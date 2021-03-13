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2 : 1
завершен
вчера, 14:00
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Стадион Арсенал
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
|Пантелеев Владислав
|1:0(П)
|42’
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Ломовицкий Александр
ассистент Пантелеев Владислав
|2:0
|45’
|90’
|2:1
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Тикнизян Наир
ассистент Дивеев Игорь
|40’
|Зайнутдинов Бактиёр
|Бауэр Роберт
|63’
|80’
|Дивеев Игорь
|Довбня Александр
|83’
|Громыко Валерий
|89’
|Громыко Валерий
|90+1’
|Довбня Александр
|90+4’
|90+5’
|Тикнизян Наир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|26’
|Щенников Георгий
|Фернандес Марио
|46’
|Обляков Иван
|Кучаев Константин
|61’
|Чалов Фёдор
|Ахметов Ильзат
|61’
|Сигурдссон Арнор
|Зайнутдинов Бактиёр
|Коновалов Игорь
|Костадинов Георгий
|70’
|Кангва Эванс
|Хлусевич Даниил
|79’
|Панченко Кирилл
|Пантелеев Владислав
|79’
|84’
|Тикнизян Наир
|Эджуке Чидера
|Громыко Валерий
|Кангва Эванс
|87’
|Джорджевич Лука
|Луценко Евгений
|88’
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|7
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|3
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|3
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|2
|Удаления
|0
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Гончаренко жжот.....ЦСКА - последние 8 матчей в чемпионате.. с 22-го ноября лишь 2-е победы...
Зенит сейчас тоже не на кураже...потому якорь подаренный Арсеналом москвичам оказался вовремя...))
Марио здоровья...ЦСКА обогнать всех в борьбе за серебрянные медали !!!
Гончаренко жжот.....ЦСКА - последние 8 матчей в чемпионате.. с 22-го ноября лишь 2-е победы...
Зенит сейчас тоже не на кураже...потому якорь подаренный Арсеналом москвичам оказался вовремя...))
Марио здоровья...ЦСКА обогнать всех в борьбе за серебрянные медали !!!