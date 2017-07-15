Топ-10 самых дорогих центрбеков в истории футбола

Переход Леонардо Бонуччи в «Милан» - один из главных трансферов лета. «Соккер.ру» составил список самых дорогих центральных защитниках в истории футбола.

10 место. Матс Хуммельс (из «Боруссии Дортмунд» в «Баварию» за 35 миллионов евро, 2016 год)

Открывает когорту самых дорогих центральных защитников немецкий чемпион мира, который был воспитан в «Баварии», но раскрыл свои таланты в рядах дортмундской «Боруссии». После семи лет в Дортмунде, где Хуммельс дослужился до звания капитана и стал одним из лучших в мире в своем амплуа, состоялось большое возвращение блудного сына, который в свое время не был оценен по достоинству: прошлым летом «Бавария» выложила 35 миллионов евро за воспитанника.

Однако: Матс Хуммельс занял десятую строчку в нашем рейтинге, но он не единственный защитник, за которого заплатили 35 миллионов евро. В такую же сумму обошлось «Челси» возвращение Давида Луиса из ПСЖ (он еще появится в статье). За столько же лондонцы этим летом приобрели Антонио Рюдигера у «Ромы», а «Манчестер Юнайтед» отдал 35 миллионов за Виктора Линделефа из «Бенфики».

9 место. Эрик Байи (из «Вильярреала» в «Манчестер Юнайтед» за 38 миллионов евро, 2016 год)

Раньше в футболе не было таких денег, а когда они появились, клубы предпочитали тратить большие суммы на креативных игроков, но с ростом конкуренции и изменениями, произошедшими в футболе, стали высоко цениться и защитники, поэтому большинство дорогих покупок состоялись в последние пять лет. Ивуариец Байи заявил о себе в чемпионате Испании, а год назад стал первым новичком Жозе Моуриньо в МЮ. В первом же сезоне за «красных дьяволов» Эрик завоевал свои первые трофеи в клубном футболе: Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Кубок УЕФА.

8 место. Хави Мартинес (из «Атлетика Бильбао» в «Баварию» за 40 миллионов евро, 2012 год)

Баск – универсальный футболист, на родине он чаще появлялся на поле в роли опорного полузащитника, но в «Баварии» Хави с приходом Гвардиолы сосредоточился на работе в предпоследней линии, что позволило включить его в эту подборку. Мастеровитый игрок, который мог бы пригодиться любой команде, одна беда – подвержен травмам. Будь Мартинес железным парнем, глядишь, и трансфер Хуммельса на понадобился мюнхенцам.

7 место. Шкодран Мустафи (из «Валенсии» в «Арсенал» за 41 миллионов евро, 2016 год)

Карьера этого немца албанского происхождения развивалась весьма любопытным образом. В 17 лет Мустафи уехал в «Эвертон», но за три года так и не сумел пробиться в основную команду, поэтому принял предложение «Сампдории», начав в Италии поступательное движение к футбольным вершинам. Геную сменил на Валенсию уже в статусе чемпиона мира, а еще два года спустя присоединился к лондонскому «Арсеналу», который выложил за него приличные деньги. Арсен Венгер назвал переход Шкодрана «приобретением для настоящего и будущего». В настоящем получилось не очень: с Мустафи в составе «Арсенал» впервые за 20 лет не пробился в Лигу чемпионов, посмотрим, что принесет будущее.

