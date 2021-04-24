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6 : 0
завершен
24 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 110 - 10.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 0.7
Средний возраст: 26.8 - 27.4
Средний рост: 182.6 - 183.2
Легионеров: 6 - 4
Схемы: 4-4-2 - 4-4-2
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург) +4 +5, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
|Кверквелия Соломон
|1:0(А)
|45+2’
|Малком
|2:0
|56’
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Мостовой Андрей
ассистент Малком
|3:0
|65’
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Дзюба Артём
ассистент Дриусси Себастьян
|4:0
|75’
|Ерохин Александр
|5:0
|77’
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Сутормин Алексей
ассистент Ерохин Александр
|6:0
|87’
|Сутормин Алексей
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Круговой Данил
|Ракицкий Ярослав
|61’
|Оздоев Магомед
|Барриос Вильмар
|61’
|68’
|Вершков Дмитрий
|Муллин Камиль
|Кравцов Кирилл
|Чистяков Дмитрий
|76’
|Ерохин Александр
|Дзюба Артём
|76’
|79’
|Медведь Владимир
|Щеткин Алексей
|Хотулев Данила
|Кравцов Кирилл
|83’
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|31
|Удары по воротам
|2
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|17
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|4
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|14
|Угловые
|0
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|0
|Офсайды
|1
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|72%
|Владение мячом
|28%
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|1
|Cэйвы
|12
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|1
|Предупреждения
|0
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Нам шесть забить любому - подобно пустяку!
Пора-пора-пора бы нам в ЛЧ полуфинал,
Что б Ливерпуль с Реалом Зенитушку узнал.
Нам шесть забить любому - подобно пустяку!
Пора-пора-пора бы нам в ЛЧ полуфинал,
Что б Ливерпуль с Реалом Зенитушку узнал.