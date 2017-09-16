Ле Со: «Жозе грубо обошелся с „Челси“. Но это типичный вредный Моуриньо»

Бывший защитник «Челси» Грэм Ле Со недоволен словами наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который раскритиковал «Челси» за излишне оборонительный стиль игры:

«Моуриньо грубо обошелся с „Чесли“ после матчей последнего тура. Раскритиковал Конте за оборонительный футбол.

Но это типичный Моуриньо со своей стандартной вредностью. „Челси“ — не плохая команда. Взгляните в турнирную таблицу на голы!»

Ранее Ле Со сравнил нападающего «синих» Альваро Морату с форвардом «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

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