалуй, от игрока за 75 миллионов евро вправе были требовать большего на «Сантьяго Бернабеу». С другой стороны, Хамес не был бесполезен, даже когда потерял место в стартовом составе: выходил на замены или в рамках ротации в гурьбе сменщиков, забивал и отдавал. Могло ведь такое случиться, что у другого тренера в резерве оказался бы, допустим, Бензема, а Хамес постоянно играл в старте? Могло. Стать любимчиком Зидана Родригес не смог, однако, не считая эпизодических эмоциональных реакций, свою работу делал исправно и футбольных талантов не растерял. Понятно, что Хамесу обидно было оказаться за линией железной основы, но время, проведенное в «Реале», нельзя назвать потерянным хотя бы из-за завоеванных титулов.

Не стоило ли ещё подождать?

Наверное, даже несмотря на недовольство своим положением, уходить из команды, два года подряд выигравшей Лигу чемпионов, Хамесу было непросто. Тут любой трансфер покажется понижением, но Родригес поступил правильно, так как хочет играть в футбол, тем более отправляется в равновеликий клуб, который тоже в каждом сезоне претендует на все трофеи. Предпосылок к тому, что ситуация изменится в «Реале», не было никаких. И для «сливочных», и для Хамеса расставание было единственным адекватным выходом из ситуации.

Вообще, основная причина ухода заключается в том, что Родригес проиграл внутреннюю конкуренцию Иско – футболисту схожих характеристик, который тоже не всегда проходил в старт, но в иные сезоны с позиции ближайшего запасного проводил на поле больше времени, чем некоторые основные игроки. Останься Хамес и Иско в «Реале» вместе, оба могли бы оказаться в числе недовольных, а так колумбиец получил новый вызов, а испанец, которого обожают болельщики, заверение тренера и клуба в том, что на него рассчитывают. Все довольны, все танцуют.

Воссоединение с Анчелотти

В «Реал» Родригес пришел на смене Анчелотти, с подачи и стараниями Флорентино Переса, который не только заполучил перспективного в футболе и в маркетинговом смысле игрока, но и бонусы для строительного бизнеса в Колумбии. В трансфере в «Баварию» немаловажную роль сыграл сам Карло, при котором Хамес провел лучший свой сезон на «Сантьяго Бернабеу» (17 голов и 16 результативных передач в 46 матчах). Итальянец еще несколько месяцев назад попросил руководство «Баварии» проработать вариант с приобретением Родригеса и наверняка расспрашивал своего бывшего помощника Зидана о состоянии и мотивации футболиста.

Возвращаясь в сезон 2014/2015, в котором Анчелотти и Хамес работали вместе, нужно сказать в первую очередь о том, что именно Карлетто открыл перед колумбийцем новые футбольные горизонты, сделал его ответственным универсалом. До этого Родригес признавал только одну позицию – позицию «десятки», а у Анчелотти как миленький заиграл и в тройке полузащитников при схеме 4-3-3, выходил справа и слева в атакующем трио и даже оказывался на острие атак. Хамес не скупился на комплименты в адрес наставника: «Анчелотти – прекрасный тренер, мы часто разговариваем. За последние несколько месяцев он многому меня научил. Я много работаю, продолжаю у него учиться. Мы все очень рады, что работаем с Карло».

Роль в «Баварии»

Новая глава в сотрудничестве с Анчелотти – положительный момент для футболиста, и Карло наверняка возлагает большие надежды на своего знакомца. Прошлый сезон «Бавария» начинала по схеме 4-3-3, а заканчивала уже расстановкой 4-2-3-1. В любой из этих схем найдется место для Хамеса, причем предвижу период экспериментов, ведь он может сыграть на разных позициях, и у Карло будет время для поисков оптимального варианта. Есть намек, что Анчелотти видит Родригеса все-таки в роли флангового игрока, раз после его подписания активизировались переговоры по трансферу Дугласа Косты в «Ювентус», но в схеме 4-2-3-1 есть позиция центрального атакующего полузащитника, такой вариант тоже возможен. Как и регулярное путешествие колумбийца по позициям – ему это несложно, когда предоставлено место в старте, а тренер сможет подбирать тактику и оптимальный баланс в атаке под каждого противника. Есть устойчивое ощущение, что с этой ставкой «Бавария» не прогадала.