Почеттино: «Эта победа – нечто большее, чем просто три очка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов:

«Для нас эта победа значит больше, чем просто три очка. Мы сделали это на „Уэмбли“. Это повлияет на наше будущее восприятие. Мы должны улучшить нашу уверенность и доверие фанатов на этом стадионе. Это очень важно и для них, и для нас. Я считаю, мы показали хорошую игру. Эта победа может помочь нам остановить эти разговоры о заговорённом „Уэмбли“.

Это фантастический исход по многим причинам: мы добыли победу, взяли три очка, хорошо стартовали в турнире. Надеюсь, что это прекратит все эти разговоры вокруг команды.

Кейн сегодня был потрясающ. Для меня он является одним из лучших форвардов в мире. Вы видели его голы».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте