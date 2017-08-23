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Шалимов: «Поле стадиона „Црвены Звезды“ не лучшего качества. Это может помешать нам»

23 августа 2017, 22:25
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов накануне ответного матча квалификационного плей-офф Лиги Европы против «Црвены Звезды» отметил, что качество поля домашнего стадиона сербского клуба оставляет желать лучшего:

«Поле видел сверху, после тренировки пойдем его посмотрим. Но знаем, что оно не лучшего качества. Для нас это не очень хорошо, все же мы стараемся играть короткими и средними передачами. Поэтому поле, может быть, нам где-то помешает. Возможно, нам придется упрощать игру.

Соперник достаточно часто играет длинными передачами. Возможно, нам завтра придется встретиться с силовым футболом, но я думаю, что мы не должны в нем уступить».

Напомним, что первый матч противостояния завершился победой «Краснодара» - 3:2.

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
24 августа 2017 в 19:09
Идеально, если сербы быстренько красную схлопотают;)))
Maltorius
Maltorius
24 августа 2017 в 10:03
Шалимов соломку подстелил
Деникин_А
Деникин_А
24 августа 2017 в 06:58
    Шишанутый
    Шишанутый
    24 августа 2017 в 02:20
    Заранее готовит отмазки к предстоящему порожению и вылету из еврокубка. Удачи сербам, успеха и большой победы!
    амурец
    амурец
    24 августа 2017 в 01:53
    удачи Краснодару, надо играть в полную силу пусть даже и на плохом поле
    РЭП НИГГА
    РЭП НИГГА
    24 августа 2017 в 00:00
    ну все понятно
    yeychanin23
    yeychanin23
    23 августа 2017 в 23:47
    Конечно, как сербам так хорошее поле, а нам..., ну, какое осталось...)))
    Serg3.12
    Serg3.12
    23 августа 2017 в 23:46
    Не к добру это...
    Насмешник
    Насмешник
    23 августа 2017 в 23:37
    Уже соломку стелет.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
    23 августа 2017 в 22:59
    уже пошли жалобы. Профессионалы и на асфальте будут играть на высоком уровне. Это так. к слову
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    23 августа 2017 в 22:52
    Отсутствие тренера может помешать и присутствие на его месте балабола
    НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
    НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
    23 августа 2017 в 22:40
    может хоть поле заставит пересмотреть твою мертвую тактику
    Шуnя771
    Шуnя771
    23 августа 2017 в 22:36
    Шо мешает плохому танцору?!))
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