6-5 место. Леонардо Бонуччи (из «Ювентуса» в «Милан» за 42 миллионов евро, 2017 год)

А вот и новоиспеченный игрок «Милана», чей трансфер наделал много шума, Бонуччи приземлился на высокую строчку в списке самых дорогих защитников. Разговоры об уходе Леонардо ходили еще прошлым летом, но речь шла о переходе в один из английских клубов – к Конте в «Челси» или к Гвардиоле в «Манчестер Сити». Трансфер в АПЛ не состоялся, но в кампании 2016/2017 Бонуччи конфликтовал с Аллегри, а последней каплей стали события во время финала Лиги чемпионов, когда в раздевалке «Ювентуса» чуть не дошло до драки. В итоге, «Старая Синьора» избавилась от обоих зачинщиков скандала – Дани Алвеса и Бонуччи. Туринцам было бы выгоднее отправить Леонардо в другой чемпионат, но футболист и его семья настояли на желании остаться в Италии, что привело к переходу в «Милан», который проводит активную трансферную кампанию и рассчитывает в ближайшее время вернуться на вершину итальянского футбола. Кто знает, может быть, именно Бонуччи станет символом этого возвращения?

6-5 место. Тиаго Силва (из «Милана» в ПСЖ за 42 миллионов евро, 2012 год)

Символично еще и то, что основательный закат «Милана» начался после продажи другого центрального защитника за аналогичную сумму. В 2012 год Тиаго Силва под ручку со Златаном Ибрагимовичем отправился в Париж, а у «россонери» начался период полураспада. Кстати, в обоих случаях терял крутых защитников один тренер – Массимилиано Аллегри, который пять лет назад возглавлял «Милан».

4 место. Николас Отаменди (из «Валенсии» в «Манчестер Сити» за 44.6 миллионов евро, 2015 год)

При всем уважении к талантам аргентинского защитника странно осознавать, что он дороже таких монстров, как Бонуччи, Силва и Хуммельс. Но каждый трансфер – отдельная история, тут ничего не попишешь. Хотя, в случае перехода Отаменди главным образом нужно обратить внимание на имя клуба-покупателя. «Манчестер Сити», кажется, не умеет покупать игроков, не вываливая огромную кучу денег. Разве стоит 51 миллион евро Кайл Уокер или соответствует по уровню потраченной сумме тот парень, до которого мы еще доберемся в этом обзоре?

3 место. Рио Фердинанд (из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» за 46 миллионов евро, 2002 год)

За этот трансфер в свое время сэра Алекса журили: «Как можно спускать такую тучу денег на защитника?», - возмущались скептики. Рио действительно стал самым дорогим защитником на планете, но его переход себя полностью оправдал, и Фергюсон спустя годы с хитрым прищуром напоминал о том, как он был прав. Да еще и наглядной арифметикой подтверждал свою прозорливость. Сумма действительно огромная, но если поделить ее на 12 сезонов, которые Рио провел на «Олд Траффорд», то получается очень даже скромная плата за одного из лучших центральных защитников эпохи.

2 место. Давид Луис (из «Челси» в ПСЖ за 49.5 миллионов евро, 2014 год)

Тиаго Силва не единственный бразильский центрбек, за которого «Пари Сен-Жермен» заплатил очень большие деньги. Переход Давида Луиса обошелся еще дороже. Бразилец попал в немилость у Моуриньо, и Жозе был рад отпустить ненужного «Челси» футболиста за столь солидную компенсацию. Вскоре после этого сборная Бразилии с Луисом проиграла немцам на чемпионате мира со счетом 1:7, и Моуриньо величали не иначе как пророком, однако два года спустя, когда Жозе уже не было в «Челси», Давид Луис вернулся на «Стэмфорд Бридж» и стал чемпионом Англии под предводительством Антонио Конте. Возвращение бразильца обошлось «синим» в 35 миллионов евро, и это тоже результат из первой десятки.

1 место. Джон Стоунз (из «Эвертона» в «Манчестер Сити» за 55.6 миллионов евро, 2016 год)

А вы ждали здесь Алессандро Несту с Япом Стамом? Самый дорогоq защитник планеты – англичанин Джон Стоунз. Сможет ли он когда-нибудь соответствовать этому статусу и отработать бешеные вложения? Джон молод – всего 23 года, и если ему покорится путь Рио Фердинанда, то он может стать одним из главных защитников своей эпохи, но пока он напоминает всего лишь очередного дико переоцененного англичанина.