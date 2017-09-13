«Зенит» вылетел на матч с «Вардаром», в заявке команды 20 игроков

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Лига Европы
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
«Шахтёр» дома одолел «Наполи»63
23:38
Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в игре с «Тоттенхэмом»85
23:38
«Спартак» не удержал преимущество над «Марибором»481
22:50
Глушаков получил травму в матче с «Марибором»11
21:43
Инфантино пытался помешать запрету для Мутко избираться в Совет ФИФА7
02:37
Бубнов: «Стоит задать вопросы Каррере, замены „Спартака“ в принципе не сработали»0
02:20
Бохар: «Мы переиграли „Спартак“ и могли взять три очка»2
02:10
Клопп: «„Ливерпуль“ доминировал и заслуживал лучшего результата»1
01:52
Миланич: «„Марибор“ очень хорошо отреагировал на пропущенный мяч»0
01:33
Рейнгольд: «С соперником посильней ничьей бы не было»4
01:19
Комбаров: «Не думаю, что шансы на выход из группы сильно изменились»5
00:49
Поульсен продлил контракт с «Лейпцигом»1
00:22
Червиченко: «Все проблемы приходили с позиции Ещенко»11
00:19
Каррера: «Замена Промеса была ошибкой»21
00:16
Самедов: «Не знаю, почему прижались после гола»9
23:39
«Ливерпуль» и «Севилья» поделили очки66
23:39
«Лейпциг» и «Монако» не выявили сильнейшего8
23:39
«Порту» дома уступил «Бешикташу»7
23:39
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ82
23:35
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Фейеноорд»15
22:55
Ковачич получил травму в матче Лиги чемпионов2
22:45
Сольбаккен: «„Локомотив“ - сильнейшая команда в нашей группе»4
22:28
«Барселона» ждёт рекордных доходов по итогам сезона9
22:23
Касильяс догнал Гиггза по числу сезонов в Лиге чемпионов8
22:15
Сёмин: «Хорошо, что букмекеры отдают предпочтение „Копенгагену“»5

«Зенит» вылетел на матч с «Вардаром», в заявке команды 20 игроков

вчера, 15:16
ВардарВардар-:-ЗенитЗенит22:05 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что «сине-бело-голубые» отправились в Скопье, где завтра команде предстоит провести матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара».

В распоряжении главного тренера «Зенита» Роберто Манчини будет 20 футболистов:

голкиперы: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;

полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Напомним, что предстоящий поединок обслужит датская бригада судей под предводительством Якоба Кехлета.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ARMENIAN ответил Ironyfan
вчера в 20:58
Ironyfan:
Ты не думай - не твоё это.
спасибо, ваше мнение очень важно для нас. Посмотрим, я же не желаю поражения Зениту, просто посмотрим...
Морозовский ответил Nikola45
вчера в 20:37
Nikola45:
А вы не обороняйтесь! А трех вратарей у вас и нет )) Реброва разве можно назвать Вратарем? ))
У нас много кого нет - они у вас !
Nikola45 ответил Морозовский
вчера в 20:33
Морозовский:
Трудно будет очень обороняться - может три вратаря сразу выпустить ? Главное- не проиграть ! Удачи "Зениту" !
А вы не обороняйтесь! А трех вратарей у вас и нет )) Реброва разве можно назвать Вратарем? ))
Nikola45
вчера в 20:31
Зачем напрягать то чего нет? )) Не думаю ))
Морозовский
вчера в 20:31
Трудно будет очень обороняться - может три вратаря сразу выпустить ? Главное- не проиграть ! Удачи "Зениту" !
Nikola45
вчера в 20:29
Куда Делся Паредас и Шатов? ((
Ironyfan ответил ARMENIAN
вчера в 20:28
ARMENIAN:
я не думаю что Зенит победит...
    ARMENIAN
    вчера в 20:26
    я не думаю что Зенит победит...
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:17
    Лодыгин травмирован или просто не выдержал конкуренции?
    Doping87
    вчера в 20:06
    Зенит фаворит, Зенит победит!
    lobsterdam
    вчера в 20:05
    зенит уже вылетел? судя по заголовку....
    Den1979
    вчера в 19:54
    Победить надо малой кровью тоесть на классе!Удачи!!!
    Levadia
    вчера в 19:47
    Надеюсь,что с победой вернутся.
    Другой результат будет шоком.
    MIvan ответил vka1970
    вчера в 19:43
    Что я слышу? Спасибо.
    vka1970
    вчера в 19:38
    Удачи !
    nikolah
    вчера в 19:36
      sir-5
      вчера в 19:30
      Для "Вардара" "Зениту" должно хватать и 13 футболистов. Иначе будет посмешище вселенское. Осечек быть не должно.
      Alhunah ответил Аксинья
      вчера в 19:27
      Аксинья:
      Дзюбу зачем взяли? Травить анекдоты и шмотки охранять?
      как это? Дзюба топ игрочишка, в зените больше смотреть не на кого, может от него в свои ворота что нибудь отлетит=)
      legendsofsails ответил Ваня лучший
      вчера в 19:13
      Ваня лучший:
      А где же "звезды" Ладыгин, Анюков, Новосельцев и другие?
      Забыли Ваню спросить
      Алексей Коротеев ответил Павел Амурский
      вчера в 19:04
      Павел Амурский:
      Вся страна за Зенит.
      За себя отвечай , а за всю страну пускай В.В.П. отвечает !
      Ваня лучший
      вчера в 19:04
      А где же "звезды" Ладыгин, Анюков, Новосельцев и другие?
      Василий 50
      вчера в 19:01
      Пусть порвут "Вардар".
      Павел Амурский
      вчера в 18:55
      Вся страна за Зенит.
      красноярец
      вчера в 18:47
      победы зеньке.
      Tommy Lee 2
      вчера в 18:44
      Ерохин, наверное, ещё и старте выйдет, да уж. Ещё пускай Манчини и дерево выпускает, соперник то слабоват. Победы Зениту.
      вячеслав остапенко
      вчера в 18:28
      Желаю Зениту победы будем болеть и ничья хорошо
      nikolah ответил Dominators
      вчера в 18:28
      Dominators:
      Трансмаркет , - Вардар - 9,95 млн , Зенит 120 млн . Удачи российскому клубу в ЛЕ .
      нормас ))
      Базель в свое время и ТТХ с бэйлом унижал и Челси едва ли не выиграл ))
      Dominators
      вчера в 17:57
      Трансмаркет , - Вардар - 9,95 млн , Зенит 120 млн . Удачи российскому клубу в ЛЕ .
      AntiherQ1488 ответил Gunslinger
      вчера в 17:56
      Gunslinger:
      Видишь ли какая петрушка: Из ЛЧ в ЛЕ можно вылететь, а из ЛЕ в ЛЧ- нельзя...... Вот такая вот хреновня.... :))))))))))))))
        Gunslinger ответил AntiherQ1488
        вчера в 17:51
        AntiherQ1488:
        Ой, да это ж не ваш уровень, вы ж собрались в полуфинале ЛЧ играть, что вам эта ЛЕ. Можно смело вылетать)
        Видишь ли какая петрушка:
        Из ЛЧ в ЛЕ можно вылететь, а из ЛЕ в ЛЧ- нельзя......
        Вот такая вот хреновня.... :))))))))))))))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
        Rambler's Top100