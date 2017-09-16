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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 23’ Кротоне 0:0 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 сегодня Монако -:- Страсбур
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Ле Со: «Жозе грубо обошелся с „Челси“. Но это типичный вредный Моуриньо»

сегодня, 14:58

Бывший защитник «Челси» Грэм Ле Со недоволен словами наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который раскритиковал «Челси» за излишне оборонительный стиль игры:

«Моуриньо грубо обошелся с „Чесли“ после матчей последнего тура. Раскритиковал Конте за оборонительный футбол.

Но это типичный Моуриньо со своей стандартной вредностью. „Челси“ — не плохая команда. Взгляните в турнирную таблицу на голы!»

Ранее Ле Со сравнил нападающего «синих» Альваро Морату с форвардом «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

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Все комментарии
6_Paul_Pogba_6
сегодня в 16:22
не думаю что челси играл в автобус толька под руковоством моуриньо,при каждом тренере одно и тоже
Romeo 777 ответил ballak144
сегодня в 16:19
ballak144:
я не фанат каких то тренеров, возможно только Липпи, просто из некоторых болел Челси Конте не всех устраивает
Из тех кого я знаю, кто имеет претензии к нему, из-за того, что он выкинул Косту (и правильно сделал)
ballak144 ответил Romeo 777
сегодня в 16:11
Romeo 777:
Лично меня вполне устраивает. Он пришёл в новый чемпионат, и после 10-ого места команды в АПЛ он сразу же сделал Челси чемпионом, изменив игровую схему (которую потом начали копировать все кому не лень). Пока к нему претензий просто не может быть.
я не фанат каких то тренеров, возможно только Липпи, просто из некоторых болел Челси Конте не всех устраивает
Romeo 777 ответил ballak144
сегодня в 15:48
ballak144:
антоха вас устраивает? вопрос из любопытства
Лично меня вполне устраивает. Он пришёл в новый чемпионат, и после 10-ого места команды в АПЛ он сразу же сделал Челси чемпионом, изменив игровую схему (которую потом начали копировать все кому не лень). Пока к нему претензий просто не может быть.
ballak144 ответил Romeo 777
сегодня в 15:37
Romeo 777:
Главный мировой автобусник попытался критиковать Конте...мир сходит с ума. Кому кому, но не ему говорить про оборонительный футбол.
антоха вас устраивает? вопрос из любопытства
Romeo 777
сегодня в 15:14


Главный мировой автобусник попытался критиковать Конте...мир сходит с ума. Кому кому, но не ему говорить про оборонительный футбол.
Ищущий и Понимающий
сегодня в 15:11
Теперь сам почувствовал какаво это играть против "автобусов"! Поэтому нечего тут уж жаловаться критиковать и т.д. Учитесь раскалывать "орехи" тов.Моуриньо! В открытый футбол играть умеет все!
miggel
сегодня в 15:05
Жозе раскритиковал Челси за оборонительный футбол??? Пусть сам вспомнит как играл Челси во время его второго пришествия и как часто его за это критиковали и откровенно называли его стиль игры автобусом и как он влетел "оборонительному" Челси год назад...
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