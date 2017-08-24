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Буффон: «Хочу сыграть на „Сантьяго Бернабеу“, „Камп Ноу“, „Олд Траффорд“ и „Селтик Парке“»

24 августа 2017, 12:58

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон озвучил свои пожелания перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов.

«Это дает нам возможность испытать себя на лучших стадионах Европы. Но с возрастом понимаешь, что некоторые вещи сложно будет испытать снова. Я хочу снова сыграть на „Сантьяго Бернабеу“, на „Камп Ноу“, на „Олд Траффорд“. И хочется снова испытать электрическую атмосферу „Селтик Парка“. Надеюсь, что что-нибудь из этого испытаю снова. Не буду считать свою карьеру неполноценной, если не выиграю Лигу чемпионов. Я и так слишком много выиграл с „Ювентусом“. Но шанс у меня еще есть».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
24 августа 2017 в 18:00, ред.
Прекрасное желание, Джи Джи! Посмотрим какой жребий будет уготован Ювентусу) Все возможно.
maliw
maliw ответ Конор МакГрегор (комментарий удален) (раскрыть)
24 августа 2017 в 17:30
что требуется , что бы рядом стать? быть участником финала , не катируется? ! подружка нгуши видимо...
Kwinto555
Kwinto555
24 августа 2017 в 16:22
Буффон: «Хочу сыграть на „Сантьяго Бернабеу“, „Камп Ноу“, „Олд Траффорд“ и „Селтик Парке“»


Вот это аппетит у парня )))) Браво !!!!!
vinjard
vinjard
24 августа 2017 в 15:54
Не везучий клуб Юве ни как не может выиграть ЛЧ. Сколько уже раз выходила эта команда в финал, и не удача опять, но эта серия должна прекратиться. Все-таки Буффон заслужил этот титул.
Ювентиец
Ювентиец ответ deimos88 (раскрыть)
24 августа 2017 в 15:35
Давненько это было...
fanatcska94
fanatcska94 ответ TypXXI (раскрыть)
24 августа 2017 в 15:18
"хороший вратарь, но Не более"
"не ровня Вальдесу"

это белая горячка?
ДАША Д
ДАША Д
24 августа 2017 в 14:50
Пусть лучше в Россию приедет.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 августа 2017 в 14:50
Хороший список
амурец
амурец ответ Конор МакГрегор (комментарий удален) (раскрыть)
24 августа 2017 в 14:30, ред.
ну скажем вклад Буффона в ЧМ минимальный, тогда и Бартезза ставим в великие вратари
амурец
амурец ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
24 августа 2017 в 14:23
ужас самый распиареный никчемный игрочишка, не сумел забить самому распиареному никчемному вратаришке
амурец
амурец
24 августа 2017 в 14:20
если только за команду пенсионеров
Майкл59ru
Майкл59ru
24 августа 2017 в 14:16, ред.
Фанаты Ювентуса ну скиньтесь и купите уже наконец Буффону плейстейшен 4 и игру FIFA 17. Пускай хоть где то выиграет ЛЧ . А то ведь не успокоиться и до девяноста лет будет на воротах стоять,ежегодно обещая выиграть ЛЧ и уйти на покой. А в конце концов прямо за воротами и похоронят и на могильной плите напишут " Старался,но не смог...")
deimos88
deimos88 ответ Ювентиец (раскрыть)
24 августа 2017 в 14:10
В лужниках он был
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ TypXXI (раскрыть)
24 августа 2017 в 14:09
Вальдес лучше Буффона ? Где - то в сторонке смеется Лэмпард 😂😂😂
Ювентиец
Ювентиец
24 августа 2017 в 13:34
Джиджи в Базеле не играл:):), в Баку его не было, да и в Москве тоже... Остальными стадионами его трудно удивить.
TypXXI
TypXXI
24 августа 2017 в 13:33
Лучше не возвращайся на Камп Ноу больше. Иначе твоим воротам и тебе устроят "теплый" прием, который ты не забудешь и о котором будешь жалеть!
Конечно хороший вратарь, но не более. Да есть медаль чм. Но все равно он не ровня, к примеру, нашему Вальдесу. У которого тоже есть эта медаль + медаль ЧЕ(!!). А также ТРИ медали ЛЧ которых еще нет у Джиджи и вряд ли будут!
шацк
шацк
24 августа 2017 в 13:28
Хотелось бы наконец то увидеть Юве в живую! И чтобы армейцы их победили))
sir_Alex
sir_Alex
24 августа 2017 в 13:16
Хорошее такое желание))
реал-король
реал-король
24 августа 2017 в 13:11
НЕ многим суждено сыграть в финале ЧМ.
А ты целая вечность.... даже мечтать об этом страшно.
Олег Пастушков
Олег Пастушков
24 августа 2017 в 13:04
«Селтик Парк»... Волшебная арена с неповторимой атмосферой!
DadGods
DadGods
24 августа 2017 в 13:04
Настоящий ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Вот таких футболистов стоит уважать и помнить.
Антон за MU
Антон за MU
24 августа 2017 в 13:00, ред.
Я тоже хотел бы)
Особенно на Олд Траффорд!
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