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ЦСКА - Зенит
Ротор - Ростов
Ахмат - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Зенит

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 2:3 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
ЦСКА
Зенит
2 : 3
завершен
17 марта 2021, 20:00
среда
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 23 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.683.422.15
Лига Ставок 3.20 3.30 2.35
Фонбет Live! 100.00 7.70 1.09
Мелбет 3.22 3.57 2.27
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    28' (1:0) Рондон Хосе Саломон (32) (Эджуке Чидера (11))
     
    45' Акинфеев Игорь (35)
     
    53' Ахметов Ильзат (7)
     
    2
    67' Обляков Иван (98) уходит с поля, Бохинен Эмиль (88) вышел на поле
    67' Кучаев Константин (20) уходит с поля, Марадишвили Константин (22) вышел на поле
     
    2
    84' Рондон Хосе Саломон (32) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
    84' Зайнутдинов Бактиёр (19) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
     
    90+1' (2:3) Влашич Никола (8)
     
    33' (1:1) Дзюба Артём (22) (Кузяев Далер (14))
     
    45' (1:1) Нереализованный пенальти Дзюба Артём (22)
     
    50' (1:2) Вендел (20) (Дзюба Артём (22))
     
    64' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Сутормин Алексей (19) вышел на поле
     
    77' (1:3) Вендел (20) (Кузяев Далер (14))
     
    78' Оздоев Магомед (27) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    2
    85' Вендел (20) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
    85' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Чистяков Дмитрий (2) вышел на поле
    Голы
    Рондон Хосе Саломон
    ассистент Эджуке Чидера     		1:0 28’
    33’ 1:1 Дзюба Артём
    ассистент Кузяев Далер
    50’ 1:2 Вендел
    ассистент Дзюба Артём
    77’ 1:3 Вендел
    ассистент Кузяев Далер
    Влашич Никола 2:3(П) 90+1’
    Наказания
    Акинфеев Игорь 45’
    Ахметов Ильзат 53’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    64’ Сутормин Алексей Азмун Сердар
    Бохинен Эмиль Обляков Иван 67’
    Марадишвили Константин Кучаев Константин 67’
    78’ Мостовой Андрей Оздоев Магомед
    Чалов Фёдор Рондон Хосе Саломон 84’
    Тикнизян Наир Зайнутдинов Бактиёр 84’
    85’ Ерохин Александр Вендел
    85’ Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 17
    		3 Удары в створ 10
    		12 Фолы 8
    		2 Угловые 7
    		2 Офсайды 1
    		44% Владение мячом 56%
    		7 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 0
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 марта в 17:21
    Все по делу, стоит признать... И даже гол экс - нападающего Зенита в лице Рондона не смог принести даже ничью. Вендел провел свой лучший матч за питерский клуб! Спасибо Игорю! Если бы не он, то вполне мог быть разгром....
    pomor45
    pomor45 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    18 марта в 14:39
    Это Акинфееву не в счёт. Главное, как бездарно пробитый Дзюбой пенальти отразил.
    pomor45
    pomor45 ответ Oplot (раскрыть)
    18 марта в 14:36
    В ЛЧ взаимопонимание нужно у всех, а не у некоторых, и количество потерь мяча без борьбы слишком велико. Реализация оставляет желать лучшего.
    drive45
    drive45
    18 марта в 12:21, ред.
    От такого футбола получаешь огромное удовольствие, очень качественный, быстрый множество ударов и голов. Но удача была на стороне Зенита, везет как говорится сильнейшему. Армейцам было просто невозможно противостоять в меньшинстве сопернику почти весь второй решающий тайм. Зенит уходит в отрыв и думаю что догнать его будет не легко.Логично и понятно, что каждая из команд в концовке чемпионата может терять очки, но пока у Зенита шансов на чемпионство больше всех.
    Oplot
    Oplot ответ Тасманский дьявол (комментарий удален) (раскрыть)
    18 марта в 10:43
    Ты сейчас про людей реала😀😀😀
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
    18 марта в 09:46, ред.
    Силен тот тренер, который может преподнести сюрприз в игре сопернику, выбрав нужную тактику и даже нужный состав ,а это возможно только когда знаешь все сильные и слабые стороны и соперника, ну и и своей команды тоже и сумеешь грамотно использовать их . Вот с этим у гончара большие проблемы . он на Зенит попер рвя тельняшку на груди ( мол возьмем их самоотверженностью,голым настроем тем более дома и стены помогут, поддержка болельщиков обеспечена и т.д. )и как всегда поплатился . Только наше упрямое руководство во главе Орешкиным до сих пор верить в чудо . что оно произойдет и команда заиграет при нем . Не будет этого, только время теряем!!!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    18 марта в 09:39
    Игра ЦСКА в этом матче ассоциируется со следующими словами: беспомощность, беззубость, безнадега. Игроки не верят в свои силы, не верят в тренера. Непонятно, за счет чего или кого они собирались побеждать Зенит? И самое плохое во всем этом то, что похоже отмотать пленку назад уже не получится, с Гончаренко нужно расставаться при любом исходе сезона. Это тупик.
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев ответ Владимир Немченков (раскрыть)
    18 марта в 09:26, ред.
    Это все глупости - тотальное преимущество ,упущенный моменты, футбол и состоит из упущенных моментов и у тех и у других ,главное тактика , ты помнишь бердыевский Рубин игра от обороны .тоже самое и Слуцкий применил, зная что Зенит сильнее . он просто выбрал нужную для команды тактику и дважды обыграл вас . поэтому я и намекаю на нашего гончара, что ему далеко до Слуцкого !
    lotsman
    lotsman ответ Галя Каблукова (раскрыть)
    18 марта в 08:53
      112910415
      112910415
      18 марта в 07:54
      тяжелое разочарование, короче
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
      18 марта в 07:43
      С картоннодюковским имени Брюгге)
      Alean
      Alean
      18 марта в 04:24, ред.
      На данный момент пожалуй самое слабое звено ЦСКА это тренер. Зенит с заслуженной победой, смотрелись более целостно как команда.
      ЦСКА на этот сезон опять максимум только лига европы. Ну ещё могут пнуть тренера за кубок побороться.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      18 марта в 01:07
      Зенит продолжает улучшать удивительную статистику в играх с ЦСКА....
      У ЦСКА одна победа в 16 последних матчах с «Зенитом»...
      Куплет
      Куплет
      18 марта в 01:06
        Владимир Немченков
        Владимир Немченков ответ Николай Еремеев (раскрыть)
        18 марта в 00:32
        Лене там просто повезло,ты матч то смотрел?тотальное преимущество Зенита,при двух штангах от Азмуна и незабитом пенальти Дзюбу...это был просто несчастный случай...
        протон1
        протон1 ответ санек002 (раскрыть)
        18 марта в 00:10
        я ваще устал от зенита. у них что не игра то.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        18 марта в 00:03, ред.
        Всем Добрый вечер !!!

