Бубнов: «Думаю, „Локо“ скорее приобрёл очко, чем потерял два»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Копенгаген» - «Локомотив», который завершился нулевой ничьей:

«Думаю, москвичи скорее приобрели очко, чем потеряли два. Как я и предполагал, в Дании „Локомотив“ сыграл вторым номером, особенно в первом тайме. Гости так и не смогли взять под контроль центр поля – соперник постоянно прессинговал и действовал агрессивно. Отсюда игровое преимущество „Копенгагена“.

Другое дело, что в обилие опасных моментов оно не вылилось. „Локомотив“ перекрыл все зоны, грамотно и надёжно оборонялся, практически ничего не позволив датчанам у своих ворот. Все моменты хозяев приходили в основном со „стандартов“, хотя справедливости ради стоит сказать, что и московский клуб впереди был неубедителен.

Для „Локомотива“ ничья – положительный результат, исходя из содержания игры. Первый удар гости нанесли лишь во втором тайме, да и „Копенгаген“ оказывал большое давление. Именно эти две команды в итоге будут бороться за лидерство в группе, так что гостевую ничью стоит признать успехом. Думаю, у „железнодорожников“ очень хорошие перспективы в этой группе».

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