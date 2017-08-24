Буффон: «Хочу сыграть на „Сантьяго Бернабеу“, „Камп Ноу“, „Олд Траффорд“ и „Селтик Парке“»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон озвучил свои пожелания перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов.
«Это дает нам возможность испытать себя на лучших стадионах Европы. Но с возрастом понимаешь, что некоторые вещи сложно будет испытать снова. Я хочу снова сыграть на „Сантьяго Бернабеу“, на „Камп Ноу“, на „Олд Траффорд“. И хочется снова испытать электрическую атмосферу „Селтик Парка“. Надеюсь, что что-нибудь из этого испытаю снова. Не буду считать свою карьеру неполноценной, если не выиграю Лигу чемпионов. Я и так слишком много выиграл с „Ювентусом“. Но шанс у меня еще есть».
Вот это аппетит у парня )))) Браво !!!!!
Вот это аппетит у парня )))) Браво !!!!!
"не ровня Вальдесу"
это белая горячка?
"не ровня Вальдесу"
это белая горячка?
Конечно хороший вратарь, но не более. Да есть медаль чм. Но все равно он не ровня, к примеру, нашему Вальдесу. У которого тоже есть эта медаль + медаль ЧЕ(!!). А также ТРИ медали ЛЧ которых еще нет у Джиджи и вряд ли будут!
Конечно хороший вратарь, но не более. Да есть медаль чм. Но все равно он не ровня, к примеру, нашему Вальдесу. У которого тоже есть эта медаль + медаль ЧЕ(!!). А также ТРИ медали ЛЧ которых еще нет у Джиджи и вряд ли будут!
А ты целая вечность.... даже мечтать об этом страшно.
А ты целая вечность.... даже мечтать об этом страшно.
Особенно на Олд Траффорд!
Особенно на Олд Траффорд!