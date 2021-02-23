«Инвернесс» — «Аллоа Атлетик». Прогноз на матч шотландского Чемпионшипа (23.02.2021)

1614044386

сегодня, 04:39

«Инвернесс» примет на своём поле «Аллоа Атлетик» в рамках второй лиги Шотландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры верят в успех «Инвернесса» и предлагают коэффициент 1.48 на победу хозяев. Также можно поставить на ничейный исход за 4.10 и на победу «Аллоа Атлетик» за 6.20.

Форма команд

«Инвернесс» занимает восьмую строчку в турнирной таблице второго дивизиона шотландского первенства. У клуба в активе 17 очков. Всего в нынешнем сезоне «Инвернесс» побеждал четыре раза, провёл пять ничьих и потерпел четыре поражения. Команда забила 20 мячей и пропустила 16 голов в 13 матчах. Последние поединки этого клуба сложно назвать успешными, команда чередует ничьи с поражениями, лишь недавно «Инвернесс» наконец смог победить.

«Аллоа Атлетик» замыкает турнирную таблицу, в активе у команды 12 очков. На десятую строчку команда попала «благодаря» десяти поражениям — худший показатель в чемпионате. Также клуб выиграл всего три матча, это тоже является худшим показателем в первенстве. В активе у команды три ничьих, 17 забитых и 36 пропущенных мячей. За последнее время «Аллоа» смог выиграть всего один поединок, что лишь усугубляет положение команды в турнире.

Информация для ставок

«Инвернесс» и «Аллоа» победили лишь в одном матче за последние пять поединков

«Инвернесс» выиграл всего два домашних поединка из шести

«Аллоа Атлетик» пропустил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Учитывая положение команд в турнирной таблице, а также статистику забитых и пропущенных, актуальной ставкой на этот матч будет ставка «обе забьют» с коэффициентом 1.82.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси».