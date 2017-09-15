Манчини: «„Зенит“ показал отличную игру»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Вардаром» (5:0) в матче Лиги Европы.

«На мой взгляд, мы показали отличную игру. Во многих аспектах сыграли практически идеально — прессинговали, много отдавали и забили много. Несмотря на такое количество голов, игра была непростая. Нам было тяжело. Но я рад и доволен тем, как мы сыграли.

Не ожидал, что игра так сложится. Хочу подчеркнуть, что „Вардар“ остается сильной и слаженной командой, хорошим коллективом с отличной игрой. Я видел их матчи с предыдущими соперниками, в частности, с „Фенербахче“, где они сыграли очень хорошо. Несмотря на сегодняшнее поражение, „Вардар“ остается сильным соперником, который еще может показать себя.

Кого можно выделить в составе „Зенита“? Когда игра складывается так, как она сложилась сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного. Все молодцы. Такие результаты добиваются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали.

Что важнее — победа в Лиге Европы или в чемпионате России? Посмотрим, что может случиться. Мы в самом начале сезона, он очень длинный и рано расставлять приоритеты. Команда не до конца сыграна. К нам пришло много хороших игроков, и они еще должны найти взаимопонимание».

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