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2 : 3
завершен
17 марта 2021, 20:00
среда
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:55
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Рондон Хосе Саломон
ассистент Эджуке Чидера
|1:0
|28’
|33’
|1:1
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Дзюба Артём
ассистент Кузяев Далер
|50’
|1:2
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Вендел
ассистент Дзюба Артём
|77’
|1:3
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Вендел
ассистент Кузяев Далер
|Влашич Никола
|2:3(П)
|90+1’
|Акинфеев Игорь
|45’
|Ахметов Ильзат
|53’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Сутормин Алексей
|Азмун Сердар
|Бохинен Эмиль
|Обляков Иван
|67’
|Марадишвили Константин
|Кучаев Константин
|67’
|78’
|Мостовой Андрей
|Оздоев Магомед
|Чалов Фёдор
|Рондон Хосе Саломон
|84’
|Тикнизян Наир
|Зайнутдинов Бактиёр
|84’
|85’
|Ерохин Александр
|Вендел
|85’
|Чистяков Дмитрий
|Ракицкий Ярослав
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|11
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|10
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|12
|Фолы
|8
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|2
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|7
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|0
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|1
|Удаления
|0
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