«Зенит» вылетел на матч с «Вардаром», в заявке команды 20 игроков

Пресс-служба «Зенита» сообщает о том, что «сине-бело-голубые» отправились в Скопье, где завтра команде предстоит провести матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара».

В распоряжении главного тренера «Зенита» Роберто Манчини будет 20 футболистов:

голкиперы: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;

полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Напомним, что предстоящий поединок обслужит датская бригада судей под предводительством Якоба Кехлета.

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