«Зеспакусацу Гумма» — «Мито Холлихок». Прогноз на матч второй лиги Японии (04.06.2021)

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сегодня, 06:46

«Зеспакусацу Гумма» встретится с «Мито Холлихок» в рамках 17-го тура японской J-Лиги 2. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Мито» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается в 3.35. Победа «Зеспакусацу» представлена коэффициентом 3.1.

Форма команд

«Зеспакусацу» набрал 13 очков и находится на 20-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда забила 11 мячей и пропустила 21 гол. Клуб сражается за выживание во второй лиге Японии, но пока никак не может выбраться из подвала турнирной таблицы.

«Мито» расположился на десятой строчке в турнирной таблице с 22 баллами в активе. Команда победила в 7 матчах, 1 раз сыграла вничью и проиграла в 8 поединках. На счету клуба 24 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних матчах «Мито» не отличается стабильностью, регулярно теряя очки.

Информация для ставок

«Мито» выиграл два матча из последних пяти

«Зеспакусацу» не может победить семь матчей кряду

«Мито» забил девять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на ничейный исход или победу «Мито» по коэффициенту 1.32.

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