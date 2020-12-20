ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-12-20
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-10
2021-01-12
2021-01-20
2021-01-24
2021-01-31
2021-02-07
2021-02-14
2021-02-21
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-21
2021-04-25
2021-04-28
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Эйбар - Реал
Сельта - Алавес
Гранада - Бетис
Кадис - Хетафе

Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар против Реал

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.644.191.57
BetCity 6.10 4.60 1.53
Fonbet 7.40 4.60 1.45
Мелбет 7.11 4.74 1.47
Лига ставок 6.60 4.70 1.53
    Еще
     
    28' (1:2) Кике (17) (Родригеш Кевин (24))
     
    43' Арбилья Анайц (23)
     
    72' Инуи Такаси (14) уходит с поля, Леон Педро (21) вышел на поле
     
    82' Диоп Папакули (8) уходит с поля, Альварес Серхио (6) вышел на поле
     
    83' Кике (17) уходит с поля, Унаи Ариета (32) вышел на поле
     
    6' (0:1) Бензема Карим (9) (Родриго (25))
     
    13' (0:2) Модрич Лука (10) (Бензема Карим (9))
     
    2
    72' Модрич Лука (10) уходит с поля, Вальверде Федерико (15) вышел на поле
    72' Родриго (25) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
     
    90+2' (1:3) Васкес Лукас (17) (Бензема Карим (9))
    Голы
    6’ 0:1 Бензема Карим
    ассистент Родриго
    13’ 0:2 Модрич Лука
    ассистент Бензема Карим
    Кике
    ассистент Родригеш Кевин     		1:2 28’
    90+2’ 1:3 Васкес Лукас
    ассистент Бензема Карим
    Наказания
    Арбилья Анайц 43’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Леон Педро Инуи Такаси 72’
    72’ Вальверде Федерико Модрич Лука
    72’ Асенсио Марко Родриго
    Альварес Серхио Диоп Папакули 82’
    Унаи Ариета Кике 83’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 5
    		11 Фолы 7
    		4 Угловые 4
    		2 Офсайды 5
    		33% Владение мячом 67%
    		1 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    фиг вам
    фиг вам
    сегодня в 09:39
    Злопыхатели, ку-ку.......)
    feris1
    feris1
    сегодня в 08:11
    Реал с важной победой!
    RR117
    RR117
    сегодня в 06:04
    У Бензема сегодня футбольная феерия! Классная игра, с победой Реал!

    Ну и Кике сегодня положил красавца, шикарный гол!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 05:49
    С победой лучший клуб в истории футбола и его болельщиков!!! Бензема и Модрич это футбольные монстры. Очень рад за Карима и Луку! Каземиро тоже конечно мозг команд, без него очень трудно приходится. А вот Рамос- Эль Капитано мадридского Реала! Вытащил в очень опасном моменте в конце матча. Что и позволило Реалу не упустить победу. Рад за нашего тренера Зинедина Зидана! Всё таки, сумел он исправить ситуацию в очень трудный момент. Ему надо предложить новый контракт. Эйбар молодцы. Как всегда дали бой Реалу. Эта победа позволила Реалу оторваться от Барселоны, и конечно же, выйти на второе место! Успехов и больших побед Реалу!!!
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:35
    Реал с победой, хороший ход набрали
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 01:59, ред.
    С победой всех болел Реала! Бензема переживает свою уже третью молодость в свои 33 года, как в общем-то и Модрич. Васкес очень полезный игрок нынешнего Реала, в каждом матче, не зависимо от результата, выкладывается на все 120%. Родриго продолжает прогрессировать и всё больше вливаться в общую схему Зидана, а вот тсутствие Винисиуса даёт только положительные результаты команде, очень перехвалили и переоценили его в своё время. Рамос как всегда, - фундаментальная составляющая Реала, и как защитник, и как капитан, но без превозов на ровном месте - это был бы не Рамос. Но больше всего хочется похвалить Зидана, за то как он смог привести в чувства игроков, достучаться до них, и сразу же появились и взаимопонимание на поле, и скорость, и точные быстрые передачи, и прессинг, и главное результат. Теперь главное не терять набранной формы, а наоборот укреплять её и развивать, чтобы к ЛЧ выйти на свой пик. Hala Madrid!
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:54, ред.
    Казалось что два быстрых гола Реала приведут к разгрому но Эйбар оказался отличной командой,с классным прессингом и до последней минуты ,до того как забил Васкес,победа Реала была под вопросом!
    А так 1:3,пятая подряд победа Реала ну и конечно же великий и ужасный Карим,гол+две голевые передачи,Бенз просто тащит!
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ Juve14 (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    дождался обоих ))
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 00:52
    Хорошая победа, 5я подряд. Потихоньку набираем форму ) С Победой Мадридисты!
    п.с. После гола Васкес показал знакомых соккеровских персонажей, которые появляются на ветках Реала после побед )))))))))
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:51
    Вторая игра под копирку...)С победой Мадрид!Бензин как французское вино...)
    Juve14
    Juve14
    вчера в 23:53
    Жду третий гол Реала и второй от Лацио
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 23:50
    Хорошая игра...голы красивые, особенно выстрел Кике
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 23:31
    Да стоит признать гол Кике шикарный забил
    RR117
    RR117
    вчера в 23:29
    Бензема в огне. Поздравляю Карима с днюхой, надеюсь не остановится и продолжит в том же духе.

    В период ослабления главных соперников, Ла лигу надо брать!
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 23:27
    Реал похоже набрал форму,жду здесь разгрома и Каримке нужен хет-трик
    DEIVID 2
    DEIVID 2
    вчера в 23:18
    Нормально, за 13 минут ставка зашла.
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    вчера в 23:14
    У Модрича вторая молодость
    razdvatri
    razdvatri
    вчера в 23:10
    КАРИММММММ
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 22:53
    Гости
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman ответ goalaktika (раскрыть)
    вчера в 22:48
    Когда Реал играл с Атлетико их все похоронили,если сейчас не вывезут ,тогда и смысла не было так с Атлетико убиваться,будет смешно ,но Реал не предсказуем ,поставил Реал в экспресс фора 0.Если пройдёт у меня 5 т.р. выигрыш будет с экспрессика,уже всё залетело ,кроме Реала.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:38
    Победы Реалу! Надеюсь, что Реал Мадрид выиграет.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 20:21
    «Эйбар» в среднем пропускает менее одного гола за игру и во многих играх демонстрировал надёжный футбол у своих ворот. Вряд ли баски решат сыграть против «Реала» открыто, а у «Королевского клуба» против эшелонированной обороны зачастую возникают проблемы. Совсем не обязательно, что голов будет много.
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 16:00
    Эйбар играет дома и 6 матчей не проигрывает. Легкой прогулки не стоит ожидать
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 14:42
    Победа Реала!!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 07:41
    Реал обязан сегодня победить.
    eleven LC
    eleven LC
    19 декабря в 20:22
    Надо побеждать Эйбар и брать 3 очка,иначе Атлетико далеко уйдёт!
    0:2
    vastudio
    vastudio
    17 декабря в 21:48
    Знатный отгрёб риала от Эйбара. Зедан в шоке.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100