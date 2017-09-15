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19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Захович: «Уверен, что „Марибор“ победит „Спартак“ в Москве»

сегодня, 00:38
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Спортивный директор «Марибора» Златко Захович выразил мнение об игре со «Спартаком» (1:1) в Лиге чемпионов.

«„Марибор“ играл лучше, мы часто били по воротам и должны были побеждать. Я уверен, что в Москве выиграем.

„Спартак“ – хорошая команда. Но вы должны быть счастливы, что она забила первой. Если бы счет открыл „Марибор“, то непременно набрал бы три очка. Москвичам повезло. Очень повезло. „Спартак“ – очень хороший клуб с отличным тренером и индивидуально сильными футболистами, но как команда „Марибор“ намного лучше.

Уважаю футболистов „Спартака“, но верю в своих. Я уверен, что победим в Москве».

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Все комментарии
Красно Синий воин
сегодня в 08:22
Вот, что значит когда команда не играет пять лет в Л/Ч, да же из средненького Марибора звучат уничижительные отклики о "случайном чемпионе России"
Salihamidjic
сегодня в 07:43
Захович тот ещё звездунишка
VIPded
сегодня в 07:36
Экий грозный дяденька...)))
DVOK68
сегодня в 06:45
Сперва пусть наберут хоть одно очко до матча в Москве,чтобы были основания для таких заявлений.А так это напоминает бахвальство подростка.
Питер рулит
сегодня в 06:25
К сожалению все в этом уверены..
Спартак не жалко,жаль очки для России..
tuman960
сегодня в 06:25
Какой-то клоун - этот спортивный директор! В тряпки их порвать!!!
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такие выражения мы слышали от Рейнгольда-закончилось печально для Спартака,думая так же печально закончится и ответный матч!!!
denmig
сегодня в 06:11
Какой-то клоун - этот спортивный директор! В тряпки их порвать!!!
Байкал Иркутск
сегодня в 06:10
denmig я рад, что ты ставишь дизлайки! Значит тебе стыдно за спартак!!!!
ЮЗИК
сегодня в 05:36
Дожились!
mat73
сегодня в 05:31
Всё никак не успокоятся хвастунишки
Байкал Иркутск
сегодня в 05:12
Ещенко, Комбаров, Кутепов, Пашалич, Каррера вот залог успеха Марибора! Если бы этих людей не было бы в команде я думаю Захович не делал бы такие заявления!
нoГГано
сегодня в 04:27
Матч в Москве закончиться со счетом 1-2 в пользу Марибора !

Сохраните этот комментарий для истории.
cska vperiod
сегодня в 04:18
Никто не сомневается.
никита001 ответил Игорь Солнцев
сегодня в 03:06
Игорь Солнцев:
Вполне возможно, Марибор сильнее спартака.
Но почему-то дома не смог выиграть, отыгравшись в самой концовке. И сразу - назад, как бы не пропустить. Действительно, "чуть-чуть" не выиграли. Из трусов, бедные, чуть не выпрыгнули, поздравляли, не стесняясь, друг друга с домашней ничьей.
Конечно, такие бравые парни в Москве "покажут".
Санчо Панса
сегодня в 02:57
    Дракон1988 ответил VIC2
    сегодня в 02:35
    VIC2:
    Свои тролли рты не закрывают, а тут ещё мариборские пристегнулись...
    А не надо обращать внимание на троллей.А вот на такие интервью надо,потому что это не профессионально так говорить.
    VIC2
    сегодня в 02:14
    Свои тролли рты не закрывают, а тут ещё мариборские пристегнулись...
    acm 1899
    сегодня в 02:06
    Если Ещенко начнёт попадать с 3 метров в ворота то бойтесь все)
    форева
    сегодня в 01:48
    Захович, ты не одинок. ))
    ЭJlvIS
    сегодня в 01:41
    Мечтайте
    Игорь Солнцев
    сегодня в 01:39
    Вполне возможно, Марибор сильнее спартака.
    Virtual Reminiscence .
    сегодня в 01:37
    Если Каррера приведёт игроков в нормальное психологическое состояние, то Марибор падёт ещё при подходе к Стадиону.
    Дракон1988
    сегодня в 01:32
    Уверенные ребята)На самом деле слишком уверенные.Кто знает,может Спартак уже к тому матчу войдёт наконец таки в свою колею.
    Но,если без шуток,я категорически отрицательно отношусь к таким интервью,надеюсь Спартак собьёт спесь с этого гамбургского.
    никита001
    сегодня в 01:22
    Приезжайте в Москву, дорогие гости. Там и доказывайте на поле, если так безоговорочно уверены.
    никита001 ответил 145532
    сегодня в 01:21
    145532:
    Но вот что заметно было ,то это навесы ,ещё с РФПЛ ,бежит по флангу ,отдаёт мяч сопернику и соперник бежит в контратаку . Раньше он был эффективнее ,сейчас сдал . Брака много ещё было ,что бросилось в глаза так это у них двоих ,ну и запомнился Самедов ,который не забил ,но потом исправился .
    Навесы - это да! Уже оскомину набили.
    Самедов не забил, исправился. И вдвоем с Ещенко провалил фланг, с которого словенцы забили.
    А мне запомнился с хорошей стороны Кутепов. Звезд с неба не хватал, но сыграл на редкость просто (порой выбивая мяч в аут) и надежно.
    Gannibal45
    сегодня в 01:20
    зачем использовать глупые выражения вроде: если бы абы кабы, это футбол, это игра, здесь не место для если
    Шмалять по чайкам с 25 метров дело нехитрое, если бы попадали тогда и можно было бы выпендриваться, до своего гола Спартак играл лучше, ну а далее обычный сценарий
    145532 ответил никита001
    сегодня в 01:09
    никита001:
    Ещенко - да, процентов на 75 плохо. Комбаров - 50 на 50. В первом тайме был весьма неплох. Но в футбол играю не 45, а 90 минут плюс что добавит судья.
    Но вот что заметно было ,то это навесы ,ещё с РФПЛ ,бежит по флангу ,отдаёт мяч сопернику и соперник бежит в контратаку . Раньше он был эффективнее ,сейчас сдал . Брака много ещё было ,что бросилось в глаза так это у них двоих ,ну и запомнился Самедов ,который не забил ,но потом исправился .
    145532 ответил cska.78
    сегодня в 01:05
    cska.78:
    Так и будет! Первые матчи в гостях с Легией, Санкт-Галленом и АЕКом спартак тоже играл вничью, а потом как обычно :)
    Ну да ,если в пользу Спартака не поставят левый пенальти ,как это сделали цска ,то Спартаку ловить то и нечего .
    Гуливер
    сегодня в 01:04
    так и будет! Легия Санкт Галлен
    никита001 ответил 145532
    сегодня в 01:03
    145532:
    Скажите спасибо Комбарову и Ещенко ,если вместо них играли нормальные игроки было бы всё иначе ,а так эти двое сыграли на уровне фнл .
    Ещенко - да, процентов на 75 плохо. Комбаров - 50 на 50. В первом тайме был весьма неплох. Но в футбол играю не 45, а 90 минут плюс что добавит судья.
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