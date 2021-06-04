Казахстан (до 21) — Бельгия (до 21). Прогноз на отборочный матч ЧЕ-2023 (04.06.2021)

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сегодня, 08:03

В 1-м туре квалификации молодёжного Евро-2023 сборная Казахстана сыграет с Бельгией. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Бельгии явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.26. Ничейный исход оценивается в 6.00. Победа сборной Казахстана представлена коэффициентом 10.00.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.95.

Форма команд

Молодежная сборная Бельгии является не самой стабильной командой среди своих сверстников, и некоторые матчи коллектив проиграл довольно неожиданно. В прошлом товарищеском матче Бельгия уверенно обыграла «Стандард» (3:0), а до этого уступила Боснии и Герцеговине (2:3) в рамках отбора ЧЕ -2021.

Команда Казахстана не может похвастаться хорошими результатами в последних матчах. В прошлой товарищеской встрече Казахстан U21 проиграл Узбекистану U23 (0:2), а до этого уступил в другом товарищеском поединке сверстникам из Болгарии (1:3).

Информация для ставок

Казахстан выиграл 2 из последних 10 матчей

Шесть из семи последних матчей Бельгии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Бельгия выиграла только два выездных матча из десяти последних

Казахстан проиграл шесть из семи последних домашних матчей

Прогноз

Бельгия является абсолютным фаворитом этого поединка, и сомнений в победе хозяев нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу сборной Бельгии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7.

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