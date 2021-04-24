В 99 Лунёв Андрей Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 3 Дуглас Сантос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 61

З 2 Чистяков Дмитрий Ударов всего: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 76

П 5 Барриос Вильмар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 61

П 20 Вендел Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 101 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

П 17 Мостовой Андрей Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 19 Сутормин Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 76

Н 11 Дриусси Себастьян Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 8 Малком Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 41 Кержаков Михаил

В 71 Одоевский Даниил

З 15 Караваев Вячеслав

З 4 Круговой Данил Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 29

З 94 Хотулев Данила Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

П 21 Ерохин Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 14

П 18 Жирков Юрий

П 64 Кравцов Кирилл Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 7

П 14 Кузяев Далер

П 27 Оздоев Магомед Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 29