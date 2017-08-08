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Антон Миранчук: «Наверное, Неймара смущало, что почти вся игра „Барсы“ идёт через Месси»

08 августа 2017, 05:40

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о том, чем мог руководствоваться нападающий сборной Бразилии Неймар при переходе из «Барселоны» в ПСЖ:

«Безусловно, деньги в этом переходе сыграли очень важную роль. Но Неймар, наверное, думал ещё и о том, что в тени Месси он не сможет добиться многого. Мы с братом – болельщики „Барселоны“ и смотрим каждый их матч. Неймар сам по себе лидер, топ-игрок, а в некоторых моментах он, может быть, даже лучше Месси. Наверное, то, что почти вся игра каталонцев идёт через Лео, смущало бразильца. Он ведь любит, когда всё внимание сосредоточено на нём. Скорее всего, поэтому Неймар и ушёл. Жаль, конечно, что он покинул „Барсу“. Я до последнего думал, что это какой-то бред, и Неймар останется. „Барселона“ – его команда. 

Сам по себе чемпионат Франции не такой блестящий, как в той же Германии. Даже не знаю, кого можно выделить в Лиге 1. Попадание в Лигу чемпионов? Но разве он не мог добиться этого в „Барселоне“? Хотя я уже знаю, кого хочу видеть в каталонском клубе вместо Неймара – это Филиппе Коутиньо. Мне кажется, он им подходит».

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амурец
амурец
08 августа 2017 в 13:55
его смущало то, что он тащил Барселону, а все регалии доставались тому кто давно сдулся (ЗМ 2015)
Alex12357
Alex12357 ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
08 августа 2017 в 08:55
А это нужно Суаресу?Суарес не организатор,он себя прекрасно ощущает в империи Месси,а в добавок ,какой нибудь клуб интересовался Суаресом-увы нет,так что как то так.
neomessi
neomessi ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
08 августа 2017 в 08:23
да! и игра идет через него!
OLS
OLS
08 августа 2017 в 08:21
О, и этот в эксперты подался
Майкл59ru
Майкл59ru
08 августа 2017 в 07:31
В тени Месси. Ха! Как смешно читать размышления дилетанта. И именно из за такого вот видения футбола Неймар играет в ПСЖ и стоит 222 ляма,а Миранчук за средненький Локомотив и стоит в лучшем случае мильён рублей )
neomessi
neomessi
08 августа 2017 в 06:54
Я не знаю кто как думает, но по мне так игра Барсы идет в основном через Бусю.
Лео Суарес и Неймар они созидатели и исполнители голов.
Бригант 669
Бригант 669
08 августа 2017 в 06:06
Игра идет через лучшего, а лучший Месси, чему тут удивляться!!
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