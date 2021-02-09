«Кортрейк» — «Стандард». Прогноз на матч Кубка Бельгии (09.02.2021)

«Кортрейк» в 1/8 финала Кубка Бельгии принимает на своем поле «Стандард». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 9 февраля 2021 года.
Ставки букмекеров
По букмекерским котировкам фаворитом матча считаются гости. Победа «Стандарда» оценивается в 2.20. Поставить на победу «Кортрейка» можно с коэффициентом 3.25. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии, на которую можно поставить в букмекерской конторе Мелбет – коэффициент 3.50.
По мнению букмекеров, в матче будет забито больше трех голов. На ТБ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 1.97.
Форма команд
«Стандард» на прошлой стадии Кубка Бельгии оказался сильнее «Серена» (4:1), а в чемпионате страны занимает шестую строчку в турнирной таблице. За последние пять матчей «Стандард» выиграл два поединка при одном поражении и двух ничьих. Последние два матча команда проиграла «Брюгге» (1:3) и сыграла вничью с «Хеверли-Лувен» (1:1).
«Кортрейк» после серии из пяти неудачных матчей начал побеждать. Сначала команда обыграла в 1/16 финала Кубка страны «Ломмель» (3:1), а затем оказалась сильнее «Мускрона» в чемпионате (3:0). Коллектив нашел свою игру и понемногу набирает хорошую физическую форму, которая очень важна на этом турнирном отрезке.
Информация для ставок
- Последние пять матчей «Стандарда» закончились исходом «обе забьют»
- «Стандард» забивает на выезде уже восемь матчей подряд
- «Кортрейк» проиграл три последних матча на своем стадионе
- В шести последних личных встречах команд заходила ставка «обе забьют»
Прогноз
Нас ждет интересный поединок. Обе команды хотят пробиться в четвертьфинал Кубка и будут стараться проводить быстрые и острые атаки. Предполагаем, что по одному разу команды точно смогут забить. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на вариант «обе забьют» можно с коэффициентом 1.72.
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