        С Победой Зенит !!
        Если честно ..реально даже не ожидал что Зенит настолько сильней ЦСКА...
        Понятно что у ЦСКА не лучший период...3 из 4-х весенних матчей проиграны...но ожидал что дома армейцы покажут чуть больше чем увидел сегодня...
        7 пропущенных голов за 2-е последние встречи с Зенитом в Москве...это многовато...учитывая что ещё и пенальтист всех времён и народов Артём Сергеевич Дзюба вновь вышел к одиннадцатиметровой отметке...чтоб в очередной раз доказать кому Семак не должен доверять бить пенальти....

        Вендела с почином....
        Зенит с семиочковым отрывом от преследователей....
        Болельщиков ещё раз с Победой !!!!!
        санек002
        санек002 ответ протон1 (раскрыть)
        18 марта в 00:01
        ВСЕ ЖДАЛИ ПОБЕДЫ ЦСКА!
        Свидетель Великой Победы
        Свидетель Великой Победы ответ Dima salev (раскрыть)
        18 марта в 00:00
        Прошли времена когда болельщик Зенита Гена Орлов комментировал матчи.
        Dima salev
        Dima salev
        17 марта в 23:53
        Мне кажется коментатори тоже болельщики ЦСКА. Гол Зенита показали на повтор несколько раз а комментаторы. Комментирует как подал Зайнутдинов и как будто не видять повтор гола
        Футбольный обозреватель
        Футбольный обозреватель
        17 марта в 23:35, ред.
        2:4 с победой Зенит! VAR из пальца высасыват пенальти, а тут 100% гол не увидели🧑
        oFANATo
        oFANATo ответ trimetil (раскрыть)
        17 марта в 23:24
        Вообще то Рондон забил после дриблинга Эджуке и подачи на голову Рондону.
        LOpp
        LOpp
        17 марта в 23:24
        Зенит уже можно поздравлять с чемпионством
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ Oplot (раскрыть)
        17 марта в 23:23
        А за Тульский Арсенал стыдно что ли болеть?
        Гегемон, который последний в группе ЛЧ?
        протон1
        протон1
        17 марта в 23:23
        очень был опечален результатом
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ Галя Каблукова (раскрыть)
        17 марта в 23:19
        Не делает пип-пип, нет такой системы в России вообще.
        Говорю для тех, кто в танке.
        feris1
        feris1
        17 марта в 23:13
        Зенит с победой!
        trimetil
        trimetil
        17 марта в 23:08
        Эджуке бестолковый игрок, зачем его вообще купили? Ради дриблинга?
        BDA8181
        BDA8181 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        17 марта в 23:07
          Галя Каблукова
          Галя Каблукова
          17 марта в 23:06
          Для тех,кто в танке...У судьи,есть такая штучка на руке,при пересечении мячом линии ворот, она пип-пип делает...
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