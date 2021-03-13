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Арсенал - ЦСКА
Урал - Ротор
Зенит - Ахмат
Динамо - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против ЦСКА

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 2:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Арсенал
ЦСКА
2 : 1
завершен
вчера, 14:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 22 тур
Стадион Арсенал
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.743.931.66
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Мелбет 7.37 3.87 1.57
Лига ставок 6.00 3.95 1.62
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    42' (1:0) Пантелеев Владислав (28)
     
    45' (2:0) Ломовицкий Александр (7) (Пантелеев Владислав (28))
     
    63' Бауэр Роберт (4)
     
    70' Костадинов Георгий (70) уходит с поля, Коновалов Игорь (21) вышел на поле
     
    2
    79' Хлусевич Даниил (82) уходит с поля, Кангва Эванс (10) вышел на поле
    79' Пантелеев Владислав (28) уходит с поля, Панченко Кирилл (13) вышел на поле
     
    83' Довбня Александр (90)
     
    87' Кангва Эванс (10) уходит с поля, Громыко Валерий (18) вышел на поле
     
    88' Луценко Евгений (48) уходит с поля, Джорджевич Лука (19) вышел на поле
     
    89' Громыко Валерий (18)
     
    2
    90+1' Громыко Валерий (18)
    90+4' Довбня Александр (90)
     
    26' Фернандес Марио (2) уходит с поля, Щенников Георгий (42) вышел на поле
     
    40' Зайнутдинов Бактиёр (19)
     
    46' Кучаев Константин (20) уходит с поля, Обляков Иван (98) вышел на поле
     
    2
    61' Ахметов Ильзат (7) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
    61' Зайнутдинов Бактиёр (19) уходит с поля, Сигурдссон Арнор (17) вышел на поле
     
    80' Дивеев Игорь (78)
     
