Буффон: «Хочу сыграть на „Сантьяго Бернабеу“, „Камп Ноу“, „Олд Траффорд“ и „Селтик Парке“»

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24 августа 2017, 12:58

Вратарь «Ювентуса» озвучил свои пожелания перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов.

«Это дает нам возможность испытать себя на лучших стадионах Европы. Но с возрастом понимаешь, что некоторые вещи сложно будет испытать снова. Я хочу снова сыграть на „Сантьяго Бернабеу“, на „Камп Ноу“, на „Олд Траффорд“. И хочется снова испытать электрическую атмосферу „Селтик Парка“. Надеюсь, что что-нибудь из этого испытаю снова. Не буду считать свою карьеру неполноценной, если не выиграю Лигу чемпионов. Я и так слишком много выиграл с „Ювентусом“. Но шанс у меня еще есть».