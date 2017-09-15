Гильерме: «Последний раз так громко свистели в матче со „Спартаком“»

Вратарь «Локомотива» Гильерме подвёл итоги выездного матча группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» (0:0):

«Ничья на выезде с хорошей командой – это неплохой результат. Игра получилась сложной и равной.

Показалось, что „Локо“ подсел во втором тайме? Просто „Копенгаген“ играл дома и во втором тайме пошёл вперёд. Датчане высоко прессинговали и отбирали мяч. Отсюда и впечатление, что мы подсели. Команда в хорошей форме. Я бы не сказал, что в концовке тянули время. После 85-й минуты нужно не суетиться, а успокоить игру. Обычный эпизод.

Да, болельщики очень громко свистели. Наверное, такой свист в последний раз был в матче со „Спартаком“.

Доволен ли игрой „Локомотива“? Мне не понравилось, что слишком мало владели мячом. Ну а результат неплохой».

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