Фурсенко: «Кокорин - лучший футболист России сейчас»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу над «Вардаром» (5:0) в матче Лиги Европы.

«Эмоции переполняют. Самые главные связаны с тем, что команда показала тот футбол, который мы и обещали – быстрый и комбинационный. „Вардар“, конечно, тоже старался играть в открытый футбол. Но мы забили сразу же два и поддерживали темп до конца матча.

Кокорин – лучший футболист России прямо сейчас? Да, я в этом уверен. Манчини обещал, что они 35 голов забьют за сезон. Сейчас и Дзюба начал подтягиваться. Я всегда говорил, что Артем – игрок основного состава».

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