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Зенит - Ротор
Урал - Ахмат
Динамо - Химки
Тамбов - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Ротор

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 6:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) Ротор
Зенит
6 : 0
завершен
24 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 110 - 10.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 0.7
Средний возраст: 26.8 - 27.4
Средний рост: 182.6 - 183.2
Легионеров: 6 - 4
Схемы: 4-4-2 - 4-4-2
Ротор
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 27 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург) +4 +5, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1110.3827.74
Лига Ставок 1.08 12.00 35.00
Мелбет 1.11 10.70 25.00
    Еще
     
    56' (2:0) Малком (8)
     
    2
    61' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
    61' Барриос Вильмар (5) уходит с поля, Оздоев Магомед (27) вышел на поле
     
    65' (3:0) Мостовой Андрей (17) (Малком (8))
     
    75' (4:0) Дзюба Артём (22) (Дриусси Себастьян (11))
     
    2
    76' Чистяков Дмитрий (2) уходит с поля, Кравцов Кирилл (64) вышел на поле
    76' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    77' (5:0) Ерохин Александр (21)
     
    83' Кравцов Кирилл (64) уходит с поля, Хотулев Данила (94) вышел на поле
     
    87' (6:0) Сутормин Алексей (19) (Ерохин Александр (21))
     
    90' Сутормин Алексей (19)
     
    45+2' (1:0) Автогол Кверквелия Соломон (33)
     
    68' Муллин Камиль (72) уходит с поля, Вершков Дмитрий (83) вышел на поле
     
    79' Щеткин Алексей (10) уходит с поля, Медведь Владимир (99) вышел на поле
    Голы
    Кверквелия Соломон 1:0(А) 45+2’
    Малком 2:0 56’
    Мостовой Андрей
    ассистент Малком     		3:0 65’
    Дзюба Артём
    ассистент Дриусси Себастьян     		4:0 75’
    Ерохин Александр 5:0 77’
    Сутормин Алексей
    ассистент Ерохин Александр     		6:0 87’
    Наказания
    Сутормин Алексей 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Круговой Данил Ракицкий Ярослав 61’
    Оздоев Магомед Барриос Вильмар 61’
    68’ Вершков Дмитрий Муллин Камиль
    Кравцов Кирилл Чистяков Дмитрий 76’
    Ерохин Александр Дзюба Артём 76’
    79’ Медведь Владимир Щеткин Алексей
    Хотулев Данила Кравцов Кирилл 83’
    Статистика
    		 31 Удары по воротам 2
    		17 Удары в створ 1
    		13 Фолы 4
    		14 Угловые 0
    		0 Офсайды 1
    		72% Владение мячом 28%
    		1 Cэйвы 12
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    25 апреля в 11:23
    Посмотрите историю противостояния, до газпрома возили зенит от и до
    Raulvbg
    Raulvbg ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    25 апреля в 10:28
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов
      25 апреля в 07:21, ред.
      Газпром проанализировал причины неудач бомжей в ЛЧ и посадил на пост в исполком УЕФА своего человека - Дюкова! Сейчас ещё Вилкова с собой туда протащат и они организуют там бомжам пару побед в группе...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      25 апреля в 00:13
      10-я домашняя победа Зенита в сезоне ...когда он забивает 3 и более мячей...
      "Разгром Арена"...
      просто_так
      просто_так ответ Futurista (раскрыть)
      24 апреля в 23:21
      Я же просто привел пример на высказывание что если команда пропускает 3 гола за 12 минут, значит команда сдала игру)
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Шуnя771 (раскрыть)
      24 апреля в 22:59
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Костик Смирнов (раскрыть)
        24 апреля в 22:57
        чемпион чего? росмийкого футбола?
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ feris1 (раскрыть)
        24 апреля в 22:56
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
          24 апреля в 22:54
          С аутсайдером? Да это кооманда уровня пфл. Аутсайдер это ахмат, уфа, урал
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          24 апреля в 22:52
            протон1
            протон1
            24 апреля в 22:48
            честно скажу. не интересно смотреть когда тренирует семак. или наш отечественный тренер который вчера играл. что то не то, авторитетного как дика не хватает для солидности
            Владимир Бэкман
            Владимир Бэкман
            24 апреля в 22:00
              Ruslik1982
              Ruslik1982
              24 апреля в 21:41
              Семак выводил Зенит на пик формы к финалу Лиги чемпионов
              Futurista
              Futurista ответ просто_так (раскрыть)
              24 апреля в 21:05, ред.
              Что то я не заметил в составе Зенита Левандовски)...
              Храневец
              Храневец
              24 апреля в 20:40
                zzzzenittt
                zzzzenittt
                24 апреля в 20:40
                Надо отдать должное фанатам Ротора...сидел рядом с их сектором. В отличии от своей команды, они выступили достойно)
                feris1
                feris1
                24 апреля в 20:35
                Зенит с уверенной победой!
                lobsterdam
                lobsterdam ответ Шуnя771 (раскрыть)
                24 апреля в 20:34
                Тонко ...
                lobsterdam
                lobsterdam
                24 апреля в 20:33
                неужели "это" кто-то смог смотреть?
                leopit
                leopit
                24 апреля в 20:32
                  Костик Смирнов
                  Костик Смирнов
                  24 апреля в 20:18
                  Победа на классе ✌️✌️✌️
                  Жаль Ротор, не хотелось бы, что бы вылетел в пердив.
                  Зенит ЧЕМПИОН, а Ротору удачи, надеюсь, что останутся 👍👍👍
                  Шуnя771
                  Шуnя771
                  24 апреля в 20:06
                  Статор - неподвижная часть какого либо... Ротор - подвижная...
                  Футбольный Гуру
                  Футбольный Гуру ответ Санчо Панса (раскрыть)
                  24 апреля в 20:04
                    nikoladolgov
                    nikoladolgov ответ ТТ (раскрыть)
                    24 апреля в 19:58
                      Бен Зопилой
                      Бен Зопилой
                      24 апреля в 19:57
                      Без предел! москва, не подведи! нужен массовый протест против надругательства над простыми честными волгоградцами! выходите на экшон! :)
                      ТТ
                      ТТ
                      24 апреля в 19:55
                        просто_так
                        просто_так ответ Санчо Панса (раскрыть)
                        24 апреля в 19:52
                        Пента трик Левандовский когда клал Вольфсбургу за 8 минут тогда как назвать, если уж 3 гола за 14 минут не бывает?)
                        nikoladolgov
                        nikoladolgov
                        24 апреля в 19:52
                        Интересно-интересно, у игроков Ротора какой коэффицент будет при раздаче премиальных ?
                        Наверное как у Локомотива - 5-кратный ?
                        nikoladolgov
                        nikoladolgov
                        24 апреля в 19:47
                          Санчо Панса
                          Санчо Панса
                          24 апреля в 19:41
                          Есть ощущение, что Ротор сдал этот матч! Не может команда уровня РПЛ пропустить за 12 минут три мяча. Так не бывает) А так с разгромной победой, сине-бело-голубые!
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