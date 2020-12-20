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1 : 3
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Мунисипал де Ипуруа
|6’
|0:1
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Бензема Карим
ассистент Родриго
|13’
|0:2
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Модрич Лука
ассистент Бензема Карим
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Кике
ассистент Родригеш Кевин
|1:2
|28’
|90+2’
|1:3
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Васкес Лукас
ассистент Бензема Карим
|Арбилья Анайц
|43’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Леон Педро
|Инуи Такаси
|72’
|72’
|Вальверде Федерико
|Модрич Лука
|72’
|Асенсио Марко
|Родриго
|Альварес Серхио
|Диоп Папакули
|82’
|Унаи Ариета
|Кике
|83’
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|10
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|5
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|1
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|0
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Ну и Кике сегодня положил красавца, шикарный гол!
Ну и Кике сегодня положил красавца, шикарный гол!
А так 1:3,пятая подряд победа Реала ну и конечно же великий и ужасный Карим,гол+две голевые передачи,Бенз просто тащит!
А так 1:3,пятая подряд победа Реала ну и конечно же великий и ужасный Карим,гол+две голевые передачи,Бенз просто тащит!
п.с. После гола Васкес показал знакомых соккеровских персонажей, которые появляются на ветках Реала после побед )))))))))
п.с. После гола Васкес показал знакомых соккеровских персонажей, которые появляются на ветках Реала после побед )))))))))
В период ослабления главных соперников, Ла лигу надо брать!
В период ослабления главных соперников, Ла лигу надо брать!
0:2
0:2