Почеттино: «Эта победа – нечто большее, чем просто три очка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов:
«Для нас эта победа значит больше, чем просто три очка. Мы сделали это на „Уэмбли“. Это повлияет на наше будущее восприятие. Мы должны улучшить нашу уверенность и доверие фанатов на этом стадионе. Это очень важно и для них, и для нас. Я считаю, мы показали хорошую игру. Эта победа может помочь нам остановить эти разговоры о заговорённом „Уэмбли“.
Это фантастический исход по многим причинам: мы добыли победу, взяли три очка, хорошо стартовали в турнире. Надеюсь, что это прекратит все эти разговоры вокруг команды.
Кейн сегодня был потрясающ. Для меня он является одним из лучших форвардов в мире. Вы видели его голы».
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Пора бы уже Боруссии нормального тренера-тактика и грамотной обороны. Сколько можно уже мучить свои болельщиков.
Ярмоленко красиво положил.
Пора бы уже Боруссии нормального тренера-тактика и грамотной обороны. Сколько можно уже мучить свои болельщиков.
Ярмоленко красиво положил.
Но лучше так, чем по нашей старой схеме: владение мячом 80/20%, количество пасов 1000/100, ударов в створ ворот 15/1...... и результат 1:1.
Читал там Зина жалуется на эффективность РЕАЛа, ну мол Кристина должна была забить не 2, а 4. Советую ему посмотреть на записи наш второй тайм. Там Харри не забил как минимум три 100%-ых гола.
Но лучше так, чем по нашей старой схеме: владение мячом 80/20%, количество пасов 1000/100, ударов в створ ворот 15/1...... и результат 1:1.
Читал там Зина жалуется на эффективность РЕАЛа, ну мол Кристина должна была забить не 2, а 4. Советую ему посмотреть на записи наш второй тайм. Там Харри не забил как минимум три 100%-ых гола.