    84' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
     
    2
    90' (2:1) Тикнизян Наир (71) (Дивеев Игорь (78))
    90+5' Тикнизян Наир (71)
    Голы
    Пантелеев Владислав 1:0(П) 42’
    Ломовицкий Александр
    ассистент Пантелеев Владислав     		2:0 45’
    90’ 2:1 Тикнизян Наир
    ассистент Дивеев Игорь
    Наказания
    40’ Зайнутдинов Бактиёр
    Бауэр Роберт 63’
    80’ Дивеев Игорь
    Довбня Александр 83’
    Громыко Валерий 89’
    Громыко Валерий 90+1’
    Довбня Александр 90+4’
    90+5’ Тикнизян Наир
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    26’ Щенников Георгий Фернандес Марио
    46’ Обляков Иван Кучаев Константин
    61’ Чалов Фёдор Ахметов Ильзат
    61’ Сигурдссон Арнор Зайнутдинов Бактиёр
    Коновалов Игорь Костадинов Георгий 70’
    Кангва Эванс Хлусевич Даниил 79’
    Панченко Кирилл Пантелеев Владислав 79’
    84’ Тикнизян Наир Эджуке Чидера
    Громыко Валерий Кангва Эванс 87’
    Джорджевич Лука Луценко Евгений 88’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 4
    		13 Фолы 16
    		3 Угловые 4
    		1 Офсайды 1
    		42% Владение мячом 58%
    		3 Cэйвы 1
    		5 Предупреждения 3
    		2 Удаления 0
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    Все комментарии
    Mi6
    Mi6
    вчера в 23:44
    Гончаренко/Гинер топят клуб
    tims
    tims
    вчера в 23:40, ред.
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
      вчера в 22:52
      Арсенал с победой!))) Толику Привет от Гончаренки!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      вчера в 22:08
      Зачем??
      EAGinLE
      EAGinLE
      вчера в 21:52
      И голы забили Спартачи ..... Пантелеев и Ломовицкий ......
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      вчера в 21:11
      А я писал, что так будет, что белорус все сольет. Так оно и вышло. Надо расставаться с Гончаренко. Он не може выдать результат, это уже очевидней некуда.
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 21:05
      вам не ЦСКА надо боятся, а спартак...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:43
      4:0
      DAD81
      DAD81
      вчера в 20:40
      Когда это уже кончится? Ганчар ежегодно заваливает весну. Ему уже и игроков купили каких хотел. Всякий раз когда появляется реальная возможность побороться за чемпионство - команда проваливается.
      Parma1972
      Parma1972
      вчера в 19:15
      У ЦСКА был шанс на несколько часов возглавить турнирную таблицу, жаль, ведь в этом сезоне такого шанса больше не будет
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      вчера в 18:53
      Это было очень и очень давно. И очень короткий промежуток времени. Он просто не мужиком оказался, когда начал публично гнать на своего начальника. Я бы выгнал его на следующий день, а Бабаев дотерпел до окончания контракта, т.е. показали ему чем мужик порядочный отличается от Овчинникова.
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 18:49
      Этого мы уже никогда не узнаем... Но в Кубане Овчинников очень не плохо смотрелся...
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      вчера в 18:33
      РПЛ все больше похожа на шаровой чемпионат. ЦСКА серьезный клуб, но видимо проблемы команды не разрешимы. Не претендую на роль большого специалиста, могут сказать, чего я вообще тут забыл на сайте. Не знаю, у меня по памяти Спартак и ЦСКА стоят как команды, которые должны играть в еврокубках на приличном уровне. понятно, что по такому сценарию дело движется не к еврокубкам , а к полному развалу. Я писал раньше, что футбольная система РФС движется к нулевому варианту. Будет либо перезагрузка, либо все. Ну да, надо говорить честно.
      Поц
      Поц ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 18:26
      Валера, верим!
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 18:18
      Просто ужас, армейцы! Неужели в этом сезоне снова без чемпионства? Это не дело для такого клуба как ЦСКА...
      feris1
      feris1
      вчера в 18:10
      Арсенал с заслуженной победой!
      Рязань 062
      Рязань 062
      вчера в 18:00
      игра с зенитом ничего не изменит. нельзя прощение заслужить одним матчем. важны все игры. это пусть спартаковцы говорят-простим все, лишь бы у ЦСКА выиграли. выходит что пусть команда в глубокой опе, но вот молодцы какие-выиграли одну игру
      Рязань 062
      Рязань 062
      вчера в 17:56, ред.
      наказать всю команду на 100% за поражение. нужно рублем наказывать. команде вероятно по барабану какое она займет место.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      вчера в 17:55
      Там понтов было больше, чем дела
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 17:51
      Был, но его выгнали и сделали ставку на Гончаренко...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 17:47
      Насколько мне интуиция не изменят Зенит сейчас, зная результат в Туле, громит Ахмат? Счет не подскажешь. Я просто не смотрю Зенит. Мне неинтересно.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
      вчера в 17:45
      Я просто не сторонник обобщений. А замну тренера приветствую только в случае наличия ОЧЕВИДНОГО варианта, который улучшит дело. В ЦСКА такого варианта сейчас нет.
      Навзир
      Навзир ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 17:43
        David Young
        David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 17:42
        Рубин, Химки. Это как минимум.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 17:38
        Туле респект !!!!

        Гончаренко жжот.....ЦСКА - последние 8 матчей в чемпионате.. с 22-го ноября лишь 2-е победы...

        Зенит сейчас тоже не на кураже...потому якорь подаренный Арсеналом москвичам оказался вовремя...))
        Марио здоровья...ЦСКА обогнать всех в борьбе за серебрянные медали !!!
        Бакланский рубеж
        Бакланский рубеж ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 17:26
        Спартак. Там он сам сваливает.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        вчера в 17:25
        А не мог бы ты назвать хоть одну команду РПЛ, где НЕ НАДО гнать тренера? Есть хоть одна?
        Куплет
        Куплет
        вчера в 17:07
        Давным давно пора гнать этого белосуского специалиста саными тряпками прям до границы.
        bsww
        bsww
        вчера в 16:58
        С учётом последних событий в матче, могли бы для красного словца написать заголовок - Арсенал, играя вдевятером обыграл ЦСКА, забив 2 мяча
        ildar_3871
        ildar_3871
        вчера в 16:51
        Рондон сбитый летчик !)
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