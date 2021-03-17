В 99 Лунёв Андрей Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 3 Дуглас Сантос Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 15 Караваев Вячеслав Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 6 Ловрен Деян Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 85

П 5 Барриос Вильмар Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 20 Вендел Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 85

П 14 Кузяев Далер Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 27 Оздоев Магомед Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 78

Н 7 Азмун Сердар Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 64

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 71 Одоевский Даниил

В 86 Рыбиков Николай

З 4 Круговой Данил

З 94 Хотулев Данила

З 2 Чистяков Дмитрий Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 11

П 21 Ерохин Александр Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

П 18 Жирков Юрий

П 64 Кравцов Кирилл

П 17 Мостовой Андрей Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 12

П 19 Сутормин Алексей Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 26

Н 8 Малком