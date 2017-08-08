Антон Миранчук: «Наверное, Неймара смущало, что почти вся игра „Барсы“ идёт через Месси»

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08 августа 2017, 05:40

Полузащитник «Локомотива» поделился мнением о том, чем мог руководствоваться нападающий сборной Бразилии при переходе из «Барселоны» в ПСЖ:

«Безусловно, деньги в этом переходе сыграли очень важную роль. Но Неймар, наверное, думал ещё и о том, что в тени Месси он не сможет добиться многого. Мы с братом – болельщики „Барселоны“ и смотрим каждый их матч. Неймар сам по себе лидер, топ-игрок, а в некоторых моментах он, может быть, даже лучше Месси. Наверное, то, что почти вся игра каталонцев идёт через Лео, смущало бразильца. Он ведь любит, когда всё внимание сосредоточено на нём. Скорее всего, поэтому Неймар и ушёл. Жаль, конечно, что он покинул „Барсу“. Я до последнего думал, что это какой-то бред, и Неймар останется. „Барселона“ – его команда.

Сам по себе чемпионат Франции не такой блестящий, как в той же Германии. Даже не знаю, кого можно выделить в Лиге 1. Попадание в Лигу чемпионов? Но разве он не мог добиться этого в „Барселоне“? Хотя я уже знаю, кого хочу видеть в каталонском клубе вместо Неймара – это Филиппе Коутиньо. Мне кажется, он им подходит».