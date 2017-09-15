Захович: «Уверен, что „Марибор“ победит „Спартак“ в Москве»

Спортивный директор «Марибора» Златко Захович выразил мнение об игре со «Спартаком» (1:1) в Лиге чемпионов.

«„Марибор“ играл лучше, мы часто били по воротам и должны были побеждать. Я уверен, что в Москве выиграем.

„Спартак“ – хорошая команда. Но вы должны быть счастливы, что она забила первой. Если бы счет открыл „Марибор“, то непременно набрал бы три очка. Москвичам повезло. Очень повезло. „Спартак“ – очень хороший клуб с отличным тренером и индивидуально сильными футболистами, но как команда „Марибор“ намного лучше.

Уважаю футболистов „Спартака“, но верю в своих. Я уверен, что победим в Москве».

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