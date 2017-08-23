Шалимов: «Поле стадиона „Црвены Звезды“ не лучшего качества. Это может помешать нам»

1503516319

23 августа 2017, 22:25

Главный тренер «Краснодара» накануне ответного матча квалификационного плей-офф Лиги Европы против «Црвены Звезды» отметил, что качество поля домашнего стадиона сербского клуба оставляет желать лучшего:

«Поле видел сверху, после тренировки пойдем его посмотрим. Но знаем, что оно не лучшего качества. Для нас это не очень хорошо, все же мы стараемся играть короткими и средними передачами. Поэтому поле, может быть, нам где-то помешает. Возможно, нам придется упрощать игру.

Соперник достаточно часто играет длинными передачами. Возможно, нам завтра придется встретиться с силовым футболом, но я думаю, что мы не должны в нем уступить».

Напомним, что первый матч противостояния завершился победой «Краснодара» - 3:2.