Колодин: «Сыграет Кокорин хорошо – „Зенит“ победит, не сыграет – не победит»

Экс-защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин поделился впечатлениями от игры «Зенита» в последних матчах:

«Манчини выпустил Шатова и Кокорина, и „Зенит“ заиграл очень резко. При схеме 4-3-3 здорово раскрывается Дзюба. Аргентинцы в команде пока что не особо созидают, всё идёт за счёт Кокорина: сыграет он хорошо – „Зенит“ победит, не сыграет – не победит. Кто-то говорит, что при схеме 4-3-3 они смотрелись мощно, как в игре со „Спартаком“. А с „Динамо“ у них ничего не получилось.

Безусловно, „Зенит“ – фаворит в своей группе Лиги Европы, хотя главный экзамен будет с „Реал Сосьедадом“. Это представители испанского футбола, и там совсем другой уровень чемпионата.

Если говорить о внутреннем чемпионате, то „Зенит“ – бесспорный фаворит хотя бы по составу».

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