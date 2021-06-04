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Казахстан (до 21) — Бельгия (до 21). Прогноз на отборочный матч ЧЕ-2023 (04.06.2021)

сегодня, 08:03

В 1-м туре квалификации молодёжного Евро-2023 сборная Казахстана сыграет с Бельгией. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Бельгии явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.26. Ничейный исход оценивается в 6.00. Победа сборной Казахстана представлена коэффициентом 10.00.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.5, а низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.95.

Форма команд

Молодежная сборная Бельгии является не самой стабильной командой среди своих сверстников, и некоторые матчи коллектив проиграл довольно неожиданно. В прошлом товарищеском матче Бельгия уверенно обыграла «Стандард» (3:0), а до этого уступила Боснии и Герцеговине (2:3) в рамках отбора ЧЕ-2021.

Команда Казахстана не может похвастаться хорошими результатами в последних матчах. В прошлой товарищеской встрече Казахстан U21 проиграл Узбекистану U23 (0:2), а до этого уступил в другом товарищеском поединке сверстникам из Болгарии (1:3).

Информация для ставок

  • Казахстан выиграл 2 из последних 10 матчей
  • Шесть из семи последних матчей Бельгии завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Бельгия выиграла только два выездных матча из десяти последних
  • Казахстан проиграл шесть из семи последних домашних матчей

Прогноз

Бельгия является абсолютным фаворитом этого поединка, и сомнений в победе хозяев нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу сборной Бельгии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7.

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shlomo
shlomo
сегодня в 08:11
Бельгия явный фаворит...
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