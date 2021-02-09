«Кортрейк» — «Стандард». Прогноз на матч Кубка Бельгии (09.02.2021)

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вчера, 18:03

«Кортрейк» в 1/8 финала Кубка Бельгии принимает на своем поле «Стандард». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 9 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

По букмекерским котировкам фаворитом матча считаются гости. Победа «Стандарда» оценивается в 2.20. Поставить на победу «Кортрейка» можно с коэффициентом 3.25. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии, на которую можно поставить в букмекерской конторе Мелбет – коэффициент 3.50.

По мнению букмекеров, в матче будет забито больше трех голов. На ТБ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2,5 – 1.97.

Форма команд

«Стандард» на прошлой стадии Кубка Бельгии оказался сильнее «Серена» (4:1), а в чемпионате страны занимает шестую строчку в турнирной таблице. За последние пять матчей «Стандард» выиграл два поединка при одном поражении и двух ничьих. Последние два матча команда проиграла «Брюгге» (1:3) и сыграла вничью с «Хеверли-Лувен» (1:1).

«Кортрейк» после серии из пяти неудачных матчей начал побеждать. Сначала команда обыграла в 1/16 финала Кубка страны «Ломмель» (3:1), а затем оказалась сильнее «Мускрона» в чемпионате (3:0). Коллектив нашел свою игру и понемногу набирает хорошую физическую форму, которая очень важна на этом турнирном отрезке.

Информация для ставок

Последние пять матчей «Стандарда» закончились исходом «обе забьют»

«Стандард» забивает на выезде уже восемь матчей подряд

«Кортрейк» проиграл три последних матча на своем стадионе

В шести последних личных встречах команд заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет интересный поединок. Обе команды хотят пробиться в четвертьфинал Кубка и будут стараться проводить быстрые и острые атаки. Предполагаем, что по одному разу команды точно смогут забить. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на вариант «обе забьют» можно с коэффициентом 1.72.

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