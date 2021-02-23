«Данди» — «Эйр Юнайтед». Прогноз на матч шотландского Чемпионшипа (23.02.2021)

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сегодня, 03:15

«Данди» сыграет против «Эйр Юнайтед» в рамках второй лиги Шотландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Данди» можно с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 3.80, победа «Эйр Юнайтед» представлена коэффициентом 4.40.

Форма команд

«Данди» расположился на пятой строчке в турнирной таблице, в активе у команды 20 очков. В нынешнем сезоне «Данди» выиграл пять матчей, столько же сыграл вничью, потерпев четыре поражения. Количество забитых мячей — 26, пропущенных — 27. В последних матчах «Данди» не прослеживается рвения к победам, команда не может наладить игру, но в матче с «Эйр» ей может хватить и этого.

«Эйр Юнайтед» находится на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 17 баллов. Клуб четыре раза побеждал, пять раз играл вничью и шесть раз проигрывал. У команды в нынешнем сезоне идеальный баланс по забитым и пропущенным — 20:20. Последние матчи, как и в случае с «Данди», клуб проводит не лучшим образом, чередуя хорошие поединки с плохими.

Информация для ставок

У «Данди» две победы в последних пяти матчах

«Эйр Юнайтед» трижды проиграл в последних пяти встречах

«Данди» выиграл четыре из семи домашних матчей в сезоне

Прогноз

По меркам шотландского Чемпионшипа эти команды много забивают и пропускают, в этом поединке можно поставить на то, что тотал голов будет больше трех с коэффициентом 2.00. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.65.

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